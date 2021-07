Mit 31 Profis ins Trainingslager: Baumgart verzichtet auf Koziello und Hauptmann

Köln -

Am Donnerstag kamen beim 1. FC Köln noch einmal die Laufschuhe zum Einsatz, erneut testeten Steffen Baumgart und sein Trainerstab die Fähigkeiten der FC-Profis bei der Arbeit ohne Ball – beobachtet von Louis Schaub, der nach verlängertem Urlaub wegen seiner EM-Teilnahme zurück in Köln ist und nach absolvierten Testungen am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Donaueschingen reisen wird. Auch der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda traf pünktlich in Köln ein, durchlief die Tests und ist bereit für die Reise ins Trainingslager. Fehlen werden Niklas Hauptmann und Vincent Koziello, die Steffen Baumgart in den ersten beiden Trainingswochen nicht für sich haben einnehmen können. Jannes Horn, Sava Cestic, Justin Diehl und Georg Strauch fehlen verletzt, der FC reist mit 31 Spielern an den Rand des Schwarzwalds.

Schaub zurück aus Luzern

Schaub war zuletzt an den FC Luzern ausgeliehen, wo er eine erfolgreiche Saison erlebte: In der Liga wurde Luzern Fünfter, zudem gewann die Mannschaft im Mai den Pokal im Endspiel gegen den FC St. Gallen; es war der erste Titel für Luzern seit 29 Jahren. In 36 Partien kam Schaub für die Schweizer zum Einsatz, erzielte acht Tore und bereitete zehn vor. Bei der Europameisterschaft wechselte ihn Österreichs Nationaltrainer Franco Foda in der Verlängerung des Achtfinals gegen Italien (1:2 n.V.) ein, Schaub bereitete mit einem Eckball Kalajdzics Anschlusstreffer in der 114. Minute vor und hatte weitere auffällige Szenen am Ball. Baumgart werde sich jeden Spieler genau anschauen, hieß es zu Beginn der Vorbereitung am Geißbockheim. Allerdings steht Schaub trotz seiner großen technischen Fertigkeiten beim 1. FC Köln nicht allzu hoch im Kurs: Die Zweikampfhärte des Offensivmannes steht in Frage, zudem gilt Schaub als zu langsam, um in der Bundesliga zu bestehen.

Luzern kann Schaubs Gehalt nicht annähernd stemmen, allerdings verpflichtete der Verein zuletzt die Bundesligaspieler Christian Gentner (35) und Holger Badstuber (32), dazu den Österreicher Patrick Farkas von RB Salzburg. Die Möglichkeiten in Luzern sind also begrenzt, doch offenbar gibt es welche. In der Schweiz beginnt schon in einer Woche die Saison, viel Zeit bleibt also nicht, um Schaub von einem Gehaltsverzicht zu überzeugen und sich mit Luzern darauf zu verständigen, wie hoch die Kölner Mitgift für den 26-Jährigen sein müsste.

Im Flugzeug nach Freiburg

Schaubs Beine werden am Freitag weniger schwer sein als die seiner Kollegen, die nun zwei harte Vorbereitungswochen hinter sich haben und froh sein werden, zumindest einen freien Reisevormittag zu haben: Am Morgen fliegen die FC-Profis nach Freiburg und werden am Nachmittag im 70 Kilometer entfernten Hotel Öschberghof erwartet, wo sie bereits in den vergangenen zwei Jahren die finale Vorbereitungsphase verbrachten. Schon am Nachmittag steht dann auf dem Platz des SV Aasen eine erste Einheit an, ehe die Mannschaft am Samstag in Villingen-Schwenningen auf den FC Bayern München und dessen neuen Trainer Julian Nagelsmann trifft. 6000 Zuschauer werden in der Villinger Arena zugelassen sein, Magenta Sport überträgt die Partie im kostenlosen Livestream, Anstoß ist um 16 Uhr.

Wiedersehen mit Murat Yakin

Am Sonntag steht bereits ein weiterer Test an, dann treffen die Kölner in Bad Dürrheim auf den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen. Für den Gegner ist es die Generalprobe vor dem Saisonstart, Trainer in Schaffhausen ist Murat Yakin, der ehemalige Schweizer Nationalspieler, der sich einst auch beim 1. FC Köln einen Namen machte: Im Sommer 2005 flirtete der mittlerweile 46-Jährige offensiv mit dem FC und stand sogar schon eingekleidet auf Uwe Rapolders Trainingsplatz. Nach nur einer Einheit nahm Yakin allerdings wieder Reißaus – und verlängerte doch noch beim FC Basel. Ein Jahr später beendete er seine Karriere. Zum Abschluss der Tage im Südwesten Baden-Württembergs absolvieren die Kölner in Bad Dürrheim gegen den Südwest-Regionalligisten SV Elversberg einen weiteren Test. Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena (Sonntag, 8. August) steht für Baumgarts Elf am 1. August noch die Generalprobe beim niederländischen Zweitligisten Almere City an.