Modestes Aussagen: Über diesen Satz musste Baumgart besonders schmunzeln

Köln -

In einem Interview mit dem „Express“ hat Steffen Baumgart über die aktuelle Lage beim 1. FC Köln gesprochen. Es wurden auch die Aussagen von Anthony Modeste, der während des Trainingslagers in Donaueschingen mit ein paar Statements zu seiner sportlichen Zukunft für Unruhe sorgte, thematisiert.

„Bei Tony ist entscheidend, was er auf dem Platz bringt. Die Wichtigkeit liegt darin, dass der Verein entscheidet und keine Spieler oder Berater – egal, wie gut sie sind. Was er gesagt hat, war mit dem Verein abgesprochen“, erklärte der FC-Trainer seine Sicht auf die Frage, wie er Modestes Aussagen wahrgenommen habe.

Steffen Baumgart verpasst Anthony Modeste kleinen Seitenhieb

Einen kleinen Seitenhieb schob Baumgart aber noch nach: „Außer den Nebensatz mit den Großverdienern, da musste ich schmunzeln. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er bleibt und ich wünsche mir auch, dass er bleibt.“ Der französische Stürmer blühte in der vergangenen Saison unter Baumgart auf und war maßgeblich am guten Abschneiden der Kölner in der Bundesliga beteiligt.

Ob der Trainer anschließend das Gespräch mit Modeste gesucht habe, verneinte er deutlich. „Wir haben einen sehr guten Draht zueinander und das müssen wir nicht jedes Mal betonen. Wenn etwas kommt, dann werden wir darüber sprechen“, beschreibt er sein Verhältnis zu seinem Angreifer.

Oberliga für FC-Trainer Steffen Baumgart kein Problem

Von seiner beruflichen Zukunft hat Baumgart klare Vorstellungen. Für ihn ist die Freude am Trainerjob keine Frage der Liga. „Ich möchte, so lange es geht, so hoch wie möglich Trainer sein“, sagte der 50-Jährige in dem Gespräch, und ergänzte: „Ich habe aber auch kein Problem damit, irgendwann mal wieder in der Oberliga zu trainieren.“

Er werde - wie seit 43 Jahren - immer etwas mit dem Fußball zu tun haben, sagte Baumgart. Denn „wenn es irgendwann nicht mehr reicht oder dich niemand mehr anfragt, möchte ich trotzdem das tun, was ich liebe. Fußball ist mein Leben.“

1. FC Köln verlängert Vertrag mit Steffen Baumgart vorzeitig

Gerade erst vor ein paar Wochen hat der ehemalige Stürmer seinen Vertrag bei den Kölnern vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Somit ist Baumgart nun bis 2025 an den FC gebunden, zu besseren Konditionen. Laut der „Bild“ wurden die jährlichen Bezüge von 900.000 auf 1,8 Millionen Euro verdoppelt.

Für den FC beginnt die neue Bundesligasaison mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 am 7. August. Zuvor steht das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Zweitligisten Jahn Regensburg an (30. Juli). Der FC-Kader soll bis dahin noch etwas verkleinert werden. (mbr/sid)