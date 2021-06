Neuer FC-Vertrag bis 2023: Salih Özcan: „Steffen Baumgart hat mich überzeugt"

Köln -

Das Kapitel Köln hatte Salih Özcan fast schon abgehakt. Die Trennung von seinen Heimatklub schien beschlossene Sache, der Ehrenfelder suchte nach 14 Jahren im Verein eine neue Herausforderung. Doch mit der Verpflichtung des neuen Trainers Steffen Baumgart setzte beim U21-Europameister ein Sinneswandel ein. Jetzt wird Özcan seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln doch noch verlängern. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen neuen Kontrakt bis 2023 – mit Option auf Verlängerung und einer Ausstiegsklausel im Fall des Abstiegs.

„Wir sind uns im Grunde einig, es gibt nur noch ein paar Details zu klären. Ich hatte zwar auch andere Optionen und Anfragen, doch die letzten Gespräche mit dem FC waren wirklich gut. Vor allem die mit Steffen Baumgart. Er hat mich überzeugt, doch in Köln zu bleiben. Der Trainer hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass er auf mich setzt. Ich glaube, dieser Trainer könnte richtig gut zum FC passen. Dass der FC mein Herzensklub ist, dürfte bekannt sein. Hier will ich jetzt die nächsten Schritte machen“, sagt Özcan am Sonntag dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Olympia-Teilnahme eine „schwierige Entscheidung"

Nach der Vertragsunterschrift gilt es jetzt zu klären, ob seine Teilnahme an den Olympischen Spielen Sinn macht. „Ich habe die Einladung von Bundestrainer Stefan Kuntz erhalten. Natürlich ist eine Olympia-Teilnahme etwas ganz Großes, doch an erster Stelle steht der Verein. Die Entscheidung ist nicht einfach, ich werde das mit allen Verantwortlichen in Ruhe besprechen“, sagt Özcan, der keine lange Sommerpause hatte.

Am 6. Juni feierte der Mittelfeldspieler zusammen mit Vereinskollege Ismail Jakobs in Slowenien den Sieg im U21-EM-Finale gegen Portugal (1:0). Nach ein paar Tagen Urlaub in der Türkei arbeitete Özcan in den letzten Tagen bereits wieder mit den Individualtrainern von Domletics. „Das hilft mir immer ungemein. Ich kann es kaum abwarten, bis die neue Saison beginnt“, sagt Özcan, der sich für die neue Spielzeit viel vorgenommen hat.

Der Bundesligist, der sich erst in der Relegation gegen Kiel rettete, startet am kommenden Freitag mit den obligatorischen Corona-Tests in die Vorbereitung. Nach einem Kennenlern-Wochenende bittet Baumgart seine Spieler am 5. Juli zur ersten Einheit auf den Platz.