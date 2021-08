Neuer Verteidiger: 1. FC Köln leiht Luca Kilian von Mainz 05 aus

Köln -

Der 1. FC Köln hat auf die Schwierigkeiten in der Innenverteidigung reagiert und Luca Kilian von Mainz 05 für diese Saison ausgeliehen. Der 21-Jährige kam in der Saison 2019/20 unter FC-Trainer Steffen Baumgart zu seinem Bundesliga-Debüt, absolvierte mit dem SC Paderborn insgesamt 15 Partien im Oberhaus. „Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln“, sagt FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

Im August 2020 wechselte der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildete Verteidiger zu Mainz 05, hatte dort aber Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Im Saison-Auftaktspiel gegen RB Leipzig war Kilian vor zwei Wochen erst in der 91. Minute eingewechselt worden, um die Führung über die Zeit zu retten. Am vergangenen Wochenende beim 0:2 in Bochum stand er ohne Einsatz im Kader.

Wiedersehen mit Baumgart

Nun sieht er Steffen Baumgart wieder, der ihm schon in Paderborn das Vertrauen schenkte. Die Kölner hatten in diesem Sommer bereits Timo Hübers von Hannover 96 für die Innenverteidigung verpflichtet, der 26-Jährige fehlte allerdings am Sonntag beim 2:3 gegen den FC Bayern verletzt, was wiederum Jorge Meré die Gelegenheit gab, ein weiteres Mal seine physischen Defizite unter Beweis zu stellen.

Hübers war mit dem BVB deutscher A-Jugend-Meister 2017, bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr) könnte er im Duell der Kölner mit Aufsteiger VfL Bochum zum Einsatz kommen. (red)