Neuer Vertrag: 1. FC Köln bindet Talent Jakobs langfristig

Köln -

Ismail Jakobs bleibt dem 1. FC Köln langfristig treu. Der 21-Jährige, der sich in der vergangenen Spielzeit auf Anhieb als Stammspieler in der Bundesliga etablierte, hat bei den Kölnern einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.



„Mit seiner athletischen Spielweise hat sich Iso in der vergangenen Saison zu einer Säule in unserem Team entwickelt. Und das, obwohl er mit seinen 21 Jahren immer noch ein junger Spieler ist, der mit jedem Einsatz wächst. Es freut uns, dass er sich dazu entschieden hat, seinen Weg beim FC fortzusetzen und uns mit seiner Klasse dabei unterstützen wird, in der Bundesliga zu bleiben“, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.



„Der 1. FC Köln ist mein Verein“

„Der FC ist mein Verein. Ich bin stolz, dass ich hier den Sprung zu den Profis geschafft habe. Daran haben die Verantwortlichen Horst Heldt, Markus Gisdol und André Pawlak einen großen Anteil, die mir von Anfang an ihr volles Vertrauen geschenkt haben. Das möchte ich mit starken Leistungen auf dem Platz zurückzahlen, weiter an mir arbeiten und dabei helfen, dass wir unser Ziel erreichen“, sagt Ismail Jakobs.



Der Außenbahnspieler stieß 2012 zum FC und durchlief sämtliche Nachwuchsteam am Geißbockheim. Sein Debüt in der Startelf der Profimannschaft feierte Jakobs in der vergangenen Saison beim Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim. Inzwischen kommt er auf 20 Einsätze in der Bundesliga. Dabei erzielte er zwei Tore und zwei Assists. (mbr)