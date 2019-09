SC Freiburg - 1. FC Köln: Skhiri und Modeste erlösen FC vom Freiburg-Fluch

Freiburg -

Der 1. FC Köln gastiert im Schwarzwald-Stadion beim SC Freiburg. Eine vermeintlich leichte Aufgabe für den FC, nach Begegnungen mit Wolfsburg und Dortmund. Doch der SCF ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen stark in die noch junge Saison gestartet, präsentiert sich in guter Frühform. Und auch die Statistik ist gegen die Domstädter: Seit 13 Spielen konnten die Kölner keinen Sieg im Süden feiern.

Ob die Elf von Trainer Achim Beierlorzer den Freiburg-Fluch brechen kann, erfahren Sie hier im Liveticker.

Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow – Schlotterbeck, Koch, Lienhart – Günter, Höfler, Kwon (Haberer 46.), Schmid – Borello (Höler 60.), Petersen, Waldschmidt (Sallai 79.)

1. FC Köln: Horn – Hector, Czichos, Bornauw, Ehizibue (46. Mere) – Drexler, Verstraete, Skhiri, Schindler (Terodde 76.) – Schaub (Kainz 84.), Modeste

Tor:



Czichos (ET, 40. Min), Modeste (52. Min), Skhiri (90+2 Min)

SC Freiburg – 1. FC Köln: 1:2

Der 1. FC Köln krönt seine gute zweite Halbzeit mit einem Last-Minute-Treffer zum Sieg an der Dreisam. Der Freiburg-Fluch ist gebrochen, weil Ellyes Skhiri sich kurz vor Spielende ein Herz nahm, alle sich nähernden Gegenspieler aussteigen ließ und mit letzter Kraft ins kurze Ecke einschob. Die Elf von Achim Beierlorzer springt auf Tabellenplatz zwölf.

90+2 Min: Da ist das Tor für den 1. FC Köln! Ellyes Skhiri krönt seine souveräne Leistung mit einem erstklassigen Tor. Der Tunesier setzt sich 30 Meter vor dem Tor gegen drei nachlässige Gegenspieler durch, drängt in den Strafraum ein und schiebt den Ball ins Netz. Da sah die Freiburger Defensive ganz schwach aus, Skhiri dreht jubelnd ab. Köln führt in Freiburg!

90+1 Min: Vier Minuten Nachspielzeit.



90. Min: Die Chance für den FC! Ein Eckball kann von der Freiburger Hintermannschaft nicht geklärt werden. Der Ball landet vor den Füßen von Terodde, der aus einem Meter Entfernung an drei Freiburgern scheitert, die sich auf der Linie postiert hatten. Der Ball trudelt neben das Tor.



88. Min: Die Partie biegt auf der Zielgeraden ein. Beide Mannschaften hoffen hier auf den Last-Minute-Treffer.



86. Min: Sallai geht im Kölner Strafraum hart mit dem Körper gegen Hector zur Sache. Der Kölner fällt, der Schiedsrichter pfeift Freistoß für den FC. Christian Streich kann es nicht fassen.



84. Min: Letzter Wechsel beim 1. FC Köln: Louis Schaub geht runter, Florian Kainz kommt. Terodde und Modeste bilden die Doppelspitze, Kainz und Drexler spielen auf den Flügeln.



82. Min: Freiburg spielt sich wieder an die Oberfläche, kratzt jetzt am Siegtreffer.



80. Min: Jonathan Schmid probiert es vom Strafraumrand per Volleyabnahme, platziert den Schuss aber genau auf Timo Horn, der die Fäuste hochreißt und abwehrt.

78. Min: Luca Waldschmidt erspielt sich im Zentrum ein wenig Freiraum und jagt den Ball aus 20 Metern über das Tor von Timo Horn. Im Anschluss verlässt Waldschmidt das Feld, für ihn kommt Sallai.



76. Min: Simon Terodde kommt für Kingsley Schindler.

72. Min: Riesenchance für Freiburg! Durch einen langen Ball taucht Nils Petersen auf einmal ganz alleine vor dem Tor von Timo Horn auf. Der blonde Stürmer legt den Ball jedoch knapp neben den Kasten. Ein Treffer hätte wohl auch nicht gezählt, Petersen stand wohl im Abseits.



69. Min: Wieder läuft der Ball, noch sind knapp 20 Minuten regulär zu spielen.

68. Min: Erneute Trinkpause für die Profis im Schwarzwald-Stadion. Achim Beierlorzer geht seine Optionen durch, Toni Polster sitzt allerdings nicht auf der Bank. Trotzdem stehen die Chancen auf den ersten FC-Sieg seit 23 Jahren nicht schlecht. Der 1. FC Köln ist derzeit die deutlich bessere Mannschaft.



66. Min: Wieder der FC: Jorge Meré probiert es mit einem Gewaltschuss aus dem Rückraum. Der Ball saust an Freund und Feind vorbei und landet krachend in der Werbebande hinter dem Freiburger Tor.

65. Min: Freiburg probiert es jetzt mit einem langen Ball in den Lauf zu Waldschmidt, den aber nicht einmal Usain Bolt erreicht hätte.

62. Min: Köln übernimmt langsam die Kontrolle. Sebastiaan Bornauw baut das Spiel über die rechte Seite auf und spielt zu Schindler, der sich geschickt zum Ball dreht, einen Freiburger ins Leere laufen lässt und die Flanke hoch ins Zentrum bringt. Drexler springt am Höchsten, nickt den Ball aber knapp neben das Tor von Alexander Schwolow.



60. Min: Christian Streich reagiert und bringt Lucas Höler für Borello.



56. Min: Nächster Angriff vom 1. FC Köln. Dominick Drexler bedient Jonas Hector per Hacke. Der FC-Kapitän hebt den Ball in den Strafraum, wo Schaub den Ball ebenfalls mit der Hacke unter Kontrolle bringt und den Abschluss sucht. Ein Freiburger kommt gerade noch dazwischen und klärt zum Eckstoß.



54. Min: Jorge Meré sieht Gelb für ein Foul an Janik Haberer. Den anschließenden Freistoß hämmert Waldschmidt in die Mauer.

52. Min: Treffer für den 1. FC Köln – und diesmal zählt das Tor! Ellyes Skhiri flankt von der linken Seite tief in den Freiburger Strafraum, wo Anthony Modeste am höchsten steigt und wuchtig den Ball unter die Latte köpft. Schwolow macht sich lang, kommt allerdings nicht an den Ball – 1:1!

50. Min: Verstraete wird 30 Meter vor dem Tor von Luca Waldschmidt gehalten, Kampka entscheidet auf Freistoß für den FC. Der Standard kommt hoch in den Freiburger Strafraum, wo Schwolow alles andere als souverän klärt.



48. Min: Auch die Gastgeber gehen die zweite Halbzeit mit veränderter Personalie an: Für Changhoon Kwon kommt Janik Haberer.



47. Min: Meré geht in die Innenverteidigung, Sebastiaan Bornauw rückt raus.

46. Min: Der Ball rollt wieder. Achim Beierlorzer reagiert mit einem Wechsel auf den angeschlagenen Kingsley Ehizibue. Für ihn kommt Jorge Meré.

Halbzeit im Schwarzwald-Stadion: Der SC Freiburg geht mit einer 1:0-Führung in die heimischen Katakomben. Das geht angesichts der Spielanteile auch in Ordnung, ist aber aufgrund des zuvor zurückgenommenen Treffers ärgerlich für den 1. FC Köln.

45. Min: Noch einmal der SCF: Jonathan Schmid hat am rechten Strafraumrand zu viel Platz, visiert die lange Ecke an, verzieht jedoch knapp.

43. Min: Jonas Hector sieht Gelb, weil er gegen Jonathan Schmid klar zu spät kommt.

40. Min: Ganz bitter für den 1. FC Köln: Gerade erst nimmt der Videoschiedsrichter den Kölner Treffer zurück, dann macht Rafael Czichos umgehend das Eigentor. Freiburgs Günter war auf links durchgebrochen und hatte die Flanke scharf in den Strafraum gebracht. Kölns Innenverteidiger war unbedrängt zum Ball gegangen und unglücklich ins eigene Tor gelenkt.

37. Min: Freude und Adleraugen in Köln: Der Videoschiedsrichter hat zuvor ein FC-Foul im Spielaufbau entdeckt. Es steht wieder 0:0, der Treffer wird annulliert.

37. Min: Da ist die Führung für den 1. FC Köln! Louis Schaub legt am rechten Strafraumrand zu Kingsley Schindler, der den Ball ins lange Eck einschiebt.

34. Min: Ehizibue ist zurück. Dem 24-jährigen ist scheinbar schwindelig gewesen.



32. Min: Kingsley Ehizibue geht scheinbar ohne Fremdeinwirkung zu Boden, muss am Seitenrand behandelt werden – Freiburg in der Überzahl.



31. Min: Mit frischen Kräften greift Freiburg wieder früher an, der FC behilft sich mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte. Die landen meist direkt bei Freiburgs Hintermännern.



26. Min: Dr. Robert Kampka pfeift zur Trinkpause. Zeit für beide Trainer, an den taktischen Anweisungen zu schrauben. Beierlorzer instruiert Ellyes Skhiri, Streich knüpft sich die gesamte Mannschaft vor.



24. Min: Die Kölner Defensive steht sicher, Borellos halbhohe Flanke wird problemlos geklärt. Freiburg hat mehr Ballbesitz, findet aber bislang keine Lösung, um gefährlich in die Offensive zu kommen.



17. Min: Die Gäste kommen nun besser ins Spiel, Freiburg steht tiefer als in den Anfangsminuten. Das tut dem Spielgeschehen aus Kölner Sicht gut.



14. Min: Nächste Chance für den FC! Ehizibue flankt aus dem rechten Halbfeld punktgenau auf Anthony Modeste, der den Ball mit rechts Richtung Tor schieben will. Freiburgs Schlotterbeck wirft sich energisch in den Schussversuch und entschärft die Situation.



13. Min: Ein Kölner Einwurf in der Freiburger Hälfte wird gefährlich: Ellyes Skhiri drängt über rechts in den Freiburger Strafraum ein und probiert sich im Torabschluss aus spitzem Winkel, verzieht aber deutlich. Da wäre das Auge für die Mitspieler gefordert gewesen.



11. Min: Das Spiel ist hektisch und von Ballverlusten geprägt. Freiburg presst, Köln versucht mit langen Bällen gefährlich zu werden, findet aber bislang selten den freien Mitspieler.



6. Min: Günter legt den Ball quer in den Strafraum, wo Luca Waldschmidt den Ball bekommt. Der Stürmer will den Ball auf das Kölner Tor jagen, stattdessen landet das Spielgerät abgefälscht neben dem Tor. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.



4. Min: Freiburg presst früh, setzt die FC-Defensive unter Druck. Drei Freiburger attackieren Verstraete da ein wenig zu forsch, statt einer SC-Balleroberung gibt es Freistoß für die Kölner.



1. Min: Freiburg stößt an. Der Ball gelangt über die rechte Seite hoch in den Strafraum, wo Horn direkt eingreifen muss und den Ball aus dem Strafraum faustet. Jonathan Schmid bekommt den Ball 20 Meter vor dem Tor vor die Füße, haut das Leder aber ein gutes Stück über den Kölner Kasten.

15:27 Uhr: Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Freiburg spielt in rot, Köln in weiß.



15:25 Uhr: Unter den Zuschauern befindet sich auch Bundestrainer Löw. Sowohl Jonas Hector, als auch Luca Waldschmidt dürften sein Interesse geweckt haben. Über Löws Vorliebe für Freiburger Weißweinschorle gibt es hingegen keine gesicherten Informationen.



15:18 Uhr: Die strahlende Sonne über Freiburg, dürfte für viele Zuschauer angenehm, für die Spieler jedoch anstrengend werden. Zur Zeit herrschen 32 Grad an der Dreisam. Trinkpausen dürften Erfrischung bieten.



15:15 Uhr: Hoffentlich nicht im Fokus sind Schiedsrichter Dr. Robert Kampka und seine Assistenten.



15:11 Uhr: Beim 1. FC Köln richtet sich der Fokus derweil auf Louis Schaub. Der Österreicher ersetzt heute den angeschlagenen Jhon Cordoba. Anders als der Kolumbianer, wird Schaub jedoch nicht im Sturmzentrum, sondern in den Räumen dahinter erwartet. In der Box soll Anthony Modeste für Furore sorgen.



15:08 Uhr: Dem Geburtstagskind werden heute allerdings Borello, Petersen und Waldschmidt vorgezogen. Besonders Luca Waldschmidt ist derzeit in aller Munde. Gegen die bisherigen Gegner Mainz und Paderborn knipste der gebürtige Siegener jeweils ein Mal, auch im DFB-Pokal gegen Magdeburg war Waldschmidt erfolgreich. Die starken Leistungen belohnte Joachim Löw jüngst mit der Berufung in die Nationalmannschaft.



15:02 Uhr: Auch für Freiburgs Tim Kleindienst ist es ein schöner Tag. Der Stürmer wird heute 24 Jahre alt.



15:00 Uhr: Nicht nur die Freiburger Getränke sind prickelnd, auch das Wetter spielt mit: Die Sonne strahlt über dem Schwarzwald-Stadion. Beste Voraussetzungen für eine tolle Partie.



14:55 Uhr: Noch 35 Minuten bis zum Anpfiff. Zeit für einen kurzen Serviceblog:



14:50 Uhr: Sein Gegenüber, Achim Beierlorzer, geht die Partie mit Respekt an: „Es ist Freiburg und damit eine große Herausforderung, gerade wenn man sieht, wie lange der FC dort nicht mehr gewonnen hat. Wir wissen, was Freiburg kann, sie haben aus den ersten beiden Spielen sechs Punkte geholt.“ Doch auch der FC bräuchte dringend etwas zählbares: „Wir wollen die ersten Punkte einfahren und fahren guten Mutes nach Freiburg.“

14:43 Uhr: „Wir wollen variabel spielen und wie die Tiger verteidigen", gibt Streich eine klare Marschroute vor. „Wir wollen eigentlich nie abwarten. Wir wollen gegen Köln dominieren.“

14:40 Uhr: Dieser Elf vertraut Freiburgs Trainer Christian Streich:



14:37 Uhr: Auf der FC-Bank sitzen Kessler, Schmitz, Sobiech, Terodde, Koziello, Meré, Kainz, Bader und Hauptmann.

14:34 Uhr: FC-Coach Achim Beierlorzer kann mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund (1:3) durchaus zufrieden sein. Dementsprechend verändert der 51-jährige nahezu nichts an der Startaufstellung. Lediglich der an einer Muskelverletzung laborierende Jhon Cordoba muss weihen, für ihn kommt Louis Schaub als hängende Spitze ins Spiel.

14:32 Uhr: Beim letzten FC-Sieg in Freiburg, sah die Welt noch ganz anders aus: Greenpeace präsentiert der Öffentlichkeit das erste Dreiliterauto, in Los Angeles gründen sich Linkin Park, in Deutschland bezwingt der frisch abgestiegene 1. FC Kaiserslautern den Karlsruher SC im DFB-Pokalfinale und Toni Polster schießt den FC zum 3:1-Auswärtssieg an der Dreisam.

14:30 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Partie SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Hier kommt die FC-Aufstellung: