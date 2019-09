Spiel gegen Gladbach: FC-Trainer Beierlorzer warnt vor Derbywahn

Köln -

Achim Beierlorzer kann im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen. Am Mittwoch kehrten die Kölner Profis „gesund, positiv und in guter Stimmung“ von ihren Länderspielreisen zurück. Am Montag stieg zudem Jhon Córdoba nach überstandener Muskelverletzung wieder ins Training ein. Viel zu sehen war nicht von der Pause des Kolumbianers, der kein Mann ist, der sich schont. „Bei Jhon ist es unheimlich schwierig, langsam einzusteigen. Er legt dann sofort wieder voll los. Es ist rundum gut, er ist topfit und steht mir zur Auswahl, um die besten elf auf den Platz zu bringen“, sagte Beierlorzer.

Der Trainer sieht einer Premiere entgegen, „es ist mein erstes Derby hier im Westen. Wir haben eine große Vorfreude. Die ganze Stadt freut sich auf das Derby. Wenn die Stimmung nur annähernd wird wie gegen Dortmund, werden unsere Fans uns nach vorn peitschen. Ich hoffe, dass es gewaltfrei bleibt und wir ein tolles Spiel erleben“, sagt der Franke.

Hoffen auf wohl dosiertes Herzblut

Ihr jüngstes Spiel gegen Leipzig verloren die Gladbacher 1:3, Beierlorzer sah eine „höchst intensive Partie“ und viel offensive Wucht der Gladbacher Plea, Thuram und Embolo. In Sorge ist der Trainer nicht, „wir wissen, was wir dagegen setzen können und haben gegen Dortmund gezeigt, zu was wir im Stande sind.“ Den Derbycharakter der Partie wollen die Kölner zwar annehmen, obwohl Beierlorzer darauf hinweist, dass seine Mannschaft ohnehin alles gibt auf dem Platz. Im Training habe er nicht bemerkt, dass seine Mannschaft auf ein Derby zusteuert. Am Samstag hofft er dann auf wohl dosiertes Herzblut seiner Spieler. „Es kann sein, dass Kleinigkeiten entscheiden. Wir dürfen uns nicht von den Emotionen verwirren lassen und dürfen im Derbywahn nichts tun, das uns nicht weiterbringt.“