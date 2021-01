Sponsor verlängert: DEVK bleibt dem FC in schweren Zeiten treu

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Trikotärmel-Sponsor DEVK bis 2025 verlängert. Bereits seit 2017 besteht eine Partnerschaft mit dem in Köln ansässigen Versicherer. Die DEVK zahlt dem FC bisher rund 2,1 Millionen Euro pro Saison, der neue Vertrag soll über die gesamte Laufzeit neun bis zehn Millionen Euro in die Kassen der Kölner spülen.

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle zeigte sich erfreut: „Die langfristige Verlängerung der Zusammenarbeit ist in Zeiten der Pandemie ein echter Vertrauensbeweis und ein starkes Zeichen. Wir teilen dieselben Werte, was man auch daran sieht, wie die DEVK die Arbeit unserer Stiftung unterstützt: sei es bei unserem Weihnachtsessen für Bedürftige, beim Charity-Cup oder künftig bei unserem Ausbildungsplatzprojekt. Auch beim Diversity-Spieltag am Samstag gegen Hertha zeigt die DEVK wieder gemeinsam mit uns Flagge." DEVK-Chef Gottfried Rüßmann sagte: „Durch das FC-Sponsoring können wir viel bewegen. Wir unterstützen einen Verein, in dem dasselbe Herzblut steckt, das gleiche Heimatgefühl. Auch in Zukunft möchten wir ein verlässlicher Partner sein.“ (ksta)