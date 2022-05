Stimmen zum Spiel: Wehrle flippt aus – Baumgart: „In Köln fliegt das Dach anders weg“

Köln -

Der 1. FC Köln muss zum Abschluss der Saison eine 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart hinnehmen. Die Schwaben können so die Klasse halten und feierten mit einem Platzsturm. Die Kölner stehen derweil im Europapokal und blicken nicht nur auf eine Niederlage.



Unmittelbar nach der Partie zeigte sich VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle am Sky-Mikrofon im Gespräch mit Patrick Wasserziehr höchst euphorisch. „Unfassbar. So stellt man sich Fußball vor. Das sind Emotionen. In Worte kaum zu fassen“, befand der 47-Jährige, der über neun Jahre beim 1. FC Köln tätig war. „Wir hatten heute noch die 92er-Mannschaft da, und da haben wir gesagt: 86. Minute, damals Guido Buchwald zur Entscheidung. Und heute wieder spät der entscheidenden Treffer“, erklärte Wehrle, um dann nur noch loszujubeln und den Sky-Reporter regelrecht zu schütteln: „Und jetzt Klassenerhalt!“. Die Kommentare überschlugen sich aufgrund dieser grenzenlosen Freude.

Weitere Stimmen zum Spiel:

Steffen Baumgart zum Spiel: „Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut reingekommen sind, das hätten wir besser machen müssen. Ich bin froh, dass die Jungs in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, was sie über weite Strecken in der Saison gezeigt haben. Nach dem 1:1 waren wir dann auch dran, das 2:1 zu machen. Und am Ende fällt dann die Waage in Stuttgarts Richtung. Für uns ärgerlich. Die Jungs haben alles rausgehauen, trotzdem ärgern mich die Ergebnisse der letzten beiden Spiele, obwohl die Leistung in beiden Spielen gestimmt hat. Man muss aber auch sagen, dass Marvin Schwäbe uns in der ein oder anderen szene überragend im Spiel gehalten hat.“

Baumgart über die nächsten Tage: „Ich geh davon aus, wenn ich in Köln ankomme, wird meine Stimme weg sein. Wir werden morgen noch mit der Mannschaft zusammenkommen. Und am Montag werde ich mich dann in Ruhe wegmachen in den Urlaub. Die Jungs haben ja schon alle ihre Trainingspläne und wissen, was sie trainieren sollen.“

Baumgart zur Stimmung in Stuttgart: „Es war 90 Minuten Energie. Ich fand unsere Fans haben einen überragenden Job gemacht. Bis zur letzten Minute alles gegeben und die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Die Enttäuschung kam dann mit dem Tor. Aber das ist Fußball pur. Und dann muss man Stuttgart auch einfach gratulieren... Aber in Köln fliegt das Dach anders weg.“

Markt Uth bei Sky: „Es war schwer in die Partie hereinzukommen. In der ersten Halbzeit haben wir es gar nicht gut gemacht, hatten viele individuelle Fehler drin und das 0:1 hergeschenkt. Marvin Schwäbe hat überragend gehalten. Aber es ist Wahnsinn, dass er einen Elfer hält und wir wir im Anschluss keine zehn Sekunden später das 0:1 kassieren. Dass wir das 1:2 in der 90. Minute bekommen, ist für uns natürlich maximal unglücklich. Ich habe vor dem Tor noch gedacht, wenn sie jetzt treffen, dann rasten sie aus. Für den VfB war das umso schöner. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Wir können sehr stolz sein auf diese Saison mit dem Erreichen der Conference League. Da freuen wir uns sehr drauf.“

Marvin Schwäbe: „Natürlich bin ich stolz auf meine Leistung, aber wenn man kurz vor der sicheren Teilnahme am Europapokal steht und es dann nicht schafft, ist es ärgerlich. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gezeigt, was wir wollten. Auf diese Saison können wir absolut stolz sein. Für uns ist das ein Riesenerfolg, gerade nach dem, was in der vergangenen Spielzeit beim FC passiert ist.“

Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Das tut gut. Ich habe nach diesem Geschrei und dem Jubel einen Schädel. Das war Ekstase, ein toller Moment, überragend. Das freut mich so für die Jungs. So einen Moment wie heute vergisst man nie.“