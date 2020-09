Testpleite: 1. FC Köln unterliegt Wolfsburg 0:3 – Zieler patzt

Köln -

Man kann nicht jedes Fußballspiel gewinnen, und am Samstag hätte aus Sicht des 1. FC Köln im Test gegen den VfL Wolfsburg sehr viel passieren müssen, um im sechsten Testspiel dieses Sommers zum sechsten Mal als Sieger vom Platz zu gehen. 0:3 hieß es am Ende. Zur Halbzeit hatten die Kölner noch ein 0:0 gehalten, doch nach zahlreichen Wechseln hatte die Mannschaft ihre Geschlossenheit verloren und war der überlegenen Besetzung des Gegners zum Opfer gefallen. „Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt. Mit den Wechseln haben wir ein paar Automatismen verloren“, sagte Benno Schmitz: „Es war ein aufschlussreicher Test nach einer intensiven Trainingswoche.“

Die Kölner taten sich zwar schwer gegen körperlich überlegene Wolfsburger, ließen jedoch kaum Chancen zu. Sebastiaan Bornauw bestätigte seine starke Form, auch Rafael Czichos hielt gut dagegen. Davor lieferten Jonas Hector und Ellyes Skhiri einen guten Kampf und wurden von Elvis Rexhbecaj unterstützt, der sich aus der zentralen Offensivposition heraus oft an der Jagd nach dem Ball beteiligte.

Schmitz mit der besten Chance für den FC

Nach vorn passierte nicht viel im Kölner Spiel. Schmitz hatte noch die beste Kölner Gelegenheit der Partie, als er über die linke Seite vorstieß, den Ball jedoch nicht gefährlich platzieren konnte. Nach 60 Minuten begann die Phase der Wechsel, und innerhalb einer Viertelstunde kassierte Köln drei Gegentore. In der 69. Minute erzielte Bartosz Bialek das 1:0. Der eingewechselte Ron-Robert Zieler lief weit aus seinem Tor, kam jedoch zu spät gegen Joao Victor, der steil auf Bialek passte, der ins leere Tor traf. Zehn Minuten später kam Ehizibue im Mittelfeld zu spät gegen Bialek, der nun Joao Victor bediente – 2:0. Victor bereitete auch Mallis 3:0 vor.

„Wir sind im Soll. Wir haben ganz gut mitgehalten, aber ein bisschen was gibt es schon noch zu verbessern“, sagte Schmitz: „Wir müssen die Kompaktheit das ganze Spiel durchziehen – und dann auch natürlich auch Tore schießen.“

1. FC Köln: Horn (46. Zieler) – Schmitz (81. Voloder), Bornauw (72. Cestic), Czichos (46. Meré), J. Horn (46. Ehizibue) – Skhiri, Hector (46. Özcan) – Thielmann (81. Lemperle), Rexhbecaj (62. Höger), Jakobs (62. Drexler) – Córdoba (62. Clemens).