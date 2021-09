Tränen nach dem Spiel: FC-Stürmer Modeste erinnert sich an seinen verstorbenen Vater

Es waren rührende Bilder. FC-Spieler Anthony Modeste kamen bei seiner Auswechslung im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig die Tränen. Und auch im anschließenden Interview mit Sky weinte der Stürmer. Mit dem Spiel selbst – dem 1. FC Köln gelang gegen RB Leipzig ein 1:1 – hatte das nichts zu tun. Modeste sagt, er habe an seinen verstorbenen Vater denken müssen. Dieser hätte laut Modeste heute Geburtstag gehabt. Passend also, dass ausgerechnet Anthony Modeste das Kölner Tor gegen Leipzig schoss.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der als Sky-Experte beim Interview danebenstand, war bewegt. „Das ist alles nur menschlich. Dafür muss er sich nicht schämen“, sagte er, „der Gruß geht nach oben, und das zurecht.“

Anthony Modestes Vater starb mit 64 Jahren

Guy Modeste war am 19. Dezember 2018 im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

In den 1970er- und 1980er-Jahren war er als Innenverteidiger selbst für verschiedene französische Fußball-Klubs aktiv, unter anderem für die AS Cannes und die AS Saint-Étienne. 1984 beendete er seine Fußballkarriere. (ken, dpa)