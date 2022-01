Trainer von Wirtz, Lemperle, Thielmann: Meister-Coach Heck verlässt den 1. FC Köln

Köln -

Ende einer Ära nach 15 Jahren FC: Martin Heck, Trainer der U17-Mannschaft, verlässt den 1. FC Köln. Das teilte der Verein am Freitag mit. Heck war unter anderem Jugendträger, Trainer der U21 und Leiter der Fußballschule. Sein größter Erfolg: Der Meister-Titel im Jahr 2019 mit der U17-Mannschaft des FC gegen die U17 von Borussia Dortmund.

Martin Heck: Den nächsten Schritt machen

„Nach 15 Jahren fällt es mir natürlich nicht leicht, den FC zu verlassen. Ich habe hier viele besondere Kollegen kennengelernt und viele prägende Momente erlebt. Wir sind Deutscher Meister geworden und wir haben in Zusammenarbeit mit den Trainern in den vergangenen Jahren einige Nachwuchsspieler in Richtung Lizenzbereich geführt“, wird Heck in der FC-Mitteilung zitiert.



„Ich merke aber, dass es jetzt, wo mein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, für mich persönlich ein guter Zeitpunkt ist, den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die kommenden Monate und werde auch nach dem Sommer meine Verbindung zum FC und zu den Menschen hier am Geißbockheim nie verlieren“, so Heck weiter.

„Wir bedanken uns bei Martin Heck für seine hervorragende Arbeit. 15 Jahre sind im Fußball eine beeindruckend lange Zeit“, sagt Matthias Heidrich, Leiter des FC-Nachwuchszentrums. „Wir wissen aber auch, dass Martin den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn machen möchte. Deswegen wünschen wir ihm für seine neue Herausforderung ab Sommer viel Erfolg und alles Gute.“

Martin Heck erzielte noch weitere Erfolge: Er schloss die Ausbildung zum DFB-Fußballlehrer mit der Gesamtnote 1,0 ab. (mab/red)