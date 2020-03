Überraschung im Kölner Zoo: Hennes IX. und Ziegendame Ilse haben Nachwuchs

Köln -

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des 1. FC Köln hat ein Wappentier für Nachwuchs gesorgt. Wie der FC am Samstag auf seiner Homepage mitteilte, hat Ziegendame Ilse zwei Zicklein zur Welt gebracht. „Gerade in den aktuell wenig fröhlichen Tagen ist es eine tolle Geschichte, dass unser Hennes Vater geworden ist“, sagte Eckhard Sauren, Vizepräsident des 1. FC Köln. „Wir freuen uns mit ihm und dem Kölner Zoo.“

Aktuell ist der Kölner Zoo wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. „Die kleinen kölschen Zicken werden bei kleinen FC-Fans sicher sehr beliebt sein, sobald der Zoo wieder öffenen kann“, so Sauren. Hennes IX sei „der Erste, der vielleicht einen echten FC-Geißbock-Stammbaum begründen kann“.

Hennes lebt seit August 2018 im Kölner Zoo und wohnt dort inzwischen mit Ziegendame Ilse und seinem Vorgänge Hennes VIII. im kleinen Geisbockheim zusammen. (red)