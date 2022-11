Vor Derby gegen Leverkusen: FC-Kapitän Hector steigt ins Training ein

Köln -

Der 1. FC Köln freut sich über die Rückkehr seines Kapitäns. Jonas Hector, der zuletzt wegen einer Fleischwunde am Sprunggelenk aussetzen musste, konnte am Montag Vormittag wieder am Mannschaftstraing unter Steffen Baumgart teilnehmen.

Für die Partie gegen Freiburg war Hector erst gar nicht mit der Mannschaft in den Breisgau gereist. Ob der Linksverteidiger am Mittwoch im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen in der Startelf des FC stehen kann oder zumindest in den Kader rückt, ist noch offen. Seine Hoffnung auf die baldige Rückkehr des Routiniers hatte Cheftrainer Baumgart bereits am Sonntag erklärt.

Auf der Pressekonferenz nach der Niederlage beim SC Freiburg sagte der FC-Trainer: „Bei Jonas schauen wir von Tag zu Tag. Er ist sehr gut im Reha-Bereich dabei. Die große Hoffnung ist, dass er am Mittwoch einsatzfähig ist. Das werden wir aber sehen, dazu können wir jetzt noch nichts sagen.“

Sollte es für Hector gegen Leverkusen noch nicht wieder reichen, wird aller Voraussicht nach erneut Vertreter Kristian Pedersen in der ersten Elf stehen. Doch das erscheint unwahrscheinlich. Der 28-jährige Däne vertrat Hector bereits gegen Freibrug sowie wenige Tage zuvor gegen Nizza. Der Kölner Kapitän dürfte sich die Partie gegen die Werkself damit kaum nehmen lassen. (oke)