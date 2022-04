Vor FC-Heimspiel: Baumgart: „Ich war jetzt nicht so erfreut über das Ergebnis gestern“

Köln -

Nach den Halbfinal-Spielen im DFB-Pokal reicht aller Voraussicht nach Platz sieben, um in der kommenden Saison am Europapokal teilzunehmen. Steffen Baumgart hat sich allerdings nicht wirklich darüber gefreut, dass vor allem Union Berlin so dramatisch in Leipzig verlor. „Ich war jetzt nicht so erfreut über das Ergebnis gestern, da hängt mein Herz woanders“, gab der Cheftrainer des 1. FC Köln zu, der zu seinem Ex-Klub aus Köpenick bekanntlich weiter eine besondere Verbindung hat.

Baumgart hält auch nicht viel von irgendwelchen Rechenspielen vier Spieltage vor Saisonende, der 50-Jährige will mit seiner Mannschaft selbst das Optimum erreichen: „Ich würde gerne vor Union kommen und vor Hoffenheim bleiben. Wie schwer das wird, ist jedem klar. Ob jetzt Platz sieben reicht, ist aber nicht mein Fokus. Ich will mit den Jungs weiter erfolgreich sein.“ Die Finalpaarung könnte im Kampf um Europa zwar ein Vorteil sein, so Baumgart, aber die Konkurrenz bleibe mehr oder weniger die gleiche. „In erster Linie müssen wir unsere Hausaufgaben machen.“

Die nächste Hausaufgabe ist am kommenden Samstag (15.30 Uhr) Arminia Bielefeld. Der Tabellenvorletzte hat am Mittwoch überraschend noch mal einen Trainerwechsel vorgenommen. Frank Kramer wurde von seinen Aufgaben entbunden, der bisherige Torwarttrainer Marco Kostmann zum neuen Chefcoach befördert. Ihm zur Seite gestellt wurde Co-Trainer-Haudegen Michael Henke. „Das hat mich überrascht“, sagte Baumgart über den Trainerwechsel und erklärte auch, warum: „Ich war beim Spiel gegen Bayern, das sah nicht so schlecht aus. Aber ich will mir da kein Urteil erlauben. Für Bielefeld ist es ein Strohhalm, um den Klassenerhalt zu schaffen. Sie werden ihre Spielweise aber nicht in drei Tagen komplett über den Haufen werfen. Wir wollen uns ohnehin so wenig wie möglich nach dem Gegner richten. Wir wollen dieses Heimspiel mit allem, was wir haben, gewinnen.“

Baumgart: „Besser habe ich uns noch nicht gesehen“

Die Brust beim FC ist nach dem Comeback-Sieg gegen Mainz (3:2 nach 0:2) und vor allem dem herausragenden Auftritt im Derby in Mönchengladbach (3:1) noch einmal breiter geworden. Das Mainz-Spiel habe noch mal gezeigt, dass die Spieler wirklich an sich glauben würden. Und: „Besser als in der ersten Halbzeit gegen Gladbach habe ich uns noch nicht gesehen“, lobte Baumgart.

Doch nicht vergessen ist, dass in der Hinrunde auf dem 4:1-Triumph über Gladbach dann das böse Erwachen und eine Punkteteilung in Bielefeld und sogar eine Heimniederlage gegen Augsburg folgten. „Bielefeld hat uns im Hinspiel sehr gefordert, sodass wir keine Lösungen hatten. Sie haben immer noch die Möglichkeit, in der Liga zu bleiben. Wir rechnen mit einem Spiel, das wenige Chancen bietet“, sagte Baumgart. Seine Mannschaft sei ohnehin in keiner Partie der klare Favorit, auch die kommenden beiden Gegner seien welche auf Augenhöhe.



Baumgart gibt zu: „Der Druck ist höher“

Manch einer mag das sicherlich anders sehen. Und auch der Coach führte an, dass man die aktuelle Ausgangslage nicht mehr unbedingt mit der aus der Hinrunde vergleichen kann: „Aus meiner Sicht haben wir uns im Vergleich zur Hinrunde verbessert und stabilisiert. Wir wollen alles gewinnen, ob es gelingt, werden wir sehen.“ Doch die Erwartungshaltung ist aufgrund der Ergebnisse und Leistungen zuletzt gestiegen. „Der Druck ist höher“, gab Baumgart zu, „den haben wir uns aber selbst gemacht.“

Personell kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Der erkrankte Stürmer Sebastian Andersson fehlt weiter, wird aber in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Rechtsaußen Kingsley Schindler ist da schon einen Schritt weiter, an diesem Wochenende soll er aber in der U21 zum Einsatz kommen und Spielpraxis sammeln. Die siegreiche Elf aus dem Derby wird Baumgart wohl nur auf einer Position verändern. Benno Schmitz könnte wieder für Kingsley Ehizibue in die Mannschaft rücken, Baumgart machte daraus auch kein Geheimnis: „Wir denken über die Rechtsverteidiger-Position nach. Bei allen anderen sehe keinen Grund, zu wechseln.“ Im Rhein-Energie-Stadion werden 50.000 Zuschauer erwartet, darunter 3000 aus Bielefeld. Die Arena wäre damit erneut ausverkauft.