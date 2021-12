Wechsel ist perfekt: Alexander Wehrle kehrt von Köln nach Stuttgart zurück

Köln -

Die Rückkehr von Alexander Wehrle vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart ist perfekt. Nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger hat der scheidende FC-Geschäftsführer am Dienstagabend einen Vierjahresvertrag von 2022 bis 2026 bei seinem Ex-Klub unterschrieben und wird neuer Vorstandsvorsitzender der Schwaben.

Beide Klubs wollen die Personalie allerdings erst am Mittwochvormittag offiziell kommunizieren. In der Mitteilung wird auch stehen, dass Wehrle „im Laufe des April“ beim VfB einsteigen wird. Möglich ist aber, dass der gebürtige Schwabe bereits deutlich früher in Stuttgart anfangen wird.

Das DFL-Präsidiumsmitglied hat zwar beim FC noch einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2023, kann die Kölner aber deutlich früher und ablösefrei verlassen. Möglich macht dies eine Sonderkündigungsklausel (Change-of-Control-Klausel), die sich Wehrle in seinen Vertrag hat einbauen lassen. Diese wird wirksam, wenn die Geschäftsführung erweitert wird und seine Befugnisse eingeschränkt werden. Genau dieser Fall ist mit der Verpflichtung der beiden neuen Geschäftsführer Christian Keller (Sport) und Philipp Türoff (Finanzen) eingetreten. Für den Zeitpunkt des Wechsels ist entscheidend, wann Keller am Geißbockheim beginnt. Der Ex-Regensburger steigt nach seiner Auszeit am 1. April beim FC ein, Türoff ab Anfang Januar.

Wehrle war im Januar 2013 vom VfB Stuttgart zum 1. FC Köln gewechselt und wuchs in den vergangenen Jahren immer mehr in die Rolle des starken Manns am Geißbockheim hinein. Vor allem, seitdem sich der Vorstand unmittelbar nach der erfolgreichen Bundesliga-Relegation gegen Kiel von Sportchef Horst Heldt getrennt hatte. Seitdem war Wehrle der einzige verbliebene Geschäftsführer des Vereins, an den 16 Abteilungsleiter berichteten. Beim VfB wird er Nachfolger von Thomas Hitzlsperger.