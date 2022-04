5:0-Führung vor der Pause: BVB überrollt Wolfsburg mit Teenager in der Startelf

Dortmund -

Borussia Dortmund hat sein Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg überraschend mit Debütant Tom Alexander Rothe in der Startelf begonnen. Und der 17-Jährige spielte als Linksverteidiger in den ersten 45 Minuten ganz groß auf: Nach 24 Minuten gelang dem BVB-Youngster gleich das erste Bundesligator per Kopf nach einer Brandt-Vorlage. Es sollte eine Gala-Vorstellung der Schwarz-Gelben folgen. Mit einer satten 5:0-Führung ging es für das Team von Trainer Marco Rose in die Kabine.

Der U19-Nationalspieler war im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli zum BVB gewechselt. In der Bundesliga stand er vor diesem 30. Spieltag noch nicht im Kader.

Rose bringt fünf Neue gegen Wolfsburg

Rothe ist einer von fünf Neuen im Vergleich zum 2:0 in Stuttgart: Auch Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel, Marius Wolf und Julian Brandt, nach Einwechselung Doppel-Torschütze beim VfB, rückten ins Team.



Verzichten muss Trainer Marco Rose auf Mats Hummels, Giovanni Reyna, Mo Dahoud, Eden Hazard, Donyell Malen und Guerreiro.



Die Wolfsburger begannen das Spiel mit derselben Elf, die in der Vorwoche Arminia Bielefeld mit 4:0 besiegte. (oke/dpa)