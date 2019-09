„Werde ihm nicht die Beine wegtreten“ : Brandt über das Duell mit Havertz

Leverkusen -

Länderspielwochen sind für Trainer von Spitzenmannschaften oft eine frustrierende Zeit. Sie haben keine Chance, ihre Mannschaft auf kommende, große Aufgaben vorzubereiten. Vor Bayer 04 Leverkusen stehen große Aufgaben: Das Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) und der Champions-League-Auftakt gegen Lokomotive Moskau am kommenden Mittwoch. Aber Trainer Peter Bosz, der zum zweiten Mal mit Bayer 04 auf den Ex-Klub trifft, musste nicht untätig sein.

Ein guter Teil seiner Top-Elf hatte keine internationalen Verpflichtungen und konnte an Form und Fitness arbeiten. Das waren immerhin Spieler mit prominenten Namen: Die Bender-Zwillinge, Kevin Volland, Karim Bellarabi, Wendell, Mitchell Weiser und die Neu-Leverkusener Kerem Demirbay und Nadiem Amiri. Sie alle waren schon Teil von Nationalmannschaften oder haben den Ehrgeiz, irgendwann in eine Auswahl zurückzukehren. Abgesehen von einem kleinen Fragezeichen hinter Sven Bender, der sich am Dienstag die Schulter geprellt hat, ist der Werkself-Kader frei von Verletzungen. Auch die Spieler mit internationalen Einsätzen sind bis Mittwoch ohne Blessuren zurückgekommen. Charles Aránguiz, der mit Chile in Honduras 1:2 unterlag, wird erst am Donnerstag zurück erwartet.

„Ich werde ihm jetzt nicht die Beine wegtreten“

Besondere Vorfreude auf das Spiel in Dortmund hegt Kai Havertz, der auf seinen früheren Bayer-Kumpel Julian Brandt trifft. „Den ein oder anderen Spruch haben wir uns schon gegenseitig gedrückt“, verriet Havertz nach der Rückkehr von der Nationalmannschaft: „Es wäre schlecht, wenn man das Spiel am Samstag verliert, dann muss man ein halbes Jahr lang Sprüche ertragen.“ Brandt, der vor der Saison für 25 Millionen Euro von Leverkusen nach Dortmund gewechselt war, betont aber, dass alles nicht ernst gemeint war. „Ich bin nicht der Typ, der sagt: Jetzt hört für 90 Minuten die Freundschaft auf“, sagte Brandt: „Ich werde ihm jetzt nicht die Beine wegtreten, ganz im Gegenteil.“ (FN/dpa)