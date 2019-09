19:0 Ecken, aber keine Tore: Große Anstrengung und minimales Ergebnis für Bayer 04

Leverkusen -

Bayer 04 Leverkusen ist der erhoffte Traumstart in die Bundesliga-Saison verwehrt geblieben. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz musste sich gegen die TSG Hoffenheim mit einem 0:0 zufrieden geben.

Das Wichtigste zuerst

Eine massive Feldüberlegenheit und eine Bilanz von 19:0 Ecken haben am Ende nicht für einen Sieg gereicht. Sieben Punkte nach drei Spielen sind aber als Saisonbeginn noch recht ordentlich.

Die Tore

Entfielen leider. Verantwortlich dafür war die Schusseligkeit der TSG Hoffenheim bei zwei sehr vielversprechenden Kontern in der ersten Halbzeit. Und die Unfähigkeit der Leverkusener, Ballbesitz und Feldvorteil in Zählbares zu verwandeln. Am nähesten dran war kurz vor Schluss Karim Bellarabi, der den Ball nach der vermeintlich 18. Ecke ins Tor köpfte. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte die Standardsituation allerdings zuvor wegen einer Rangelei unterbrochen. Die Ausführung war somit nicht korrekt. Der Leverkusener Jubel schlug in Empörung und Enttäuschung um.

Das war gut

Ganz generell die Leverkusener Ordnung und die Bereitschaft, gegen einen der besseren Gegner dieser Liga, auch wenn er extrem defensiv stand, das System mit Ballbesitz durchzuziehen. Abgesehen von zwei Situationen in der ersten Halbzeit, als Belfodil mit etwas mehr Übersicht Tore hätte vorbereiten können, überzeugte die Werkself auch in der Kontervermeidung. Gut war auch die Intensität, mit der Bayer 04 die Entscheidung zu erzwingen versuchte und abermals die Laufleistung des gesamten Teams, das mit mehr als 118 Kilometern wieder einen Top-Wert erzielte.

Das war schlecht

Die letzten Pässe und die Ausführung der Eckbälle. Beides wären die Schlüssel gewesen, um die verriegelte Hoffenheimer Abwehr aufzuschließen, mit beiden ist Bayer 04 nicht sehr geschickt umgegangen. Flanken landeten oft beim ersten gegnerischen Spieler im Strafraum oder in der Abwehrmitte. Die Zahl von 19:0 Ecken ohne Erfolg bleibt als Symbol dieses Spieles.

Mann des Spiels

Der Hoffenheimer Abwehrchef Kevin Vogt, der alles abräumte, was in seine Nähe kam, sich in jeden Schuss warf, mit langem Bein oft das Entstehen großer Chancen verhinderte und sein am Ende taumelndes Team beisammen hielt. Der ehemalige Kölner war Turm in einer Schlacht, die Hoffenheim genauso beabsichtigt und geplant hatte.

Moment des Spiels

Es gab ihn nicht, denn dieses 0:0 war ein Mosaik auf einer Vielzahl gescheiterter und nur teilweise geglückter Bemühungen in der Offensive und großem Kampf beim Vermeiden von Gegentoren. Also ernennen wir den Abpfiff von Felix Zwayer nach 97 aufreibenden Minuten zu diesem Moment.

Das sagen die Trainer

Alfred Schreuder (TSG Hoffenheim): „Wir hatten einen einfachen Plan, den die Jungs super umgesetzt haben. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir noch ein, zwei Tore schießen können. Das Ergebnis ist für uns sehr wichtig. Wir mussten aber realistisch sein, und ich kenne Peters Fußball sehr gut. Wir haben Spieler für 180 Millionen Euro verkauft und sind im Neuaufbau. Die Mannschaft muss in der nächsten Woche keine Standards üben.“

Peter Bosz: „Sieben Punkte aus drei Spielen sind meiner Meinung nach zwei zu wenig. Und es fehlen die zwei, die wir heute verloren haben. Ich muss meinen Spielern aber ein sehr großes Kompliment machen, denn es war sehr heiß und sie haben bis zum Schluss alles versucht. Ich bin enttäuscht, aber auch stolz auf meine Spieler. Sie sind in der ersten Halbzeit mehr gelaufen als die Hoffenheimer, und ich hatte schon Bedenken, dass sich das rächt. Aber im Gegenteil wurden wir am Ende dominanter und hatten dann die Chancen, um dieses Spiel zu entscheiden.“

Das meinen wir

Fußballspiele ohne Tor sind selten befriedigend, so auch diesmal. Die Hoffenheimer stahlen Leverkusen mit viel Einsatz und Zerstörerfußball zwei Punkte, von denen sie nur einen mit nach Hause nehmen durften. Bayer 04 hatte große Anstrengungen unternommen, aber es fehlte der eine geniale Moment. Und so blieb das Minimalergebnis.