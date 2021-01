Bayer 04: Der nächste Leverkusener positiv auf Corona getestet

Leverkusen -

Bayer 04 Leverkusen hat am Mittwoch seinen zweiten Corona-Fall nach der Weihnachtspause vermeldet. Der Niederländer Dailey Sinkgraven wurde positiv getestet und fällt, wie auch sein infizierter Linksverteidigerkollege Wendell, für das Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag aus. Damit muss Trainer Peter Bosz auf beide Linksverteidiger verzichten.

Anders als Wendell, der erst nach der Rückkehr vom Blitz-Trip nach Brasilien auffällig wurde, hat sich die Infektion bei Sinkgraven schon angedeutet. Der letzte Test vor Weihnachten am 23. Dezember, den die Spieler am jeweiligen Aufenthaltsort individuell durchführen lassen mussten, war laut Klubmitteilung "fraglich positiv" ausgefallen. Daraufhin hatte sich der Profi in häusliche Quarantäne begeben und war seitdem nicht mehr mit dem Team in Berührung gekommen. Am Mittwoch erfolgte dann der eindeutig positive Test. Ansteckungsgefahr für den Rest des Teams habe nicht bestanden. Über die Schwere der Symptome wurde nichts berichtet. Es ist nach Edmond Tapsoba, Kerem Demirbay und Wendell der dritte Corona-Fall im Bayer-Team in dieser Saison.

Peter Bosz wird in der Zusammenstellung seiner Abwehrreihe nun zur Improvisation gezwungen. In der Europa League war der Kroate Tin Jedvaj einmal als Linksverteidiger aufgelaufen.