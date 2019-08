Bayer 04 Leverkusen: Das Spektakel der Werkself verärgert Peter Bosz

Leverkusen -

Spektakel ist im Fußball eine feine Sache. Es unterhält, lässt die Zeit schneller vergehen, produziert schöne Bilder und eine große Zahl von Gesprächsthemen. Einem Menschen, der Fußball noch nie gesehen hat, müsste man ein Spektakel zeigen, wie es Bayer 04 Leverkusen und der SC Paderborn am Samstag in der ersten Halbzeit veranstaltet haben. Er würde zu dem Schluss kommen, dass dies ein toller Sport ist. Für Menschen, die damit ihr Geld verdienen, stellt sich die Sache anders da. „Das ist ein schwieriges Wort für mich: Offener Schlagabtausch“, sagte Leverkusens niederländischer Trainer Peter Bosz, „und das war genau das, was wir nicht wollten.“ Sein Paderborner Kollegen Steffen Baumgart erwiderte: „Den Schlagabtausch haben wir provoziert.“

"Wir haben die Kontrolle nicht gehabt"

Schließlich gewann der hohe Favorit Bayer 04 mit 3:2 Toren, aber die Turbulenz dieses Spiels und der Mut, mit dem der Aufsteiger den Champions-League-Teilnehmer an den Rand der Niederlage gebracht hatte, veranlassten Peter Bosz zu Kritik. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, weil das im ersten Spiel immer wichtig ist“, sagte der Trainer, „aber wir wollten das Spiel kontrollieren, und wir haben die Kontrolle die gesamte erste Halbzeit nicht gehabt. Wir waren da nicht gut im Ballbesitz und nicht gegen den Ball. In der zweiten Halbzeit ist es besser geworden, aber mit diesem Spiel kann man nicht zufrieden sein.“ Dem Kollegen Baumgart hat Bosz ausdrücklich gratuliert – „Sie haben sehr gut gespielt“ – und ihm gewünscht, „dass die Punkte schnell kommen.“

Zwei Szenen haben diese an Höhepunkten reiche Partie maßgeblich beeinflusst. Die erste ereignete sich in der 25. Minute beim Stand von 2:1 für Leverkusen im Strafraum von Paderborn. Leon Bailey (10.) und Kai Havertz (19.) hatten für die Gastgeber getroffen, Sven Michel (15.) war zwischenzeitlich das schnelle 1:1 gelungen. Der Paderborner Christopher Antwi-Adjej war der Bayer-Abwehr mühelos davongelaufen, hatte Torhüter Lukas Hradecky mit dem Abschluss zur Ballabwehr nach vorn gezwungen, den Nachschuss von Michel wehrte Wendell mit beiden Händen auf der Linie ab. Aber bevor Schiedsrichter Tobias Stieler darüber nachdenken konnte, ob er die in diesem Fall zwangsläufige Maximal-Bestrafung – Rot und Elfmeter – folgen lassen sollte, schoss Streli Mamba den Ball einfach ins Tor. Damit stand es 2:2 und der Unparteiische konnte es bei einer Gelben Karte belassen. Für Leverkusen sicher die bessere Variante.

Die zweite spielentscheidende Szene geschah drei Minuten vor der Halbzeit. Der schnelle Michel hatte die Werkself auf der linken Abwehrseite überlaufen, am entfernten Pfosten hatte sich Antwi-Adjej freigelaufen. Der Ball kam aber mit etwas zu viel Geschwindigkeit, sonst wäre Paderborn wohl mit einem 3:2-Vorsprung in die Halbzeit gegangen. „Und was dann passiert wäre, weiß ich nicht“, sagte Steffen Baumgart. So aber zog sich der zuvor gnadenlos in der gegnerischen Hälfte alles in Ballnähe attackierende SC Paderborn zurück, weil man einen solchen Aufwand nicht über 90 Minuten durchhalten kann. Bayer 04 etablierte eine wacklige Überlegenheit, die erst in der 69. Minute belohnt wurde. Allerdings mit einem wunderschönen Tor. Der famose Kai Havertz öffnete das Feld nah am Strafraum mit einem Diagonalpass auf Wendell, dessen perfekter letzter Pass genau bei Kevin Volland ankam. Der Mittelstürmer musste nur noch vollenden.

In der letzten Viertelstunde hätte die Werkself das Ergebnis leicht auf 5:2 oder 6:2 schrauben können, aber es mangelte an der nötigen Präzision. Das Resultat von 3:2 drückte das Kräfteverhältnis schon ganz gut aus. „In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, standen viel zu offen und hatten zu viele Ballverluste“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah, „aber man kann so viel reden über das Spiel, wie man will, am Ende haben wir drei Punkte. Und das ist gut für den Kopf.“