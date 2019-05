Bayer 04: Wechsel von Julian Brandt zum BVB ist fix

Leverkusen -

Julian Brandt wird Bayer 04 Leverkusen im Sommer in Richtung Borussia Dortmund verlassen. Geschäftsführer Rudi Völler hatte nach dem 5:1-Sieg in Berlin, der gleichzeitig die Qualifikation für die Champions League bedeutete, von einer „50:50“-Entscheidung gesprochen und davon, dass sich der Nationalspieler mit seiner Entscheidung „schwertut“. Laut „Bild“ hat sich der Angreifer aber entschieden, zum BVB zu wechseln. Von dem Transfer habe Brandt seinen Teamkollegen während der Mannschaftstour in Barcelona berichtet. Vertragsunterschrift und Medizincheck sollen noch in dieser Woche erfolgen. Bayer 04 bestätigte die Meldung im Laufe des Abends.

Erstes Profispiel am 14. Februar 2014

Die Fakten sehen so aus: Brandt darf den Klub für eine vertraglich fixierte Summe von 25 Millionen Euro verlassen. Dabei handelt es sich um höchstens die Hälfte seines Marktwertes. Alle Top-Klubs der Bundesliga haben oder hatten schon einmal Interesse an dem Nationalspieler, der 214 Profi-Spiele für den Werksklub absolviert hat, 165 davon in der Bundesliga und an 43 Prozent aller Leverkusener Tore beteiligt war. Beeindruckende Zahlen für einen, der gerade 23 Jahre alt geworden ist. Es ist bekannt, dass Brandt und seine Familie, die ihn professionell berät, das ruhige Umfeld von Bayer 04 Leverkusen schätzen und deshalb schon einige lukrative Angebote ausgeschlagen haben. Allerdings spielt der Offensivmann seit mehr als fünf Jahren bei der Werkself. Sein erster Profieinsatz war ein achtminütiger Kurzauftritt am 14. Februar 2014 gegen den FC Schalke 04. Die Zeit für einen Wechsel scheint gekommen.

In Dortmund gilt Julian Brandt als Wunschspieler von Trainer Lucien Favre. Die Wucht, mit der er seit der Beförderung von Trainer Peter Bosz zum zentralen Mittelfeldspieler das Angriffsspiel seiner Mannschaft geradezu beherrscht, hat viele Top-Klubs beeindruckt. Angeblich hat der gebürtige Bremer Angebote von Tottenham Hotspur und Atlético Madrid ausgeschlagen. Der FC Bayern hat Leroy Sané und Timo Werner im Visier. Die Zeichen deuteten somit bereits vor dem Dienstagabend sehr klar in Richtung Dortmund.