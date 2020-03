Europa League: Bayer 04 trifft im Achtelfinale auf die Glasgow Rangers

Leverkusen -

Bayer 04 Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon. In der Zwischenrunde hatte die Werkself den FC Porto aus dem Wettbewerb geworfen.



„Ein toller und attraktiver Gegner. Glasgow hat wunderbare Fans, das wird auch für unsere Anhänger ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns auf ein Duell auf Augenhöhe, in dem wir uns durchsetzen und in die nächste Runde einziehen wollen“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler.

Das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Mannschaft der englischen Fußball-Legende Steven Gerrard findet am 12. März (Donnerstag) in Glasgow statt, das Rückspiel am 19. März in Leverkusen. Das Finale der Europa League steigt am 27. Mai im polnischen Danzig.

In der Bundesliga tritt Bayer 04 am Sonntag bei RB Leipzig an, im DFB-Pokal-Viertelfinale gastiert nächste Woche Union Berlin in Leverkusen. (ksta)