Gegen Freiburg: Bayer 04 Leverkusen setzt auf Dominanz

Leverkusen -

Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen ist Bayer 04 Leverkusen trotz der 2:3-Niederlage in Dortmund immer noch der zweitbeste Bundesligist der Rückrunde. Lediglich der FC Bayern München ist mit 15 Punkten erfolgreicher als die Werkself. Am Samstag empfangen die Leverkusener den Tabellendreizehnten SC Freiburg (15.30 Uhr, Bay-Arena/Sky). Auf dem Papier ein harmloserer Gegner, als es Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag war.

Der 5:1-Erfolg des Sportclubs am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg zeigt jedoch, dass sich die Freiburger in einem Hoch befinden und ein unangenehmer Gegner sein können. Nur zwei Siege hat Leverkusen in den letzten sechs Partien gegen die Breisgauer geholt. Dazu kamen drei Unentschieden und eine Niederlage. Diese Statistik zeigt, dass das Team von Trainer Christian Streich alles andere als Laufkundschaft sein wird. „Sie sind eine sehr disziplinierte Mannschaft, die schwer zu bespielen ist“, sagte Rechtsverteidiger Mitchell Weiser. Die Werkself will ähnlich dominant auftreten wie in der Anfangsphase beim BVB: „Wenn wir es schaffen, so zu spielen wie gegen Dortmund, dann sollten wir das Spiel auch gewinnen.“

Streich verlängert in Freiburg

Die Freiburger werden die Reise nach Leverkusen allerdings mit guter Laune antreten. Der Vertrag mit Trainer Christian Streich wurde verlängert, wie der Bundesligisten am Mittwoch mitteilte. Eine Laufzeit wurde offiziell nicht genannt, dem Vernehmen nach soll der neue Vertrag jedoch bis 30. Juni 2020 laufen. Streich hatte die Profimannschaft der Freiburger am 29. Dezember 2011 übernommen und hat mittlerweile einen Kultstatus inne.

Eine gute Nachricht vermeldeten auch die Leverkusener. Panagiotis Retsos nahm erstmals nach seiner Muskelsehnen-Verletzung wieder am Training teil. Der 20-jährige Innenverteidiger absolvierte nach seiner viermonatigen Verletzungspause zunächst jedoch nur eine individuelle Einheit. Ein Einsatz im Heimspiel gegen den SC Freiburg ist deshalb ausgeschlossen.