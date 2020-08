Nach Bolts Party: Bayer-04-Star Bailey muss in Quarantäne

Leverkusen -

Bayer 04 Leverkusens Offensivspieler Leon Bailey befindet sich nach der Geburtstagsfeier des mit dem Coronavirus infizierten Olympiasiegers Usain Bolt in häuslicher Quarantäne. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Bailey hatte am vergangenen Freitag an der Feier der 34 Jahre alten Sprint-Legende teilgenommen.

Nach Bayer-Angaben begab sich Bailey sofort nach Bekanntwerden von Bolts Infektion in seiner Heimat Jamaika in häusliche Quarantäne und bestieg nun einen von ihm privat gecharterten Flug zurück nach Deutschland. Während der Reise sei die Isolierung garantiert. Kontakt zu anderen Spielern und Angestellten von Bayer 04 werde es erst dann wieder geben, wenn eine Erkrankung Baileys zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann. (ckr)