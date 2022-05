Paulinho und Schick treffen: Bayer 04 schlägt Eintracht Frankfurt 2:0

Leverkusen -

Am späten Montagabend machte sich Vorfreude breit unter den 26.492 Zuschauern in der Bay-Arena. Die Leverkusener Anhänger können sich nach dem 2:0-Sieg von Bayer 04 gegen Eintracht Frankfurt wohl wieder auf Nächte in der Königsklasse einstellen. Die Fans der Eintracht schenkten der sportlich irrelevanten Niederlage nicht viel Aufmerksamkeit und besangen lieber das zum Greifen nahe Finale der Europa League. „Das war ein sehr wichtiges Spiel, wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte haben“, sagte Sardar Azmoun. „Wir waren etwas unter Druck und wir haben das gut gemacht“, betonte Keeper Lukas Hradecky.

Die Werkself war dank eines verdienten Sieges gegen die Hessen der Champions League wieder ein großes Stück näher gekommen – auch weil RB Leipzig im Parallelspiel patzte und Borussia Mönchengladbach mit 1:3 unterlag. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt Leverkusens Vorsprung auf Rang fünf nun vier Punkte. Schon am Samstag in Hoffenheim könnte die Königsklassen-Qualifikation in trockenen Tüchern sein. Ein Finale am letzten Spieltag gegen Freiburg wäre somit vermieden.

Diaby mit zwei Vorlagen

Bei Leverkusen hatte Robert Andrich nach abgesessener Gelbsperre den am Fuß verletzten Kerem Demirbay im Mittelfeld ersetzt. Piero Hincapie, ebenfalls zurück nach einer Sperre, rückte für den formschwachen Mitchel Bakker auf die linke Seite der aus vier Innenverteidigern bestehenden Viererkette. Bei der Eintracht gab es nach dem Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United (2:1) gleich acht Wechsel. Die B-Elf war mit Profis wie Filip Kostic, Evan Ndicka und Makoto Hasebe allerdings eine prominent besetzte.

Den Hessen war anzumerken, dass vor dem Rückspiel am Donnerstag gegen die Londoner keine Kräfte unnötig verschwendet werden sollten – nicht einmal bei den Reservisten. Ab und zu versuchte es Kostic über die linke Seite gegen den wackligen Leverkusener Rechtsverteidiger Odilon Kossounou, ohne aber für große Gefahr sorgen zu können. Bayer 04 kam dank vieler starker Umschaltmomente von Spielgestalter Sardar Azmoun zu guten Konterchancen – und in der 18. Minute zur verdienten Führung.

Azmoun betreibt Eigenwerbung

Über Azmoun und Patrik Schick, der den Ball mit einer hervorragenden Bewegung auf Moussa Diaby durchsteckte, kam das Spielgerät flach an den langen Pfosten des Frankfurter Tores. Dort schloss Paulinho aus spitzem Winkel ab und tunnelte Gäste-Keeper Kevin Trapp. Leverkusen kam zu weiteren Kontersituationen, für die größte Aufregung sorgte bis zur Pause ein fulminantes Abseitstor von Schick nach feinem Pass von Azmoun (34.). Der Iraner betrieb Eigenwerbung, um die Rolle des Regisseurs auch in der Hinrunde 2022/23 zu übernehmen – so lange Florian Wirtz fehlt.

Zur Pause wechselte Eintracht-Trainer Oliver Glasner gleich dreifach und betrieb weiter eine Belastungssteuerung für das Highlight am Donnerstag in Frankfurt. Doch brachten die Neuen keinen Schwung ins Spiel, es blieb für die Gäste eine intensive Trainingseinheit. Leverkusen tat ebenfalls nicht viel mehr als notwendig, kam aber dennoch angenehm früh zur Vorentscheidung. Nach 50 Minuten steckte Diaby den Ball fein durch auf Schick, der Trapp den zweiten Beinschuss des Abends verpasste. Zunächst hatte das Schiedsrichtergespann um Benjamin Cortus eine Abseitsstellung erkannt. Nach Ansicht der Bilder wurde diese Entscheidung kassiert (51.). Leverkusen hätte die Führung ausbauen können, verspielte aber einige Konter. So blieb es beim 2:0 und den Gesängen von Europa.