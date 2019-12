Ronaldo trifft bei Juve-Sieg: Kein Platz für ein Leverkusener Wunder

Leverkusen -

Zwei Dinge hätten passieren müssen, dass Bayer 04 Leverkusen nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen doch noch ins Achtelfinale der Champions League eingezogen wäre: Lokomotive Moskau hätte nicht bei Atlético Madrid verlieren dürfen. Und die Werkself hätte den italienischen Rekordmeister Juventus Turin schlagen müssen. Passiert ist aber nichts davon.

Atlético schlug Lokomotive Moskau 2:0 Und vor allem: Bayer 04 unterlag Juventus Turin in der ausverkauften BayArena durch Tore des großen Cristiano Ronaldo in der 75. Minute und von Gonzalo Higuain in der Nachspielzeit mit 0:2. Der Traum vom Wunder hatte in der Realität keinen Platz. Bayer wird am 20. und 27. Februar in der ersten K.o.-Runde der Europa League spielen. Gegen wen, wird am Montag in der Schweiz ausgelost.

Es war ein fröhliches Rätselraten vor diesem Spiel, von dem niemand so recht wusste, ob es für Bayer 04 ein Endspiel werden konnte. Was macht Juventus? Werden die Italiener ihre Stars um Cristiano Ronaldo überhaupt mitbringen, da der ersten Platz in der Gruppe D bereits feststand? Schließlich stand eine respektable Mannschaft auf dem Platz mit allen Offensivkalibern außer dem Argentinier Paulo Dybala, der aber auch in der Serie A manchmal auf der Bank sitzt.

Die Überraschungen waren eher auf der Leverkusener Seite. Trainer Peter Bosz hatte Lucas Alario den Vorzug vor dem schon gegen Schalke geschonten Kevin Volland gegeben. Links stürmte Moussa Diaby statt Leon Bailey, links hinten verteidigte Dailey Sinkgraven anstelle von Wendell. In der Innenverteidigung erschien wieder der Österreicher Aleksandar Dragovic, obwohl Jonathan Tah fit und spielberechtigt war und am Samstag beim Spiel in Köln noch gesperrt sein wird wegen der Roten Karte in München.

Bayer startet ordentlich, Juventus abwartend

Ein großer Bruch gegenüber dem Spiel gegen Schalke (2:1) war bei der Werkself nicht zu erkennen. Allerdings war die Partie in keiner Hinsicht vergleichbar mit dem Bundesligaspiel von letztem Samstag. Juventus begann abwartend, Bayer 04 wollte keine großen Fehler machen. Und es dauerte nicht lange, da hatte Atlético das 1:0 gegen Lokomotive Moskau erzielt. Viele Menschen waren ins Stadion gekommen, um Cristiano Ronaldo in echt spielen zu sehen. Sie sahen Ronaldo einlaufen, stehen, traben, manchmal auch ein wenig sprinten. Der Portugiese ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass dies für ihn ein ganz normaler Abend im Champions-League-Büro sein sollte. Und der Moment, an dem sich die Chance für sein Tor bieten würde, sollte schon noch kommen.

Er kam schnell. In der elften Minute nutzte Juventus eine Leverkusen Unordnung zu einem schnellen Konter über Gonzalo Higuain, der kaum bedrängt tief in den Strafraum quer legen konnte. Dort tauchte mutterseelenalleine Cristiano Ronaldo auf, vor sich nur Rasen und das leere Tor, aber der Pass des Kollegen war einen Hauch zu scharf gespielt.

Diaby trifft nur das Torgebälk

Sekunden später lief der pfeilschnelle Moussa Diaby mit dem Ball am Fuß auf das Tor der Gäste zu, entschloss sich zu einem kernigen 20-Meter-Schuss, der ans Torgebälk knallte.

Es war also schon ein bisschen was los, aber das Wissen, dass Lokomotive Moskau in Madrid zwei Tore schießen musste, um aus einem Galeriespiel eine Angelegenheit zu machen, bei der das Achtelfinale der Champions League zu gewinnen war, legte sich beruhigend über die BayArena. Offiziell waren diese Fakten natürlich nicht bekannt, denn Bayer 04 verzichtete auf Ergebniseinblendungen aller Art. Aber am Ende des Jahre 2019 gibt es keine Geheimnisse mehr. Und so endete die erste Halbzeit mit einem kleinen Plus in allem für Bayer 04 und einem Spielstand von 0:0.

Turin macht im zweiten Durchgang ernst

Der in Turin nicht unumstrittene Trainer Maurizio Sarri hatte schon in der ersten Halbzeit mehrmals am Spielfeldrand Unzufriedenheit mit der Passivität seiner Mannschaft gezeigt. In der Kabine offenbar auch, denn Juventus begann die zweite Halbzeit ehrgeiziger und bedrohlicher. Und Cristiano Ronaldo machte klar, dass für einen Tag im Champions-League-Büro für ihn auch ein Tor gehört. Nach einem feinen Pass von Bernadeschi entwischte er der Bayer-Abwehr und schoss den Ball ins Netz. Mitten hinein in seine Jubel-Pantomime kündete das Raunen im Stadion von Abseits. Es war so klar, dass der VAR nicht bemüht werden musste. Aber die Sache schien ernster zu werden, obwohl in der 57. Minute das 2:0 in Madrid fiel.

Ronaldo trifft doch noch – ein Flitzer gratuliert ihm

Die Trainer taten durch Wechsel kund, dass ihnen daran gelegen war, dieses Spiel zu gewinnen. Und der gerade gekommene Paulo Dybala sauste die linke Außenlinie hinab, die Bayer-Abwehr hatte den Argentinier aus den Augen verloren. Das Zuspiel landete genau bei Ronaldo. Der Rest war eine Formalie. Es war sein 126 Champions-League-Tor im 170. Spiel.

Ein Flitzer hat es auf den Platz geschafft und umarmt Cristiano Ronaldo kurz vor dem Ende.

Fünf Minuten vor Schluss schaffte es ein Flitzer, dem Superstar auf dem Platz persönlich zu gratulieren. Gonzalo Higuains Tor in der Nachspielzeit hatte dann nur noch statistischen Wert.