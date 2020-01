Trainingslager: Bayer 04 in La Manga eingetroffen – Palacios deutet Stärken an

La Manga -

Der Neue war der Erste in La Manga. Bayer 04 Leverkusens Winter-Verstärkung Exequiel Palacios, frisch eingeflogen aus seiner argentinischen Heimat, betrat das Nobel-Hotel Principe Filipe im Südosten Spaniens am Samstag um kurz vor 11 Uhr. Der 21 Jahre alte und rund 17 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler wurde an der Rezeption begrüßt und verschwand im imposanten Hotel-Komplex. Der Bus mit seinen neuen Mannschaftskollegen traf mit etwas Verspätung um 14 Uhr ein – dann tauchte Palacios wieder auf.

Die Leverkusener Profis begrüßten ihn der Reihe nach in der Hotellobby. Von Geschäftsführer Rudi Völler gab es eine Umarmung und ein paar Brocken Spanisch. Einige Spieler – wie beispielsweise Jonathan Tah – brachten ein „bienvenidos“ über die Lippen. Richtig auf Spanisch unterhalten konnte sich der Argentinier allerdings noch mit niemandem bei Bayer 04 – abgesehen von Dolmetscher Carlos Sobarzo.

Bayer 04: Quartett hat länger Urlaub

Die anderen Südamerikaner haben zwei Tage länger Winterpause. Während der Rest der Werkself sich bereits am Freitag in Leverkusen eingefunden hatte, werden Charles Aránguiz, Lucas Alario und Wendell am Sonntag in La Manga erwartet, ebenso der Jamaikaner Leon Bailey. „Das haben sie sich vielleicht mit dem späten Sieg in Mainz verdient“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes grinsend. „Das lag in der Verantwortung von Peter Bosz. Aber die Spieler hatten natürlich auch lange Flüge in die Heimat“, so Rolfes. Paulinho ist freigestellt, er bereitet sich mit der brasilianischen Nationalmannschaft auf ein Olympia-Qualifikationsturnier vor.

Um 16 Uhr stand die erste Trainingseinheit an. Eingerahmt von einigen tristen Parkplätzen und einem anderen Spielfeld, auf dem die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam trainierte, hielt Leverkusens Coach Peter Bosz eine kurze Ansprache, ehe es verschiedene Kurzpass- und Spielformen gab.

Simon Rolfes: „Palacios hat sich ganz gut eingefunden“

Das schönste Tor des Nachmittags gelang Kai Havertz, der einen langen Ball per Direktabnahme verwandelte. Neuzugang Palacios deutete mit einigen schnellen Bewegungen und einem guten Pass auf Joel Pohjanpalo seine Stärken an. „Er hat sich ganz gut eingefunden“, meinte Rolfes, „aber für eine richtige Einschätzung ist es natürlich noch viel zu früh.“

Auf die Frage, ob Bayer 04 im Winter noch weitere Veränderungen im Kader vornehmen wird – beispielsweise Leihgeschäfte mit Spielern, die nur wenig Einsatzzeit bekommen – antwortete Rolfes: „Das glaube ich jetzt nicht.“ Priorität haben die finalen Vertragsgespräche mit Trainer Bosz, die in La Manga geführt werden sollen. „Mein Berater hat schon mit dem Verein gesprochen. Ich werde das während des Trainingslagers tun. Und dann braucht es nicht noch Monate weiter zu gehen. Es wird entweder Ja oder Nein“, hatte Bosz beim Leverkusener Trainingsauftakt am Freitag erklärt. Der Vertrag des Niederländers läuft am Saisonende aus.

Peter Bosz legt Wert auf Spielformen mit Ball

Boszs Plan für die kommenden Tage sieht eine sehr intensive Einheit am Montag und zwei Testspiele am Freitag gegen den FC Utrecht (14 Uhr) und den FC St. Gallen (16 Uhr) vor. Sonst wird der Coach sich – wie schon im Sommer – wohl auf Spielformen mit Ball beschränken. Nur Kondition bolzen ist nicht der Stil des 56-Jährigen. Auch Rolfes sagt: „Es werden nicht mehr wahnsinnig viele Grundlagen im physischen Bereich gelegt, die Vorbereitung im Winter ist ja immer kürzer geworden. Es ist wichtig, dass man schnell in einen Spielrhythmus findet.“