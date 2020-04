Corona-Krise: Jens Lehmanns wirre Virus-Theorien

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Alle wichtige Sportarten und -Ligen haben den Betrieb eingestellt.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Köln -

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Sportwelt steht weitgehend still. Die Ereignisse im Newsblog.

Sonntag, 19. April

Jens Lehmann verwundert mit Corona-Aussagen

16.20 Uhr: Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat mit Aussagen zum Umgang der Bundesliga mit der Corona-Krise für Diskussionen gesorgt und Unverständnis hervorgerufen. Entgegen der Meinung von Experten und den Vorgaben aus der Politik hält der 50-Jährige eine Fortsetzung der Saison auch mit Zuschauern für denkbar. „Diese Frage hat mir auch noch keiner beantworten können, warum in einem Stadion wie der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann““, sagte Lehmann am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.

Bei einem „Abstand von zehn Metern“ würden sich Fans in Stadion „wahrscheinlich nie in die Quere kommen“. In den sozialen Medien erntete der frühere Bundesliga-Profi dafür Häme. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass Großveranstaltungen mit Zuschauern noch bis mindestens zum 30. August verboten bleiben.

Lehmann plädierte dafür, die bisherigen Beschränkungen in der Corona-Krise weiter zu lockern: „Bisher war alles gut. Aber auf den Fußballsport bezogen glaube ich, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, dass man vielleicht den Fehler macht, zu sagen, wir halten es zu lange geschlossen. Dadurch geht extrem viel kaputt, jeder Tag kostet uns Milliarden.“ Zudem meinte Lehman, „dass wir sowohl von Politikern als auch von Virologen nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält“.

Samstag, 18. April

Bericht: Stürmer Higuaín kehrt womöglich nicht zu Juve zurück

17.23 Uhr: Gonzalo Higuaín könnte einem Medienbericht zufolge nicht zu Juventus Turin zurückkehren. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in seiner argentinischen Heimat bei seiner Familie. Wie der Sender Sky Sport Italia berichtete, hält es Higuaín für gefährlich, wieder nach Italien zu reisen. Zudem schrieb der Sender am Samstag von einer schwierigen familiären Situation des Angreifers, ohne weitere Details zu nennen.

Die italienische Meisterschaft ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 12. März unterbrochen. Der Fußballverband drängt auf eine baldige Wiederaufnahme. Higuaín soll wegen der Ungewissheit und Unsicherheit Bedenken haben.

Jüngst hatte es auch Spekulationen gegeben, dass Higuaín zur River Plate in Buenos Aires zurückkehren könnte. Der Vater des Mittelstürmers hatte allerdings auf den Vertrag seines Sohnes bei Juventus verwiesen, der noch bis zum 30. Juni 2021 gültig ist.

Im Januar 2007 war Gonzalo Higuaín von River Plate zu Real Madrid gewechselt und über den SSC Neapel zu Juventus Turin gekommen. Der Meister hatte ihn danach an den AC Mailand und den FC Chelsea ausgeliehen, seit Sommer vergangenen Jahres stürmt Higuaín für Juve.

Freitag, 17. April

Ohne Frist: Premier-League-Klubs wollen Saison durchziehen

17.40 Uhr: Die 20 englischen Fußball-Erstligisten haben noch einmal bekräftigt, die derzeit wegen der Coronakrise unterbrochene Saison in jedem Fall zu Ende spielen zu wollen. Eine Frist, bis wann alle Spiele durchgeführt werden müssen, legten die Klubs um Tabellenführer FC Liverpool in einer Videokonferenz am Freitag allerdings nicht fest.



Zuletzt waren in England verschiedene Szenarien für die Fortsetzung der Spielzeit diskutiert worden. Laut der Boulevardzeitung „Mirror“ hatten sich zuvor neun Vereine für eine Beendigung der laufenden Saison bis zum 30. Juni ausgesprochen. Es stehen insgesamt noch 92 Spiele in der Premier League aus. Dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp fehlen noch zwei Siege zum Gewinn der Meisterschaft.



DFL zur Zahlung der letzten TV-Rate: Keine vertragliche Vereinbarung

15.41 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga hat nach eigenen Angaben noch keine verbindliche Einigung über die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder an die Bundesligaclubs erzielt. „Die #DFL befindet sich in Gesprächen mit allen Medienpartnern“, twitterte die DFL am Freitag. Mit dem Pay-TV-Sender Sky gebe es „noch keine vertraglich fixierte Vereinbarung“, hieß es.



Die „Bild“ hatte über eine Einigung zwischen DFL und Sky berichtet, wonach etwas weniger Geld fließen solle, dafür aber früher, als vereinbart worden sei. Nach dem Bericht sollen auch ARD und ZDF bereit seien, ihre nächste Rate zu überweisen, obwohl der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga bis mindestens 30. April ruht und unklar ist, ob und wann die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie zu Ende gespielt werden kann.



Wie die „Bild“ berichtete, hätte die letzte Sky-Rate eigentlich schon am 10. April bei der DFL eingehen sollen. Nach einem Bericht des „Kicker“ (Donnerstag) hätten die Rechteinhaber die insgesamt 304 Millionen Euro bisher noch nicht überwiesen. Als neuer Zahltag für die 36 Vereine sei der 2. Mai vereinbart worden. Ohne die Zahlung an die DFL drohe nach „Kicker“-Informationen innerhalb der nächsten zwei Wochen 13 Vereinen, darunter vier Bundesligisten, im Mai und Juni die Insolvenz.



Am nächsten Donnerstag will die DFL mit den Bundesligaclubs das weitere Vorgehen festlegen.

Formel 1 will offenbar im Juli in Österreich starten

11.30 Uhr: Die Formel 1 steuert nach der Corona-Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie. Die Formel-1-Spitzen hatten am Donnerstag in einer Video-Schalte über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, Beschlüsse aber zunächst vertagt.

Österreich war auch im ursprünglichen Rennkalender für den 5. Juli als Gastgeber eingeplant. Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte zuletzt gesagt, dass die Regierung einem Geisterrennen „zumindest nicht im Wege stehe“. Auch die Formel-1-Verantwortlichen von Red Bull halten eine Veranstaltung ohne Zuschauer auf dem hauseigenen Kurs in der Steiermark für machbar, sofern es bis dahin die Beschränkungen in der Corona-Pandemie zulassen.

Die ersten neun Saisonläufe der Königsklasse bis Mitte Juni wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Formel 1 hofft dennoch, mit einem umgebauten Kalender noch bis zu 18 Rennen in diesem Jahr fahren zu können.

Noch kein Ergebnis gab es beim Online-Treffen der Bosse auch in der Debatte um eine weitere Reduzierung der für 2021 beschlossenen Budgetgrenze. Einig sind sich die Teams zwar darin, statt rund 161 Millionen Euro pro Jahr künftig nur 138 Millionen als Ausgabenlimit anstreben zu wollen. Doch vor allem kleinere Rennställe drängen auf eine noch niedrigere Summe. Im Raum stehe nun eine stufenweise Absenkung von 133 Millionen Euro im nächsten Jahr auf rund 120 Millionen Euro in der Saison 2022, berichteten Fachmedien.

Donnerstag, 16. April

Strenge Vorsorgemaßnahmen beim FC Schalke 04

12 Uhr: Der FC Schalke 04 hat in der Corona-Krise strenge Vorsorgemaßnahmen ergriffen, um seine Spieler und die Mitglieder des Staffs vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. „Ab Donnerstag wird bei jeder Person eine Fiebermessung durch unsere Physiotherapeuten vorgenommen“, sagte Sascha Riether, Koordinator der Lizenzspielerabteilung.



Obwohl das Team in drei Gruppen trainiert, zieht sich jeder Profi allein in einer Kabine um. Auch für das Essen ist gesorgt. „Ernährungstechnisch werden jeden Tag den Spielern drei Menüs angeboten, die sie nach dem Training vor ihren Kabinen finden, damit sie nicht einkaufen müssen und Kontakte vermeiden“, wird Riether in den „Ruhr Nachrichten“ (Donnerstag) zitiert.



Zudem müssen alle Beteiligten jeden Tag eine Rückmeldung abgeben, ob sie symptomfrei sind. „Unsere Ordner sind angewiesen, niemanden auf das Gelände zu lassen, wenn das nicht geschehen ist“, sagte Riether.



Für den Fall, dass die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt wird, gibt es laut Riether die Idee, „Trainingsspiele elf gegen elf ohne Zuschauer zu absolvieren, damit die Spieler mit der ungewöhnlichen Atmosphäre vertraut werden.“

Erster NFL-Spieler infiziert

6.35 Uhr: NFL-Profi Brian Allen hat sich nach Angaben von Fox Sports als erster Spieler der American-Football-Liga mit dem Coronavirus infiziert. Wie ein Reporter des TV-Senders am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Center der Los Angeles Rams berichtete, wurde der 24-Jährige in den vergangenen drei Wochen zwei Mal positiv auf das Virus getestet. Eine Bestätigung seines Teams gab es zunächst nicht. Alle Trainingsgelände der NFL-Teams sind wegen der Pandemie derzeit gesperrt.

Mittwoch, 15. April

Uwe Krupp sieht katastrophale Folgen für Eishockey-Klubs

21.11 Uhr: Uwe Krupp rechnet erst in einigen Wochen und Monaten mit einem klaren Bild der Folgen des Coronavirus für die Vereine der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Trainer der Kölner Haie sprach aber bereits von „katastrophalen Auswirkungen“, nachdem die Saison durch die Pandemie während der Playoffs gestoppt und für beendet erklärt worden war. Ein Meister war nicht gekürt worden.

„Ein paar Vereine werden schon hart zu kämpfen haben, um am Ende in die neue Saison zu starten“, sagte Krupp Sport1.de. Er betonte jedoch, dass es „schon die richtige Entscheidung war“, wenn man sich das globale Bild anschaue, nicht weiterzuspielen.

Erste Corona-Infektionen auf WM-Baustellen in Katar

20.06 Uhr: Auf den wegen ihrer schlechten Arbeitsbedingungen oft kritisierten WM-Baustellen in Katar ist das Coronavirus ausgebrochen. Es seien fünf Infektionen registriert worden, teilte das Organisationskomitee für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit.

Die fünf Arbeiter seien an drei verschiedenen Stadion-Baustellen im Einsatz gewesen. Katar lässt sieben neue Stadien für die WM in zwei Jahren bauen.

Die Bedingungen für die Arbeiter auf den Baustellen sorgen immer wieder für Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Viele der aus dem Ausland kommenden Arbeiter leben und arbeiten unter schlechten Bedingungen und erhalten oft wenig oder auch gar kein Geld. 90 Prozent der 2,75 Millionen Einwohner Katars sind Ausländer. Die meisten stammen aus Entwicklungsländern und arbeiten auf den WM-Baustellen in dem Golfstaat.

Markus Söder: Entscheidung über Bundesliga-Geisterspiele noch offen

19.20 Uhr: Ob und ab wann in der Fußball-Bundesliga wieder ein Spielbetrieb ohne Publikum möglich sein wird, muss nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch diskutiert werden. „Bundesliga war heute kein Thema“, sagte Söder am Mittwoch nach knapp vierstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Die Liga selber überlege ja und arbeite an Sicherheitskonzepten. „Das wird sicherlich dann demnächst ein Thema sein, darüber zu reden, ob, in welcher Form Geisterspiele möglich sind.“ Das werde man dann noch diskutieren.

Tour de France startet Ende August

13.10 Uhr: Die Tour de France 2020 wird aufgrund der Coronakrise 2020 verschoben und soll nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Dies teilte der Veranstalter ASO mit. Der ursprüngliche Etappenplan wird beibehalten. Die Tour hätte am 27. Juni in Nizza beginnen und am 19. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Elysees enden sollen. Am Montag hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron alle Großveranstaltungen bis zum 11. Juli verboten.

Mit der Tour de France, Frankreichs wichtigstem Sportereignis, wird auch das letzte Großereignis des Sommers wegen der Corona-Pandemie nicht nach Plan ausgetragen. Zuvor waren die Olympischen Spiele sowie die Fußball-EM ins Jahr 2021 verschoben und Wimbledon abgesagt worden.

Die Große Schleife ist seit ihrer Premiere 1903 nur im Zuge der beiden Weltkriege abgesagt worden. Am 13. März war mit dem 103. Giro d'Italia bereits die erste große Landesrundfahrt vorläufig abgesagt worden, hier steht ein neuer Termin noch nicht fest.

Spahn befürwortet Geisterspiele in der Bundesliga

7 Uhr: In der Diskussion um eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga hat die DFL offenbar einen Verbündeten in Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefunden. Spahn soll sich intern für Geisterspiele ausgesprochen haben - allerdings nur unter sehr strikten Hygieneauflagen, berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Mittwoch) unter Berufung auf Regierungskreise. Spahn hält diese demnach für „möglich und auch wichtig für die Millionen Fußballfans angesichts der sonstigen Entbehrungen“.

Dienstag, 14. April

Fifa-Vizechef: Qualifikation für WM droht Verkürzung

14.19 Uhr: Ein großer Teil der geplanten Länderspiele des Fußball-Jahres wird möglicherweise erst 2021 ausgetragen werden können. Diese Meinung vertritt der Vizepräsident des Weltverbandes FIFA, Victor Montagliani, weil damit zu rechnen sei, dass die Reisebeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie länger ausdauern würden.

Betroffen davon wären dann auch die ab 3. September 2020 geplanten Spiele der Nations League. Sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar müsse nach seiner Auffassung möglicherweise verkürzt werden, da der Zeitrahmen für das im November 2022 beginnende Turnier enger werde.

Der Kanadier Montagliani, der zugleich Präsident des Verbandes für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (Concacaf) ist, leitet eine FIFA-Arbeitsgruppe, die Pläne formuliert, um die Herausforderungen des Sars-CoV-2-Virus zu meistern. Seit dem vergangenen Monat ruht in nahezu allen Teilen der Welt der Spielbetrieb.

Veranstalter: Tour de France wird verschoben

12.58 Uhr: Die Organisatoren der Tour de France arbeiten an einer Verschiebung des Rad-Klassikers. Ein Start wie geplant am 27. Juni in Nizza sei nicht mehr möglich, teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit.

Zuvor hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gesagt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie „Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden“ könnten. Das Vorhaben der Veranstalter, die Tour wie geplant vom 27. Juni bis zum großen Finale in Paris am 19. Juli trotz aller Widrigkeiten mit Fans an der Strecke stattfinden zu lassen, war somit hinfällig geworden.

Leopoldina-Chef: Fußballspiele mit Zuschauern womöglich erst im Herbst 2021

9.14 Uhr: Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erwartet Fußballspiele mit Zuschauern im schlimmsten Fall erst tief im Jahr 2021. „Es wird sicherlich viele Monate dauern, es können bis zu eineinhalb Jahre sein“, sagte Gerald Haug am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Die Corona-Pandemie werde erst enden, „wenn wir einen Impfstoff haben“. Eine wohl abgestufte Öffnung der Gesellschaft müsse gut vorbereitet und von Schutzmaßnahmen flankiert werden. Es gebe in Sachen Impfstoff allerdings auch „optimistischere Prognosen“ als die eineinhalb Jahre.

Die Wissenschaftsakademie hatte am Montag eine 16-seitige Stellungnahme veröffentlicht, die sich mit möglichen Schritten zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen beschäftigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder schalten sich am Mittwoch zu einer Besprechung zusammen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ihre außerordentliche Mitgliederversammlung für Freitag geplant. Dabei soll entschieden werden, wann die Saison fortgesetzt wird. Die DFL plant zunächst mit Geisterspielen. Sollte die Saison allerdings abgebrochen werden müssen droht nach SID-Informationen ein Verlust von 770 Millionen Euro.

Montag, 13. April

Macron rechnet nicht mit „Tour de France“

22 Uhr: Die Austragung der diesjährigen Tour de France zum angedachten Termin (27. Juni und 19. Juli) scheint nach den jüngsten Aussagen von Emmanuel Macron nahezu ausgeschlossen. Frankreichs Staatspräsident kündigte am Abend des Ostermontag in einer Fernsehansprache an, die strikten Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Coronakrise landesweit bis zum 11. Mai zu verlängern.

Weiter erklärte Macron, dass „Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden“ könnten.Davon wäre auch die 107. Auflage des weltweit wichtigsten Radrennens betroffen, dessen Veranstalter Gedankenspiele einer „Geister-Tour“ zuletzt ausdrücklich ausgeschlossen hatte. Die Frankreich-Rundfahrt werde „nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden“, hatte Tour-Boss Christian Prudhomme betont.

Bruno Labbadia verzichtet bei Hertha zunächst auf „weite Teile“ des Gehalts

11.45 Uhr: Bruno Labbadia wird zu Beginn seiner Zeit als Cheftrainer von Bundesligist Hertha BSC auf „weite Teile“ seines Gehalts verzichten. Der neue Coach habe dies angeboten für den Zeitraum, bis wieder regulär Fußball gespielt werden könne, sagte Geschäftsführer Michael Preetz am Montag bei der Präsentation des Nachfolgers von Alexander Nouri. „Das finde ich eine tolle und bemerkenswerte Geste und möchte mich da auch gleich zu Beginn schon mal für bedanken“, betonte Preetz. „Das zeigt, dass er sehr reflektiert auch in dieser Situation auf die Gesamtumstände, die wir in unserem Land und im Fußball haben, abhebt und sie im Blick hat.“

Hertha hatte Labbadia am Donnerstag als bereits vierten Cheftrainer dieser Saison verpflichtet. Nouri, der frühere Assistent von Jürgen Klinsmann, sollte eigentlich bis zum Saisonende bleiben, Hertha nutzte aber die Unterbrechung des Spielbetriebs wegen der Coronavirus-Pandemie zum Trainerwechsel. Die Bundesligen pausieren derzeit bis mindestens zum 30. April. Er werde vorerst jeweils in Dreiergruppen trainieren lassen, sagte Labbadia.

Sonntag, 12. April

Lauterbach: Wiederbeginn im Mai „keine gute Idee“

13.11 Uhr: SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht eine mögliche Wiederaufnahme der Fußballsaison in den kommenden Wochen und Monaten kritisch. Die von den Profiklubs anvisierten „Geisterspiele“ im Mai trotz der Corona-Pandemie hält Lauterbach für „keine gute“ Idee. „Ich persönlich denke, dass es im Herbst wieder losgehen kann“, sagte der 57-Jährige im Doppelpass bei Sport1. Nach Angaben Lauterbachs mache die Deutsche Fußball Liga (DFL) „Druck, der in Berlin ankommt“. Er nehme dies dem Profifußball „nicht übel“, aber eine verfrühter Wiederbeginn wäre „ein Eigentor“. Laut Lauterbach ist schon jetzt absehbar, dass es auch in einigen Wochen noch nicht genügend Tests und andere medizinische Kapazitäten geben werde.

„Wenn der Fußball eine 'Extrawurst' gebraten bekommt, wird es Ressentiments in der Bevölkerung geben“, äußerte der Bundestagsabgeordnete: „Das würde dem Fußball nicht gut tun.“

Fifa erwägt drittes Transferfenster

12.22 Uhr: Der Fußball-Weltverband Fifa hat in der Coronavirus-Pandemie weitere Flexibilität für den Transfermarkt angekündigt. Bislang gibt es zwei Phasen, in denen Spieler wechseln dürfen: eine zwischen den Saisons, die nicht länger als zwölf Wochen dauern darf, und eine zur Mitte der Saison, die vier Wochen nicht überschreiten darf. „Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen“, stellte James Kitching, Fifa-Direktor Football Regulatory, in der ARD-„Sportschau“ zu den neuen Empfehlungen klar. „Das würden wir flexibel handhaben, wenn die 16 Wochen Gesamtzeit nicht überschritten werden.“

Die Fifa hatte zuletzt diverse Empfehlungen und Richtlinien mit Bezug auf Transfers und Verträge in der Coronavirus-Krise abgegeben. Im deutschen Männerfußball waren bislang zwei so genannte Registrierungsperioden für Transfers geplant: Vom 1. Juli bis 31. August 2020 sowie vom 2. Januar bis 1. Februar 2021. Sollte die derzeit unterbrochene Saison länger als geplant dauern, könnten die Transferperioden verlegt werden.

Tennisstar Kyrgios bereitet Lieferservice vor

11.01 Uhr: Der australische Tennis-Star Nick Kyrgios will sein Versprechen anscheinend einlösen und Bedürftige in Zeiten der Coronakrise mit Lebensmitteln versorgen. Das geht aus einem Instagram-Post seiner Mutter Norlaila Kyrgios hervor, die ein Foto eines mit Nahrungsmitteln beladenen Tisches veröffentlichte. Dazu schrieb sie „Speisesaal oder Lebensmittelverteilungszentrum“ und verlinkte auf das Profil ihres Sohnes.

In der vergangenen Woche hatte Kyrgios seinen speziellen Lieferservice angeboten. „Bitte geht nicht mit einem leeren Magen ins Bett [...]. Ich wäre mehr als glücklich, alles was ich habe, zu teilen“, hatte der 24-Jährige auf Instagram geschrieben und dabei keine Bedingungen gestellt: „Habt keine Angst und schämt euch nicht, mir eine Nachricht zu schicken. Auch für eine Packung Nudeln, ein Laib Brot oder Milch. Ich stelle es vor eure Tür, ohne Fragen zu stellen.“

Der auf dem Court als Hitzkopf bekannte Kyrgios spendete bereits Anfang des Jahres für die von den Buschbränden in Australien Betroffenen. Bei einer Benefizveranstaltung sammelten der derzeitige Weltranglisten-40. und viele weitere Tennis-Stars knapp fünf Millionen australische Dollar (rund 3,3 Millionen Euro).

Samstag, 11. April

Tennis-Turnier in Montréal abgesagt

20.30 Uhr: Auch das Tennis-Turnier der Damen in Montréal fällt in diesem Jahr aus. Die Organisatoren sagten am Samstag die Hartplatz-Veranstaltung im August wegen der Corona-Pandemie ab. Die nächste Auflage des Turniers ist nun für den 6. bis 15. August 2021 geplant. Im vergangenen Jahr hatte die Kanadierin Bianca Andreescu in Montréal gewonnen.

Formel-1-Fahrer gründen neue eSport-Serie zugunsten der WHO

16.10 Uhr: Angeführt von Ferrari-Jungstar Charles Leclerc (Monaco) haben etliche Fahrer unter anderem aus der Formel 1, der Formel 2 und der Formel E eine neue eSport-Serie mit dem Titel „Race for the World“ gegründet. Ziel des drei Rennen umfassenden Wettbewerbs auf Basis des Spiels „F1 2019“ ist es, Spenden für die Weltgesundheits-Organisation (WHO) im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sammeln. Das Spendenziel liegt bei 100.000 Dollar.Leclerc hatte am vergangenen Wochenende beim eSport-GP von Australien einen Einstand nach Maß an der Konsole gefeiert und das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. „Es ist nicht so leicht, wie es aussieht“, sagte der 22-Jährige in einem Instagram-Chat am Samstag: „Ich habe wirklich stundenlang trainiert, es erfordert ganz spezielle Fähigkeiten.“

Die Formel 1 ist in der Serie, deren drei Rennen am Samstag (19.00 Uhr) sowie am 14. und 17. April jeweils auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen werden, durch Leclerc, Alexander Albon (Thailand/Red Bull), Lando Norris (Großbritannien/McLaren), George Russell (Großbritannien/Williams), Antonio Giovinazzi (Italien/Alfa Romeo) und Nicholas Latifi (Kanada/Williams) vertreten. Gaststarter ist Belgiens Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois, der in der spanischen La Liga bei Real Madrid zwischen den Pfosten steht.

Coronakrise: Neue Bestimmungen für Schiedsrichter

15.42 Uhr: Auch die Schiedsrichter im deutschen Profifußball passen sich der Coronakrise an. Laut eines Berichts der Bild-Zeitung wurden die Unparteiischen für den Fall einer Fortsetzung des Spielbetriebs von Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich und der DFB-Direktorin Heike Ullrich in einer Videokonferenz mit Änderungen vertraut gemacht - alles stets in Abstimmung mit medizinischen und behördlichen Anweisungen.Demnach sollen die Referees entgegen üblicher Bestimmungen regionaler eingesetzt werden, um längere Reisen zu verhindern. Nach wie vor ist aber ausgeschlossen, dass beispielsweise ein Berliner Schiedsrichter Spiele von Hertha BSC oder Union pfeift. Ein Corona-Test am Tag vor dem Spiel soll obligatorisch sein.

Auch im Kölner Videozentrum sollen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Plexiglasscheiben wie in Supermärkten, Bäckereien oder Apotheken sollen die Ansteckungsgefahr minimieren, laut Bild-Zeitung wird eine Maskenpflicht in Erwägung gezogen.

Allerdings soll jedem Schiedsrichter offenstehen, angesichts der Pandemie auf das Leiten von Spielen zu verzichten. Das Grundgehalt soll dennoch ungekürzt ausgezahlt werden.

International Champions Cup abgesagt

09.54 Uhr: Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der International Champions Cup der Fußballer für diesen Sommer abgesagt worden. Das Sommerturnier, an dem in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Topclubs im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung teilnahmen, könne unter anderem wegen der unklaren Dauer von Ausgangseinschränkungen und der unsicheren Daten im internationalen Fußballkalender nicht durchgeführt werden, teilten die Veranstalter mit.

Im vergangenen Jahr hatte aus der Bundesliga der FC Bayern München teilgenommen. Das Turnier, das hauptsächlich in den USA gespielt wird, fand erstmals 2013 statt und soll nun im Jahr 2021 in den USA und in Asien wieder ausgetragen werden. Die Organisatoren hoffen noch, das kleinere Frauen-Turnier in diesem Jahr austragen zu können.

Freitag, 10. April

Basketball-EM mit Endrunde in Deutschland auf 2022 verschoben

14.15 Uhr: Die Basketball-Europameisterschaft mit der geplanten Endrunde in Berlin findet im Zuge der Olympia-Verlegung in der Corona-Krise ein Jahr später im Spätsommer 2022 statt. Das teilte der Weltverband Fiba nach einer Entscheidung seines Exekutivkomitees am Donnerstag mit. Die EM solle in der Zeitphase zwischen dem 1. und 18. September steigen. Bislang war das Kontinentalturnier vom 2. bis 19. September 2021 geplant. Eine Vorrunde der EM ist in Köln geplant, als weitere Gastgeberländer in der Gruppenphase sind Georgien, Italien und Tschechien vorgesehen.

Deutschland bleibe Ausrichter, bestätigte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bunds der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist die richtige Entscheidung der Fiba, die EM auf 2022 zu verschieben, weil der Kalender im Jahr 2021 sehr, sehr voll ist“, sagte Weiss, der auch Schatzmeister des Weltverbands ist. „Aus unserer Sicht ist das ein viel besserer Termin, weil wir uns ein Jahr vor der WM befinden und dort mit Sicherheit die stärksten Mannschaften sehen werden.“ Nach der Entscheidung der Fiba stehen für die Ausrichterländer nun Gespräche mit den Städten und Hallenbetreibern an.

Die Verlegung war notwendig geworden, weil das Internationale Olympische Komitee die Sommerspiele von Tokio um ein Jahr auf die Periode vom 23. Juli bis 8. August 2021 verlegt hatte.

Donnerstag, 9. April

Tendenz für Fortsetzung der Bundesliga-Saison geht zum 9. Mai

09.25 Uhr: Die Tendenz für eine Fortsetzung der Fußball-Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga geht nach „Bild“-Informationen zum 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als ein Start schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

Zuständig für eine Terminierung der Spieltage in den beiden höchsten deutschen Spielklassen ist ohnehin die Deutsche Fußball Liga (DFL). In der Videositzung ging es vorrangig um die 3. Liga, für die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verantwortlich ist. Die 3. Liga überlegt demnach, am 16. Mai ihre Saison fortzusetzen.

Die „Bild“ zitierte einen DFB-Sprecher: „Bei den Planungen orientiert sich der DFB mit der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga auch an der DFL und ihren Modellen für den Spielbetrieb der Bundesligen. Dies sind momentan allerdings nur Planspiele, die von vielen äußeren Faktoren abhängig sind.“

Mittwoch, 09. April

Kroos wehrt sich gegen Vorwürfe

11.43 Uhr: Toni Kroos hat sich gegen den Vorwurf der unsolidarischen Haltung in der Corona-Krise gewehrt. „Es ist möglich, dass das nicht korrekt übersetzt wurde oder dass es manche nicht verstehen wollen“, schrieb der Profi von Real Madrid am Donnerstag auf Twitter. Kroos war in seiner Wahlheimat Spanien schwer kritisiert worden, nachdem er sich gegen Gehaltskürzungen ausgesprochen hatte. „Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist“, hatte der Weltmeister von 2014 im SWR-Podcast „Steil extra!“ gesagt.

„Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt“, meinte danach der frühere Torhüter und Ex-Trainer Jorge D'Alessandro. Auch Fans hatten geschimpft.

Kroos entgegnete nun: „Ihr kennt mich gut, meine Meinung war von Anfang an folgende: Wenn wir Arbeitern und Sektoren im Club helfen können, sehe ich es als logisch an, dass wir auf einen Teil unseres Gehalts verzichten.“ Als „Beweis“ für diese Haltung führte der Ex-Münchner die kurz zuvor vom Club mitgeteilte Entscheidung an, man habe sich mit den Spielern um Kapitän Sergio Ramos auf eine Kürzung der Gehälter in Höhe von zehn Prozent geeinigt.

Sollte die Saison 2019/20 abgebrochen werden, würde die Kürzung bei 20 Prozent liegen, hieß es. Andere spanische Topclubs wie Meister FC Barcelona und Atlético Madrid hatten zuvor vorübergehende Gehaltskürzungen von 70 Prozent bekanntgegeben

Bahnrad-Meisterschaften in Köln verschoben

10.43 Uhr: Die Deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Köln werden nicht wie geplant vom 1. bis 5. Juli stattfinden. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) teilte in Abstimmung mit dem Radsportverband Nordrhein-Westfalen die Verschiebung der Veranstaltung in Köln mit, äußerte aber Hoffnung auf eine Austragung noch in diesem Jahr.

„Wir werden in jedem Fall versuchen, im Jahr 2020 eine Deutsche Bahn-Meisterschaft durchzuführen, hoffentlich auch mit Zuschauern“, erklärte BDR-Vizepräsident Günter Schabel. Generalsekretär Martin Wolf erklärte, es sei nach der Verschiebung der Olympischen Spiele wichtig, den Athleten „zur Motivation ein Saisonziel anzubieten“. Die Sportler bräuchten „wenigstens ein echtes Highlight auf nationaler Ebene“.

Die Austragung zum geplanten Termin sei aber nicht umsetzbar gewesen. „Wir erwarten, dass es Anfang Juli noch größere Beschränkungen für die Durchführung von Veranstaltungen gibt“, sagte Thomas Peveling, der Präsident des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen.

Robbens Frau positiv getestet

8 Uhr: Im engsten Familienkreis des ehemaligen niederländischen Fußball-Stars Arjen Robben ist es zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen. Seine Frau Bernadien sei positiv getestet worden, sagte der 36-Jährige in der neuesten Ausgabe des „FC Bayern Podcast“. Der einstige Angreifer von Bayern München, seine Frau und die drei Kinder hätten anschließend strikte Quarantäne halten müssen.

„Zum Glück hat sie sich wieder erholt, aber es war nicht schön. Bei ihr war das Schlimmste der Druck auf der Brust, sie hatte Probleme beim Atmen“, sagte Robben: „Komischerweise wurden ich und meine Kinder negativ getestet, aber vielleicht waren wir schon vorher dran und haben es nicht bemerkt.“

Freunde hätten die Familie in dieser Zeit unterstützt, die Einkäufe übernommen und wären mit dem Hund spazieren gegangen. Robben warnte zudem davor, das Virus zu unterschätzen. „Am Anfang haben es die Leute nicht ernst genommen, aber ich hoffe, dass es jetzt alle kapiert haben“, sagte der Niederländer.

Mittwoch, 8. April

Mourinho bittet um Entschuldigung für Regelverstoß

18.50 Uhr: Starcoach José Mourinho von Tottenham Hotspur hat sich dafür entschuldigt, dass er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten hat. „Ich akzeptiere, dass mein Handeln nicht im Einklang mit den Regierungsempfehlungen standen und wir nur Kontakt zu Mitgliedern aus dem eigenen Haushalts haben dürfen“, erklärte Mourinho in einer Stellungnahme in britischen Medien.

Zuvor waren Aufnahmen des 57-jährigen Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham Hotspur aufgetaucht. Darauf war zu sehen, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten. „Es ist lebenswichtig, dass wir alle unseren Teil beitragen und den Anweisungen der Regierung folgen“, stellte Mourinho klar, „um unsere Helden beim (nationalen Gesundheitsdienst) NHS zu unterstützen und Leben zu retten.“

In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter. Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von anderen Spurs-Spielern beim Lauftraining im Umlauf, auch sie hielten dabei den Mindestabstand nicht ein.

„Unsere Spieler wurden daran erinnert, die soziale Distanz zu respektieren, wenn sie draußen trainieren“, erklärte ein Clubsprecher der Spurs. „Wir werden diese Botschaft noch verstärken.“

Kroos in Spanien wegen „Nein“ zu Gehaltskürzung in der Kritik

18 Uhr: In Spanien ist Fußball-Nationalspieler Toni Kroos wegen seiner ablehnenden Haltung zu einem Gehaltsverzicht in die Kritik geraten. Der Mittelfeldspieler von Rekordmeister Real Madrid wird von Medien und Fans unter anderem als unsolidarisch und realitätsfremd getadelt, nachdem er sich gegen eine Kürzung seiner Bezüge in der Corona-Krise ausgesprochen hatte.

„Er muss auf die Erde zurückkehren. Er hat eine Gefühlslosigkeit gezeigt, die mir wehtut“, sagte der in Spanien bekannte Journalist Tomás Roncero von der Zeitung „AS“ in einer TV-Talkrunde in der Nacht zum Mittwoch. Kroos habe gezeigt, „dass er sich nicht um das Unternehmen schert, das ihn bezahlt“. Das sei „wie eine Ohrfeige“, meinte der frühere Torhüter und Ex-Trainer Jorge D'Alessandro in derselben Sendung. „Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt.“

Der 30 Jahre alte Kroos hatte im SWR-Podcast „Steil extra!“ gesagt: „Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist.“

In den Online-Ausgaben der Medien kritisierten zahlreiche Leser Kroos' Haltung. „Er sollte sich schämen, sich einer Gehaltskürzung zu widersetzen, wenn viele nichts zu essen haben“, schrieb ein Leser von „AS“. Ein anderer forderte: „Ein bisschen Solidarität, bitte.“ Spanien ist eines der vom neuartigen Coronavirus am schwersten betroffenen Länder in Europa.

Schalke 04 wendet sich mit Dank und Appell an Dauerkarteninhaber

15.10 Uhr: Der FC Schalke 04 sieht sich in seiner Existenz bedroht, sollte die Saison in der Fußball-Bundesliga nicht wie geplant von Mai an weitergeführt werden können. Am Mittwoch bedankte sich der Revierclub auf seiner Internetseite bei Dauerkarteninhabern, die trotz der Saisonunterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine teilweise Rückerstattung von Geldern verzichten.

„Gerade in der Summe möglicher Rückzahlungen ist jeder einzelne Verzicht ein immenser Beitrag zur Stabilisierung der Liquidität und sichert das Überleben des Vereins“, hieß es. Der Club stünde „aktuell vor einer potenziell existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation.“

Bereits am Sonntag hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ gesagt, er mache sich in der aktuellen Situation „große Sorgen um Schalke“.

Zu einem Bericht des „Kicker“ in der vergangenen Woche, wonach 13 von 36 Proficlubs die Insolvenz im Mai oder Juni drohe, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, hatte sich der Club nicht äußern wollen. Das Fachblatt hatte keine Namen genannt. Sollte die Saison abgebrochen werden müssen, droht den Profivereinen der Verlust von TV-Einnahmen in Millionen-Höhe. Schalke will sich bei jedem Dauerkarteninhaber mit einem aktuellen Trikot bedanken, wenn er auf eine Rückerstattung verzichtet.

Mainz-Trainer Beierlorzer: „Fußball nicht über die Gesellschaft heben“

12.45 Uhr: Trainer Achim Beierlorzer vom FSV Mainz 05 will noch keine großen Gedanken an mögliche Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga verschwenden. „Das ist das Konzept, aber da sind wir ja noch gar nicht“, sagte der 52 Jahre alte Franke am Mittwoch in einer Schalte mit Journalisten. „Jetzt aktuell ist das aus moralischen Gründen nicht umsetzbar. Wir brauchen ja nicht darüber zu diskutieren, dass wir den Fußball über die Gesellschaft heben. Wie es kommt, wird von der Corona-Pandemie vorgegeben.“

Für Beierlorzer können es erst wieder Spiele ohne Zuschauer stattfinden, „wenn es auch eine Öffnung in der Gesellschaft gibt“. Er wolle derzeit auch nicht über Szenarien wie die Isolation und Tests für Mannschaften nachdenken.

Die Mainzer trainieren seit Dienstag wie die anderen Clubs auch in Kleinstgruppen unter strengen Auflagen der Gesundheitsbehörden. Für den Fall, dass der Ball wieder bei Spielen rollen soll, forderte der frühere Chefcoach des 1. FC Köln und des SSV Jahn Regensburg: „Das Mannschaftstraining muss dann bundesweit einheitlich eingeführt werden.“ Mindestens zwei Wochen bräuchten die Profis dann seiner Ansicht nach, um sich auf Partien vorzubereiten. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist bis mindestens 30. April ausgesetzt.

Premier-League-Boss warnt vor Verlusten in Milliardenhöhe

12.30 Uhr: Der englischen Premier League könnten Verluste in Höhe von umgerechnet mehr als einer Milliarde Euro entstehen, wenn die laufende Fußball-Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zu Ende gespielt wird. Das erklärte Liga-Boss Richard Masters in einem Brief an den britischen Abgeordneten Julian Knight, den Vorsitzenden des Ausschusses für Digitales, Kultur, Medien und Sport.

Sollte die Premier-League-Saison nicht fortgesetzt und regulär beendet werden, drohe dem englischen Fußball „der Verlust von Vereinen und Ligen“, schrieb Masters und warnte vor wirtschaftlichen Herausforderungen „jenseits der Vorstellungskraft“. Der Vorsitzende des englischen Fußballverbandes FA, Greg Clarke, hatte zuvor ebenfalls auf die drohende Gefahr hingewiesen, dass viele Städte „die Clubs ihres Herzens“ für immer verlieren könnten.

Auch unter diesem Gesichtspunkt verteidigte Masters die Entscheidung mehrerer Clubs, ein Regierungsprogramm zur Rettung von Arbeitsplätzen zu nutzen und ihre Mitarbeiter in den Zwangsurlaub zu schicken. Unter anderem Tottenham Hotspur, Norwich City und Newcastle United hatten die Maßnahme eingeleitet. Auch der FC Liverpool hatte das verkündet, sich nach massiver Kritik der eigenen Fans aber schließlich doch gegen den Schritt entschieden. Die Spieler verzichten bislang noch nicht auf ihr Gehalt.

Vater und Opa von argentinischem Fußballstar sterben vermutlich an Covid-19

12 Uhr: Der argentinische Fußballstar Walter Montillo muss nur wenige Tage nach dem Tod seines Großvaters Oscar (91) auch den Verlust seines Vaters Walter Oscar beklagen. Wie der chilenische Erstligist Club Universidad de Chile per Twitter mitteilte, verstarb der 60-Jährige am Dienstag.

Der Vater des dreimaligen Nationalspielers war am Samstag mit Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Resultat, ob er an Covid-19 litt, wird für die nächsten Tage erwartet. Auch Großvater Oscar zeigte laut argentinischen Medien die typischen Symptome einer Coronavirus-Infektion. Der 35-jährige Montillo war im Januar vom mexikanischen Erstligisten CA Tigre zu „La U“ gewechselt.

Nico Rosberg wünscht sich „kreative Lösungen“ für Formel 1

11 Uhr: Der frühere Weltmeister Nico Rosberg wünscht der Formel 1 bei der Bewältigung der Coronakrise Mut zu „kreativen Lösungen“. Der gebürtige Wiesbadener regte im Interview mit der Deutschen Welle etwa an, zwei Rennen an einem Wochenende und unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden zu lassen - und nicht nur das.„Vielleicht kann man ein bisschen kreativ werden und sogenannte Doubleheader-Wochenenden machen, an denen es am Samstag vielleicht in die eine und am Sonntag in die andere Richtung auf der Rennstrecke geht“, sagte der 34-Jährige. Weiterhin ist sich der Champion von 2016 sicher, dass ein Rennwochenende notfalls auch „mit einer Beteiligung von maximal 100 Personen stattfinden“ kann.

Bislang wurden die ersten neun Rennen der Saison 2020 aufgrund der Corona-Pandemie entweder verschoben oder abgesagt. Frühester Start ist nun der Große Preis von Frankreich in Le Castellet am 28. Juni. Diese Auszeit verursacht in der Motorsport-Königsklasse große finanzielle Probleme.

Laut Rosberg ist es jetzt vorrangig, den kleineren Teams zu helfen, damit sie nicht aus dem Business ausschieden. „Das größte Problem ist im Moment die finanzielle Situation einiger der kleineren Teams, da der Formel-1-Zirkus die Teilnahme aller Teams benötigt“, sagte der Wahl-Monegasse: „Wenn zwei oder drei kleinere Teams ausfallen, dann ist es kein wirklich großartiger Sport mehr, weil einfach nicht genug Teams am Start sind und nicht genug Autos in der Startaufstellung stehen.“

Mourinho droht Geldstrafe nach Verstoß gegen Corona-Regeln

9.30 Uhr: Trainer José Mourinho droht Ärger, weil er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten haben soll. In englischen Medien tauchten Aufnahmen des 57-jährigen Portugiesen mit drei Spielern der Tottenham Hotspur auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten.

In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter. Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von anderen Spurs-Spielern beim Lauftraining im Umlauf, auch sie hielten dabei den Mindestabstand nicht ein.

„Unsere Spieler wurden daran erinnert, die soziale Distanz zu respektieren, wenn sie draußen trainieren“, erklärte ein Clubsprecher der Spurs. „Wir werden diese Botschaft noch verstärken.“

Dienstag, 7. April

Formel 1 verlängert Zwangspause

18.20 Uhr: Die Formel 1 verlängert wegen der Coronavirus-Pandemie die zwangsweisen Werksferien um weitere zwei Wochen. Die verordnete Pause, in der keine Arbeiten an der Entwicklung der Rennwagen erlaubt sind, werde von 21 auf 35 Tage ausgedehnt, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbands Fia am Dienstag. Dies sei ein einstimmiger Beschluss aller Formel-1-Teams und der Spitzen der Rennserie, der vom Motorsport-Weltrat abgesegnet worden sei.

DFL soll Geisterspiele mit 239 Personen im Stadion planen

12.10 Uhr: Bei möglichen Geisterspielen in der Bundesliga will die Deutsche Fußball Liga einem „Bild“-Bericht zufolge nur noch 239 Menschen ins Stadion lassen. Zu den Partien, die nach der Unterbrechung der laufenden Saison frühestens Anfang Mai stattfinden könnten, dürften dann unter anderen 30 Ordner und vier Balljungen in den Innenraum einer Arena, schreibt die Zeitung, der nach eigenen Angaben entsprechende Planungen der DFL vorliegen.

Beim bis dato einzigen Geisterspiel der Bundesliga – am 11. März beim Mönchengladbacher 2:1 gegen Köln – durften noch 600 Menschen in den Borussia-Park: die Spieler, Trainer, wenige Journalisten, Ordner und Sanitäter. Die Zuschauerränge blieben leer.

Künftig dürfen nur noch 126 Personen in den Innenraum: Die Mannschaften in kompletter Stärke, pro Team sind nur noch acht Trainer, Betreuer und Ärzte zugelassen. Dazu kommen 113 Personen auf den Tribünen – darunter 30 Journalisten. Statt bislang zwölf werden nur noch vier Balljungen dabei sein. Die stärkste Gruppe im Innenraum stellt laut „Bild“ das Fernsehen mit insgesamt 36 Personen.

VIP-Gäste und Clubmitarbeiter ohne Funktion dürfen nicht auf die Ränge. Nur acht Mitglieder pro Delegation sind erlaubt. Zu trinken und zu essen gibt es nichts. Vor dem Stadion sind nochmals 50 Ordner geplant, um Fan-Ansammlungen zu verhindern.

In der Bundesliga und in der 2. Liga wird aufgrund der Coronavirus- Pandemie mindestens bis zum 30. April kein Fußball gespielt. Das hatten die 36 Profi-Clubs Ende März auf einer virtuellen Mitgliederversammlung auf Empfehlung des DFL-Präsidiums beschlossen. Das bislang letzte Bundesliga-Spiel fand am 11. März in Mönchengladbach statt – das ursprünglich geplante Saisonende am 16. Mai ist längst nicht mehr zu halten.

Montag, 6. April

NFL-Draft findet ausschließlich virtuell statt

23 Uhr: Die Spielerverteilung beim NFL-Draft wird wegen der Coronavirus-Pandemie nun sicher eine aus dem Home Office durchgeführte Veranstaltung. Wie US-Medien am Montag berichteten, teilte der Chef der amerikanischen Football-Liga, Roger Goodell, den Teams eine entsprechende Entscheidung mit. Mitarbeiter der NFL-Clubs müssen demnach von zu Hause arbeiten und dürfen nur via Internet oder Telefon miteinander kommunizieren.

Der Draft-Termin bleibt aber vom 23. bis 25. April. Ursprünglich war für die zweitgrößte Veranstaltung nach dem Super Bowl eine große Show in Las Vegas geplant. Beim Draft wählen die NFL-Teams neue Profis aus einem Pool von Nachwuchsspielern aus.

Goodell teilte den Mannschaften demnach zudem mit, dass ihre Trainingsgelände und Geschäftsstellen bis auf weiteres geschlossen bleiben. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass Teams mit einem neuen Coach in dieser Woche mit dem Training für die neue Saison beginnen dürfen. Die Spielzeit soll im September beginnen.

Pep Guardiolas Mutter stirbt an Corona-Infektion

16.55 Uhr: Die Mutter des spanischen Fußball-Startrainers Pep Guardiola vom Premier-League-Klub Manchester City ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das verkündete Guardiolas Verein am Montag auf Twitter. Dolors Sala Carrió sei in Manresa in der Nähe von Barcelona im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte Man City mit. „Alle, die mit dem Klub in Verbindung stehen, senden Pep, seiner Familie und all seinen Freunden in dieser äußerst schmerzlichen Zeit ihr tief empfundenes Mitgefühl“, hieß es in der Mitteilung.

Teamarzt begeht nach positivem Test Selbstmord

12.30 Uhr: Der langjährige Mannschaftsarzt des französischen Fußball-Erstligisten Stade Reims hat sich vermutlich wegen eines positiven Coronatests das Leben genommen. Der Klub bestätigte den Tod von Bernard Gonzalez, der mehr als 20 Jahre für den sechsmaligen Meister gearbeitet hatte, auf seiner Homepage. „Am Boden zerstört. Reims trauert um Bernard Gonzalez“, hieß es dort unter anderem. Arnaud Robinet, der Bürgermeister der Stadt, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass der 60-jährige Gonzalez einen Brief hinterlassen habe, in dem der positive Coronatest erwähnt wurde. Gonzalez soll trotz der Diagnose nach Angaben einer Quelle aus dem medizinischen Bereich „bei guter Gesundheit“ gewesen sein.

Sonntag, 5. April

Premier-League-Spieler wollen nicht auf Gehalt verzichten

13.30 Uhr: Die reichste Fußball-Liga der Welt zeigt sich in Krisen-Zeiten alles andere als großzügig - und rückt damit zunehmend in die Kritik. Die Profis der Premier League haben trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie einen Gehaltsverzicht von 30 Prozent abgelehnt. Aber auch das Geschäftsgebaren einiger Clubs wie das des Champions-League-Siegers FC Liverpool, die Mitarbeiter auf Staatskosten in den Zwangsurlaub zu schicken, hat Misstöne hervorgerufen.

Im Gegensatz zu Spielern aus den Top-Ligen in Deutschland, Spanien und Italien wollen die englischen Profis vorerst nicht Gehaltseinbußen hinnehmen. Die Spielergewerkschaft PFA begründete die Haltung damit, dass der englischen Regierung mit einem solchen Schritt rund 200 Millionen Pfund (227 Millionen Euro) über einen Zeitraum von zwölf Monaten an Steuergeldern verloren gingen. „Das würde auf Kosten unseres nationalen Gesundheitsdienstes NHS oder anderen staatlich-unterstützten Diensten gehen“, erklärte die PFA.

Die Premier-League-Clubs waren am Freitag überein gekommen, die Spieler um einen Gehaltsverzicht von 30 Prozent zu bitten. Sollte die Saison nicht beendet werden können, müsste die Liga womöglich 762 Millionen Pfund (866 Millionen Euro) an die TV-Rechteinhaber zurücküberweisen. „Die Spieler sind sich bewusst, dass die kombinierte Steuer auf ihre Gehälter einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen leistet - die derzeit besonders wichtig sind“, hieß es von der PFA. Es seien weitere Details für einen solchen Schritt nötig. Die PFA monierte zudem, dass die 20-Millionen-Pfund-Spende an die NHS zu wenig sei.

Die PFA-Haltung rief Kritik hervor. Oliver Dowden, Staatssekretär für Digitales, Kultur, Medien und Sport, schrieb auf Twitter, dass die Leute in Krisenzeiten „keine Kämpfe innerhalb unseres Nationalsports“ sehen wollen. „Der Fußball muss seinen Teil dazu beitragen, dass der Sport versteht, welchem Druck seine schlechter bezahlten Mitarbeiter, Gemeinschaften und Fans ausgesetzt sind.“

Kritik müssen sich aber auch einige Clubs gefallen lassen. Am Samstag teilte Liverpool mit, zahlreiche Mitarbeiter in Zwangsurlaub zu schicken. Der Club um Coach Jürgen Klopp nutzt dabei ein Programm der Regierung zur Rettung von Arbeitsplätzen, indem 80 Prozent der Löhne vom Staat übernommen werden. Den Rest steuert der Club bei, damit die Angestellten keine finanziellen Nachteile erleiden. Zuvor waren bereits die Ligarivalen Tottenham Hotspur, Norwich City, Newcastle United und AFC Bournemouth ähnlich verfahren.

Ein anonym bleibender Liverpool-Mitarbeiter hat dafür wenig Verständnis. „Der Club bezeichnet die Mitarbeiter als Familie. Ich fühle mich nicht wie ein Familienmitglied. Warum nutzt ein Club, der mehr als 100 Millionen Pfund umsetzt, ein Regierungsprogramm für seine Mitarbeiter, wenn andere Unternehmen es mehr brauchen?“, sagte er der BBC. Erst im Februar hatte der Premier-League-Spitzenreiter einen Gewinn von 42 Millionen Pfund (etwa 50 Millionen Euro) verkündet. Der Umsatz ist demnach um umgerechnet rund 92 Millionen Euro auf 627 Millionen Euro gestiegen.

Amateur-Fußballligen zögern mit Saisonabbruch

13.24 Uhr: Der deutsche Amateurfußball tut sich weiter schwer mit möglichen Saison-Abbrüchen wegen der Coronavirus-Pandemie. Offenbar fürchten die Verbände Klagewellen, sollte in den Ligen von den Regionalligen abwärts die Spielzeit vorzeitig beendet werden. In den Spielordnungen ist ein vorzeitiger Saisonabbruch nicht geregelt. „Genausowenig wie bei der DFL für die Lizenzligen ist dieser Fall unter dem Dach des DFB vorgesehen“, sagte der Sportrechtler Markus Buchberger den „Ruhr Nachrichten“ . Um dies zu regeln, müsste zudem erst der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) tagen.

Die DFB-Landesverbände im Deutschen Fußball-Bund hatten sich wegen der Corona-Krise darauf verständigt, den Spiel- und Trainingsbetrieb abwärts der Regionalligen bis auf Weiteres auszusetzen.

Alexander Kekulé: Geisterspiele ab Mai „rein virologisch möglich“

4.30 Uhr: Virologe Alexander Kekulé hält Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ab Mai für „rein virologisch möglich“. „Man könnte theoretisch die Spiele absichern, das ist möglich“, sagte Kekulé am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Machbar ist natürlich alles, aber man muss immer überlegen, wie man den Menschen erklärt, dass der Fußball so eine Spezialbehandlung bekommt.“ Die Bundesliga pausiert derzeit bis mindestens Ende April.

Für Geisterspiele müssten die Profis nach Ansicht von Kekulé isoliert und regelmäßig getestet werden. Zudem setzt der Virologe auf Schutzmaßnahmen wie etwa das Tragen von Gesichtsmasken. „Man hätte dann so eine Art spezielle Blase für die Fußballspieler“, sagte er.

Kekulé erneuerte zudem seine Einschätzung, dass es in diesem Jahr keine Fußball-Spiele mit Zuschauern mehr geben werde. „Aus jetziger Sicht würde ich für dieses Jahr nichts mehr planen mit Publikum. Im Moment sieht es nicht so aus, als könnten wir dieses Jahr ernsthaft sowas ins Auge fassen“, sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale.

Samstag, 4. April

Ecclestone plädiert für kompletten Saisonausfall in der Formel 1

21.42 Uhr: Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat sich wegen der Corona-Krise für einen kompletten Ausfall der diesjährigen Saison in der Formel 1 ausgesprochen. „Wir sollten die Saison dieses Jahr beenden und nächstes Jahr hoffentlich neu starten“, sagte der 89-Jährige in der BBC-Radiosendung „5 Live Sport Specials“ am Samstag. „Ich sehe nicht, wie es möglich sein soll, in diesem Jahr auf die notwendige Anzahl an Rennen zu kommen.“

Angesichts der Coronavirus-Pandemie waren die ersten acht von ursprünglich 22 geplanten Rennen der Motorsport-Königsklasse 2020 abgesagt oder verlegt worden. Ecclestones Nachfolger als Formel-1-Geschäftsführer, Chase Carey, plant in einem überarbeiteten Kalender mit 15 bis 18 Events. „Es ist eine schwierige Situation“, sagte Ecclestone, der rund 40 Jahre lang bis 2017 Formel-1-Boss war.

Coronavirus-Behandlungszentrum im BVB-Stadion hat Betrieb aufgenommen

16.33 Uhr: Am ersten Tag des Coronavirus-Behandlungszentrums im Dortmunder Fußballstadion ist das neue Angebot noch verhalten angenommen worden. Am Samstagnachmittag kamen nur vereinzelt Leute zur Nordtribüne des Signal-Iduna-Parks, um sich dort auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Seit diesem Wochenende steht das neue Behandlungszentrum bereit. Es wird vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betrieben.

Eine ähnliche Einrichtung gibt es in Dortmund bereits. Dort wurden in bislang zwei Wochen rund 2500 Menschen versorgt. Die KVWL benötigte nach eigener Aussage dringend weitere Kapazitäten. „Es ist unsere Pflicht und unser Wunsch, alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass diesen Menschen geholfen wird“, hieß es in einer Mitteilung.

Neuer, möglicher DFL-Terminplan festgelegt - Nur wenige englische Wochen

13.16 Uhr: Die Bundesliga und 2. Liga wollen die Saison am ersten oder zweiten Mai-Wochenende mit dem 26. Spieltag fortsetzen. Dies berichtet der kicker von der jüngsten Mitgliederversammlung der Vereine.

Unter der Woche soll anschließend lediglich das einzige noch offene Nachholspiel zwischen Bremen und Frankfurt ausgetragen werden.

An den folgenden Wochenenden soll die Saison dann fortgesetzt werden. Je nach Starttermin wäre es möglich, nur eine englische Woche austragen zu müssen, um die Saison inklusive der Relegation bis zum 30. Juni abzuschließen, berichtet das Sportmagazin weiter.

Weitere Wochenspieltage wären für Spielausfälle nutzbar, den DFB-Pokal oder die Champions- oder Europa League.

Damit die Pläne Realität werden, müssen aber noch die Gesundheitsbehörden und die Politik der Austragung von Geisterspielen zustimmen.

Freitag, 3. April

Dortmunder Fußball-Stadion wird zum Corona-Behandlungszentrum

16.04 Uhr: Das größte Fußball-Stadion in Deutschland wird ab Samstag zum Behandlungszentrum gegen das Coronavirus. Die Nordtribüne des Dortmunder Signal-Iduna-Parks wurde nach Angaben von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vom Verein und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) entsprechend umgebaut. Das Zentrum ist täglich von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. In der Fußball-Bundesliga ruht wegen der Pandemie aktuell der Ball.

„Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt, für fast jeden in Dortmund und Umgebung ein Fixpunkt und durch seine technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen aktiv zu helfen, die potenziell vom Corona-Virus infiziert sind bzw. über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen“, erklärten die Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer in einer Mitteilung: „Es ist unsere Pflicht und unser Wunsch, alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass diesen Menschen geholfen wird.“ (dpa, afp, sid)