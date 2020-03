Coronavirus im Sport: IOC zieht Verschiebung Olympischer Spiele in Tokio in Betracht

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Alle wichtige Sportarten und -Ligen haben den Betrieb eingestellt.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Köln -

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Sportwelt steht weitgehend still. Die Ereignisse im Newsblog.

Sonntag, 22. März

IOC zieht Verschiebung Olympischer Spiele in Tokio in Betracht

18:50 Uhr: Wie aus internen Kreisen bekannt wurde, reagiert das Internationale Olympische Komitee auf die immer weiter um sich greifende Epidemie. Es wird offenbar nun erwogen, die Olympischen Spiele in Tokio zu verschieben. Bislang wurde dies immer abgelehnt. Start für Olympia wäre am 24. Juli.

Japan: 55.000 Zuschauer besichtigen Olympisches Feuer

14.12 Uhr: Ungeachtet der Sorgen um die Coronavirus-Pandemie haben rund 55 000 Japaner in Sendai das Olympische Feuer besichtigt. Das Feuer wurde am Bahnhof der Stadt in einem goldenen Kessel ausgestellt. Dabei bildeten sich Warteschlangen von bis zu 500 Metern, viele Menschen trugen einen Mundschutz.



Das Feuer hatte die Präfektur Miyagi am Freitag erreicht. Die Organisatoren sprachen von der „Flamme der Erholung“, da die nordöstliche Region seit neuneinhalb Jahren im Wiederaufbau steckt. 2011 hatte ein Erdbeben und ein daraus resultierender Tsunami in der Region für eine Naturkatastrophe mit mehr als 18 000 Toten gesorgt, unter anderem war es zum Reaktorunglück im Kernkraftwerk Fukushima gekommen.



Die Feuer-Besichtigung in Sendai stand im krassen Gegensatz zu einer reduzierten Zeremonie auf einem Militärstützpunkt in Higashimatsushima im Nordosten der Hauptinsel Honshu, wo das Feuer aus Griechenland ankam. 200 örtliche Schüler, die ursprünglich eingeladen waren, durften wegen der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus nicht teilnehmen. Die Sommerspiele sollen am 24. Juli in Tokio eröffnet werden, die Rufe nach einer Absage oder Verschiebung der Spiele werden aber immer lauter.

Virologe Drosten: Volle Fußball-Stadien erst im März 2021

11.45 Uhr: Für den deutschen Profifußball könnte ein Albtraum wahr werden. Der renommierte Virologe Christian Drosten prophezeit angesichts der Coronakrise ein Schreckensszenario mit Geisterspielen über viele Monate. „Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben“, sagte Drosten dem „Stern“.

Das würde bedeuten, dass die Bundesliga erst im März 2021 wieder mit Zuschauer spielen kann. Der Spielbetrieb im deutschen Oberhaus ruht aktuell bis 2. April 2020, in der kommenden Woche soll über eine möglicherweise längere Pause beraten werden. Drosten erwartet in Sachen Freizeitaktivitäten wie dem Fußball auf absehbare Zeit keine Rückkehr zur Normalität in öffentlichen Einrichtungen. „Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten“, meinte der Leiter der Virologie der Charite in Berlin.

Lediglich bei Maßnahmen wie Schulschließungen werde vermutlich in näherer Zukunft zu prüfen sein, ob diese wirklich den gewünschten Effekt erzielt hätten.

Robin Gosens eindringlicher Appell: „An Traurigkeit nicht zu überbieten“

4.45 Uhr: Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat ein dramatisches Bild der Lage im Norden Italiens durch die Coronavirus-Pandemie gezeichnet. „Das ist an Traurigkeit aktuell nicht zu überbieten, was bei uns passiert, leider Gottes“, sagte der deutsche Mittelfeldspieler im ZDF-„Sportstudio“.

„Ein erschütternderes Beispiel gibt es aktuell nicht, und ich glaube, dass Einzige, was wir tun können, ist appellieren, appellieren daran, dass jeder Einzelne einfach zu Hause bleiben sollte“, betonte der 25-Jährige. Bergamo ist ein Zentrum der Pandemie mit zahlreichen Todesopfern.

„Ich hoffe und bete, dass wir ein schreckliches Vorbild für andere Länder sein dürfen. Ich glaube, dass es eine Warnung sein sollte, sich in anderen Ländern so gut wie möglich auf so einen Zustand vorzubereiten“, sagte Gosens, der bis zum Abbruch der Spielzeit in Italien mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte.



Er selbst befinde sich derzeit weiter in häuslicher Quarantäne. „Ich persönlich darf gar nicht rausgehen, seitdem bekannt wurde, dass 35 bis 40 Prozent der Valencia-Spieler infiziert sind“, berichtete Gosens. In der Champions League hatte Atalanta im Achtelfinale gegen den spanischen Club gespielt. „Das bedeutet, ich darf das Haus gar nicht verlassen. Ich habe nur meinen Hinterhof, wo ich meine Fitnessübungen mache und ein bisschen laufen gehe. Das ist dann mein Highlight des Tages, wo ich raus darf“, erzählte der per Video in die Sendung zugeschaltete Gosens.

Samstag, 21. März

Milan-Legende Maldini und Juve-Star Dybala mit positiven Corona-Tests

22.50 Uhr: Milan-Legende Paolo Maldini und Juventus-Profi Paulo Dybala sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der AC Mailand mitteilte, wurden bei dem 51 Jahre alten Technischen Direktor des Clubs und dessen 18 Jahre alten Sohn, Daniel Maldini, der kürzlich sein Debüt in der Serie A gegeben hatte, Infektionen festgestellt. Beide seien bereits seit zwei Wochen in Quarantäne und würden nun bis zu einer Heilung weiter isoliert. Maldini hatte mit Milan fünfmal den Landesmeister-Pokal und die Champions League gewonnen.

Dybala ist eigenen Angaben zufolge ebenso wie seine Lebensgefährtin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten der 26 Jahre alte Argentinier und sein Club am Samstagabend mit. Er ist damit schon der dritte Spieler von Juventus Turin, bei dem das Virus festgestellt wurde.

«Sowohl Oriana als auch ich wurden positiv getestet. Zum Glück geht es uns perfekt. Danke für Eure Nachrichten», schrieb der Angreifer des italienischen Fußball-Rekordmeisters bei Twitter und Instagram. Zuvor waren bei Juventus schon die Fälle des französischen Weltmeisters Blaise Matuidi und von Daniele Rugani bekanntgeworden. Italien ist weltweit das derzeit am stärksten von der Pandemie betroffene Land.

Eishockey-WM abgesagt

16.09 Uhr: Die Eishockey-WM in der Schweiz (8. bis 24. Mai) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Entscheidung teilte am Samstag der Weltverband IIHF mit. Die Schweizer Topligen NLA und NLB hatten ihre Saison bereits wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) vorzeitig beendet. Damit fällt erstmals seit 1946 die jährliche Weltmeisterschaft aus.

Das Turnier sollte in Zürich und Lausanne ausgetragen werden.IIHF-Präsident Rene Fasel hatte eine Absage bereits im Vorfeld angedeutet. „Mit der aktuellen Faktenlage ist es kaum vorstellbar, dass die WM durchgeführt wird. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen im Land“, hatte Fasel dem Schweizer TV-Sender SRF gesagt.

Virologe: „Keine Olympischen Spiele, keine Fußballspiele mit Zuschauern in 2020“

14.59 Uhr: Auch der Virologe Alexander Kekulé macht den Sportfans wenig Hoffnung auf einen Sommer mit Olympischen Spielen oder Fußballspielen vor vollen Rängen. „Ich halte das für ausgeschlossen, dass wir in Tokio dieses Jahr die Olympischen Spiele austragen können“, sagte der Experte der ARD-„Sportschau“. Die „ganz große Welle“ an Infizierten stehe Japan noch bevor, und Olympische Spiele mit mehr als 10 000 Athleten und vielen Tausend Fans seien unverantwortlich. „Es gibt für Viren quasi kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung“, betonte Professor Kekulé.

Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale geht zudem davon aus, dass es in diesem Jahr in Deutschland keine Fußballspiele mehr mit Zuschauern geben wird. „Großveranstaltungen, bei denen man 60 000 Menschen in einem Stadion zusammenbringt, die sehe ich tatsächlich in diesem Jahr auch nicht“, sagte Kekulé. Ähnlich hatte sich schon sein Kollege Jonas Schmidt-Chanasit geäußert, der damit rechnet, dass in diesem Jahr überhaupt nicht mehr Fußball gespielt werde.

Bach: Absage von Olympischen Spielen „am wenigsten faire Lösung“

14.35 Uhr: IOC-Präsident Thomas Bach hat in der Diskussion um eine Absage der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio auf die Interessen zahlreicher Sportler hingewiesen. „Die Absage würde den Olympischen Traum von 11.000 Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam zerstören. Eine solche Absage wäre die am wenigsten faire Lösung“, sagte Bach dem SWR.

Wegen der Corona-Pandemie steht derzeit eine mögliche Absage der Sommerspiele (24. Juli bis 9. August) im Raum. In der Sportwelt mehreren sich die Forderungen nach einer Verschiebung, viele Sportler warnen aber auch vor einer voreiligen Entscheidung. Für die aktuelle Situation gebe es „keine idealen Lösungen“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Goretzka und Kimmich sammeln mehr als 600.000 Euro in 24 Stunden

14.28 Uhr: Die Spendeninitiative der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich ist sehr gut angelaufen. Nicht einmal 24 Stunden nach dem Start der Aktion haben die beiden Bayern-Spieler bereits 610.000 Euro eingesammelt, gemeinsam mit ihrem Startkapital von 1 Million Euro steht die am Freitag ins Leben gerufene Initiative damit bereits bei 1,61 Millionen Euro.Mit der Internetaktion „We Kick Corona“ soll karitativen, sozialen oder medizinischen Einrichtungen geholfen werden, die aufgrund der Pandemie auf sofortige Hilfe angewiesen sind. Nach nur wenigen Stunden hatten sich unter anderem die Nationalspieler Leroy Sane, Julian Draxler und Jonas Hector der Initiative angeschlossen.

Auch Bundesligaspieler wie Sebastian Rode und ehemalige Nationalspieler wie Benedikt Höwedes oder Mats Hummels zählen bereits zu den Unterstützern. „Sehr geile Aktion! Wir als Fußballer wollen versuchen, unserer Vorbildfunktion gerecht zu werden, und vorleben, wie wir Solidarität verstehen“, schrieb Hummels bei Twitter.

ManCity und ManUnited sammeln für Tafeln

12.13 Uhr: Die englischen Fußball-Rivalen Manchester City und Manchester United haben sich in der Coronakrise zusammengetan und 100.000 Pfund (108.000 Euro) für lokale Tafeln gespendet. Normalerweise sammeln die Fanlager beider Klubs bei Heimspielen Geld für die gemeinnützigen Hilfsorganisationen, dies ist aufgrund der Pandemie derzeit aber nicht möglich. Der Fußball in England ist bis mindestens zum 30. April ausgesetzt.„In einer Zeit der Herausforderung für unsere Gemeinschaft freuen wir uns, zusammen mit unseren Fans in einer vereinten Stadt gefährdeten Mitgliedern der Gesellschaft zu helfen“, teilten die Klubs in einer gemeinsamen Erklärung mit. Konkret kommt die Spende 19 Tafeln der Wohltätigkeitsorganisation „The Trussell Trust“ im Großraum Manchester zugute.

Schalke-Profi in der Shisha-Bar

11.59 Uhr: Der Schalker Bundesliga-Profi Amine Harit hat trotz dringender Aufrufe zur Kontaktvermeidung angesichts der Coronavirus-Pandemie eine Bar besucht. „Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider der „Bild“-Zeitung.

Harit soll dem Bericht zufolge in einer Shisha-Bar in Essen gewesen sein. Anwohner hatten demnach die Polizei informiert, weil die Bar in der Nacht noch geöffnet hatte. Die Gäste seien verwarnt worden. „Ich habe ihm nochmal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt. In dieser schlimmen Krisensituation sind Dinge, die gestern noch normal waren, heute nicht mehr zu tolerieren. Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen“, erklärte Schneider weiter.

Freitag, 20. März

Jovic äußert sich zu seinem Quarantäne-Verstoß

15.30 Uhr: Der frühere Bundesliga-Profi Luka Jovic von Real Madrid hat sich in den sozialen Netzwerken dafür gerechtfertigt, in seiner Heimat Serbien gegen Quarantäne-Regeln verstoßen zu haben. „Es tut mir sehr leid, dass einige Leute ihre Arbeit nicht professionell gemacht und mir keine spezifischen Anweisungen gegeben haben, wie ich mich während meiner Isolation verhalten soll“, schrieb der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt am Freitag auf seiner Instagram-Seite. Es tue ihm aber auch „leid, dass ständig über mich und nicht die Hauptakteure im Kampf gegen die Krise geschrieben wird, nämlich die Ärzte und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten.“

Der 22 Jahre alte Jovic war vor einer Woche nach der Aussetzung des Spielbetriebs in Spanien nach Serbien geflogen, wo er sich für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben sollte. Medienberichten zufolge soll der Nationalspieler aber am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt Belgrad feiern gegangen sein, wofür ihm nun unter anderem eine Strafanzeige droht. „In Spanien darf man in Apotheken einkaufen, was hier nicht der Fall ist“, schrieb Jovic. „Ich entschuldige mich bei allen, wenn ich mich in irgendeiner Weise in Gefahr gebracht habe. Ich hoffe, dass wir gemeinsam all dies überwinden können. All meine Unterstützung für Serbien!“

Keine weiteren Coronafälle bei Hertha BSC

13.30 Uhr: Nach dem positiven Test eines Spielers gibt es derzeit keinen weiteren Coronafall beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. „Alle Tests des Lizenzspielerkaders sowie des Trainer- und Funktionsteams sind negativ ausgefallen“, teilten die Berliner am Freitag via Twitter mit. Die Tests waren angeordnet worden, weil am Dienstag ein Coronafall bei einem nicht genannten Spieler bekannt geworden war. An der zweiwöchigen Quarantäne bis zum 31. März müsse die Mannschaft indes festhalten, teilte die Hertha mit. „Alle Spieler sind mit Spinning-Bikes versorgt, haben ihre Pulsuhren und sind von unserem Athletiktrainer mit individuellen Trainingsplänen versorgt. Dazu gibt es Programme zu Stabilisation. Klar ist aber auch, dass es hierbei in erster Linie um Maßnahmen zum Erhalt der Fitness geht“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz.

Deutsche Olympische Gesellschaft fordert Absage der Sommerspiele

11.25 Uhr: Die Deutsche Olympische Gesellschaft hat das Internationale Olympische Komitee zum Handeln aufgefordert. „Das IOC sollte den Mut haben, die Olympischen Spiele von Tokio 2020 abzusagen und die Menschen, die Sportler, die Sportwelt nicht länger im Ungewissen lassen“, sagte DOG-Vizepräsident Hans-Joachim Lorenz laut einer Mitteilung am Freitag. Es gehe nicht mehr um die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, die nach Ansicht von IOC-Präsident Thomas Bach abzuwarten sei.

„Es geht um die eigene Entschlossenheit! Es geht auch um Fairness“, sagte Lorenz. „Schon längst können sich die Athleten aus aller Welt nicht seriös nach gleichen Bedingungen vorbereiten.“ Kontinente, Staaten würden sich aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr abschotten. „Wie soll da eine vernünftige Vorbereitung aussehen? Qualifikationen stehen noch aus. Wann, wie, wo? Sie unter diesen Voraussetzungen durchzuführen, wäre unzumutbar! Olympische Spiele sind ein hohes Gut!“, sagte Lorenz.

Goretzka und Kimmich spenden eine Million Euro

11.00 Uhr: Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit einer Eigenbeteiligung von einer Million Euro eine Internet-Plattform zur Bewältigung der Coronakrise ins Leben gerufen. Mit der Initiative „We Kick Corona“ soll karitativen, sozialen oder medizinischen Einrichtungen geholfen werden, die aufgrund der Pandemie auf sofortige Hilfe angewiesen sind. „Corona schlagen wir nur im Team“, teilte Goretzka mit, jetzt sei Solidarität im Kleinen wie im Großen notwendig, ergänzte Kimmich.

„Als Profi-Fußballer führen wir ein gesundes und privilegiertes Leben. Daher sehen wir uns in dieser schwierigen Zeit verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Geben und gegenseitig helfen ist das Gebot der Stunde“, schreiben die beiden Nationalspieler auf der Website www.WeKickCorona.com und ergänzen: „Wir sind nicht nur Profi-Fußballer beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch Teil unserer Gesellschaft, die mehr denn je aufgefordert ist, zusammenzuhalten und Verantwortung zu übernehmen.“

Aus dem Millionen-Topf, den Goretzka und Kimmich bereitgestellt haben, können Einrichtungen Soforthilfe beantragen. Gleichzeitig rufen beide dazu auf, sich mit Spenden an der Aktion zu beteiligen, „um noch mehr Einrichtungen unterstützen zu können“. Mit #WeKickCorona solle „denen in ganz Deutschland“ geholfen werden, „die anderen helfen. Dass auch unser Engagement dabei nur einen kleinen Beitrag leisten kann, ist jedem von uns bewusst.“

Fifa öffnet sein Video-Archiv

10.50 Uhr: Der Weltverband Fifa hat angesichts der fußballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile seines Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. Man wolle „den Fußball in die Häuser der Menschen bringen“, teilte die Fifa am Freitag mit. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden von diesem Samstag an „erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen“ in der Historie der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite www.fifa.com, dem YouTube-Kanal der Fifa und auf Weibo in China zugänglich gemacht, hieß es in der Mitteilung. Zudem würden Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern als Ergänzung bereitgestellt.

Weitere Coronafälle in der NBA

8.45 Uhr: Die Zahl der Coronafälle in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA steigt dramatisch an. Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James gaben am Donnerstag zwei positive Tests auf Covid-19 bekannt, die Philadelphia 76ers bestätigten drei Fälle. Auch die Boston Celtics, bei denen Nationalspieler Daniel Theis unter Vertrag steht, sowie die Denver Nuggets vermeldeten Corona-Erkrankungen. Namentlich genannt wurde kein Betroffener. Celtics-Guard Marcus Smart gab seine Erkrankung selbst über die Sozialen Medien bekannt.

Die Lakers testeten ihre Spieler, nachdem am Dienstag vier positive Fälle bei den Brooklyn Nets offiziell geworden waren. Gegen die Nets hatte Los Angeles am 10. März gespielt. Beide Lakers-Spieler wiesen keine Symptome auf und befänden sich in Quarantäne, teilte der Klub mit. Zudem habe man alle Spieler und die engsten Mitarbeiter gebeten, sich in Selbstisolation zu begeben.

Eine ganze Reihe von NBA-Spielern wurde positiv getestet, seit die Liga nach der Bestätigung der Krankheit bei Rudy Gobert von den Utah Jazz am 12. März den Spielbetrieb bis auf weiteres unterbrochen hatte.

Profifußball laut Virologe erst im nächsten Jahr wieder möglich

6.15 Uhr: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in diesem Jahr Profifußball gespielt wird. „Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang“, sagte der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.

Die Deutsche Fußball Liga hat die 1. und 2. Bundesliga vorerst bis zum 2. April ausgesetzt. Gerechnet wird aber damit, dass frühestens im Mai die Saison mit Spielen ohne Zuschauer fortgesetzt werden könnte. „Ich glaube, es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann“, sagte Schmidt-Chanasit. „Wir sehen ja, wie die Situation ist in Europa und was uns noch bevorsteht.“

Selbst wenn es Deutschland nicht so schlimm treffen sollte wie Italien, „wir es durch diese Maßnahmen schaffen, die Fallzahlen auf einem Niveau halten, das Deutschland verträgt, was wir behandeln können auf den Intensivstationen“, hieße das längst noch nicht, dass der Fußball wieder anfangen dürfe. „Das hieße, das würde wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen.“ Der Fußball werde erst ganz zum Schluss kommen, „weil er einen starken Einfluss auf die Dynamik dieser Ausbreitung hat.“

Footballer spenden zwei Millionen Mahlzeiten

5.40 Uhr: Quarterback Jared Goff (25) von den Los Angeles Rams hat sich der Solidarwelle in der US-Football-Profiliga NFL im Zuge der Coronakrise angeschlossen und spendet gemeinsam mit seinem Teamkollegen Andrew Whitworth zwei Millionen Mahlzeiten für Bedürftige in LA. Beide stellen jeweils 250.000 Dollar für die Los Angeles Regional Food Bank zur Herstellung der Mahlzeiten zur Verfügung. „Es gibt so viele bedürftige Menschen jetzt gerade und wir wollen alles tun, um unserer Gemeinschaft zu helfen“, sagte Goff, Super-Bowl-Finalist von 2019. Bereits zuvor hatte Russell Wilson, Quarterback der Seattle Seahawks, gemeinsam mit seiner Frau Ciara eine Million Mahlzeiten gespendet.

Zudem bezahlte der aktuelle Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs 15.000 Essen. Mit seiner Foundation („15 and the Mahomies“) wird der Spielmacher außerdem 100.000 Dollar an Hilfsorganisatoren spenden.

Donnerstag, 19. März

Positiver Corona-Test bei Eintracht Frankfurt – Mannschaft in Quarantäne

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss sich wegen eines Coronavirus-Falls im Team für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ein Spieler der Hessen habe zuletzt über Unwohlsein und die typischen Krankheitssymptome geklagt, ein Corona-Test sei positiv ausgefallen, teilte der Club am Donnerstagabend mit. „Vermutlich war das leider nur eine Frage der Zeit. Wir werden aber auch diese schwierige Situation überstehen“, wurde Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zitiert.

Die komplette Mannschaft, der Trainerstab sowie weitere Betreuer und Mitarbeiter würden sich nun in die Selbstisolation begeben. Zudem müsse sich jeder einem Test auf Sars-CoV-2 unterziehen. Chefcoach Adi Hütter hatte die Profis eigentlich zum Individualtraining gebeten, um die Infektionsgefahr zu minimieren. „Es kann jeden treffen! Und deshalb auch in diesem Zusammenhang ganz klar an alle Menschen: jeder muss Verantwortung übernehmen und zuhause bleiben“, sagte Bobic.

Nach Bekanntwerden des Falles brach die Eintracht auch einen Twitter-Scherz ab. Das Social-Media-Team der Frankfurter hatte am Abend Fans dazu aufgerufen, das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Europa-League-Rückspiel beim FC Basel zu tickern. Bei einem virtuellen Pausenstand von 3:1 und in Überzahl stoppte die Eintracht jedoch den Gag „schweren Herzens“ und schrieb: „Ihr dürft aber natürlich gerne weiter machen – und wir lassen uns überraschen, ob wir den Einzug in die nächste Runde schaffen.“ Das Hinspiel des Achtelfinals hatte das Hütter-Team 0:3 verloren.

Formel-1-Rennen in Monaco wegen Corona-Pandemie abgesagt

20.00 Uhr: Die Formel 1 wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf ihren Klassiker in Monaco verzichten müssen. Die Veranstalter des Grand Prix in Monte Carlo teilten am Donnerstag mit, wegen des großen Aufwands für das Rennen sei eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt des Jahres „unter keinen Umständen möglich“. Zuvor hatten der Weltverband Fia und die Rennserie erklärt, neben den ebenfalls für Mai geplanten WM-Läufen in den Niederlanden und in Spanien auch das Rennen in Monaco verlegen zu wollen.

Dies aber kommt für den Automobilclub des Fürstentums nicht infrage. Eigentlich sollte der traditionsreiche Grand Prix am 24. Mai gefahren werden. Noch vor wenigen Tagen hatten die Organisatoren versichert, an diesem Termin für das Stadtrennen festhalten zu wollen.

Coronavirus: Premier League verlängert Pause bis 30. April und dehnt Saison „unbegrenzt“ aus

18.50 Uhr: Die englische Fußball-Premier-League verlängert ihre Zwangspause wegen der Corona-Pandemie bis mindestens 30. April. Diese Entscheidung verkündete die Liga nach einer Konferenz am Donnerstag. Zunächst hatte die reichste Fußball-Liga der Welt nur bis 3. April aussetzen wollen.

Unterdessen will die reichste Fußball-Liga der Welt mit dem designierten Meister FC Liverpool an der Spitze die Saison „unbegrenzt“ ausdehnen, „König“ Jürgen Klopp darf damit auf eine Krönung im Sommer hoffen.

Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit soll unter allen Umständen zu Ende gebracht werden - „indefinitely“, also egal, wie lange es auch dauern möge. Das verkündete die Liga nach einer Konferenz am Donnerstag. Doch es ist nicht die Zuneigung für Liverpool, die das Fußball-Mutterland zu dieser Entscheidung brachte - es geht, wie überall, ums Geld. Im Falle eines Abbruchs würden der Premier League nach Berechnungen des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-Unternehmens KPMG zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro verloren gehen - mehr als jeder anderen Fußballliga. Die Entscheidung könnte beispielgebend auch für die Bundesliga sein.

Spielbetrieb nun auch in der Türkei eingestellt

16.00 Uhr: Auch die türkische Super Lig unterbricht ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie. „Wir haben die Entscheidung getroffen, die Fußball-, Basketball- und Volleyball-Meisterschaften auszusetzen“, sagte Sportminister Mehmet Kasapoglu am Donnerstag nach einem Treffen mit den Chefs der betreffenden Verbände. Die Dauer der Pause ist noch unklar, die Sportzeitung „Fanatik“ schreibt von einer einmonatigen Unterbrechung.

Die Süper Lig, in der auch Lukas Podolski aktiv ist, hatte als eine der letzten europäischen Fußballligen bislang noch gespielt, der Spieltag am vergangenen Wochenende war unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt worden. Zuletzt war der Druck auf die Liga stark gewachsen. Nigerias Fußballstar John Obi Mikel beispielsweise hatte seinen Vertrag beim Erstligisten Trabzonspor vorzeitig beendet, nachdem er in den Sozialen Medien seine Bedenken darüber geäußert hatte, dass die Liga ihren Spielbetrieb trotz der gesundheitlichen Gefahren aufrechterhalte.

Reals Luka Jovic droht Strafanzeige

15.40 Uhr: Weil der frühere Bundesliga-Fußballer Luka Jovic (22) inmitten der Corona-Pandemie gegen Quarantäne-Regeln verstoßen haben soll, droht dem Stürmer von Real Madrid eine Strafanzeige. Serbiens staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von entsprechenden Ermittlungen. „Welcher Arbeit jemand nachgeht, macht für die Staatsanwaltschaft keinen Unterschied“, zitierte die Agentur eine Behördensprecherin.

Den Angaben zufolge sollte der Ex-Frankfurter nach seiner Einreise nach Serbien zwei Wochen zu Hause bleiben. Er habe seine Wohnung aber mindestens einmal verlassen und dies mit einem Gang zur Apotheke begründet, hieß es weiter. Serbische Boulevardblätter warfen Jovic vor, in der Hauptstadt Belgrad feiern gegangen zu sein. „Hey, Junge! Willst Du uns alle töten?“, fragte etwa die Tageszeitung „Kurir“. Zudem erntete Jovic indirekte Kritik von Premierministerin Ana Brnabić. Die Regierungschefin verwies auf nicht näher genannte Fußballer als „Negativbeispiele“ in der Krise.

Real Madrid hatte die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Teams in Quarantäne geschickt, weil ein Basketballer positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war. Jovićs Vater sagte der Tageszeitung „Blic“, der Fußballer sei mit einer Erlaubnis seines Klubs nach Belgrad gereist, nachdem er negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Den staatlichen Anordnungen zufolge hätte er dennoch auf serbischer Seite zunächst in Quarantäne bleiben müssen.

Schweizer Erstligist kündigt Profis fristlos

14.15 Uhr: Der Schweizer Fußball-Erstligist FC Sion hat laut Medienberichten mehreren Spielern wegen der finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise fristlos gekündigt. Wie der „Blick“ am Donnerstag schreibt, habe Vereinspräsident Christian Constantin den Topverdienern der Mannschaft „aus guten Gründen“ und „wegen höherer Gewalt“ die Kündigung ausgesprochen. „Wir sind all unserer Einkommen beraubt. Es ist uns untersagt, ihnen ihre Arbeitsleistung anzubieten und es ist ihnen untersagt, ihre Leistung zu erbringen“, zitierte die Schweizer Boulevardzeitung aus einem Schreiben Constantins. Vom Verein gab es dazu am Donnerstag zunächst keine Stellungnahme.

Laut „Blick“ soll Constantin vor der Kündigung versucht haben, die Spieler zu Kurzarbeit zu verpflichten. Diese hätten jedoch wegen der kurzen Frist bis Mittwoch um 12 Uhr das Schreiben nicht unterzeichnet. „In dieser kurzen Zeitspanne war es unmöglich, die Sache seriös abzuklären. Und vom Klub war für Nachfragen niemand erreichbar. Was der FC Sion da gemacht hat, ist alles andere als korrekt“, zitierte die Zeitung den Agenten eines Profis. Die Schweizer Spielergewerkschaft SAFP kündigte bereits Widerspruch an.

Luka Jovic ignoriert Quarantäne bei Real Madrid

13.50 Uhr: Stürmer Luka Jovic droht großer Ärger bei Real Madrid. Der Ex-Profi des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Quarantäne-Auflagen bei den Königlichen ignoriert und in Belgrad den Geburtstag seiner Lebensgefährtin gefeiert. „Anstatt Quarantäne ganz viel Spaß in Belgrad“, schrieb die serbische Zeitung „Blic“. Auch die Verantwortlichen von Real haben die Berichte aus Serbien offenbar schon studiert und beraten derzeit über das Maß der Strafe für den Spieler, der wegen der Coronakrise eigentlich in den eigenen vier Wänden bleiben sollte.

Der spanische Rekordmeister hatte seine komplette Fußball-Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte. Der Spielbetrieb in der spanischen Top-Liga ist derzeit wegen der Pandemie ausgesetzt.

Auch Löwen-Trainer Schwalb infiziert

13.20 Uhr: Nach mehreren Spielern des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist auch Trainer Martin Schwalb positiv auf den Coronavirus getestet worden. Der 56-Jährige habe sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, teilten die Mannheimer am Donnerstag mit. Schwalb ist derzeit bei seiner Familie in Hamburg. „Ich fühle mich soweit gut, möchte aber alle Leute bitten, die Regeln und Vorschriften der Behörden in der aktuellen Situation umzusetzen“, sagte Schwalb. „Auch ohne körperliche Symptome kann man zum Überträger werden und wird damit zur Gefahr für seine Mitmenschen.“

Da die Bundesliga wegen der Pandemie aussetzt und der Trainingsbetrieb bei den Löwen gestoppt wurde, war der ehemalige Nationalspieler in die Hansestadt gefahren. Neben dem Coach sind Rückraumspieler Mads Mensah, Nationalspieler Jannik Kohlbacher und weitere Spieler positiv getestet worden. Die komplette Mannschaft ist aktuell in Quarantäne.

Olympisches Feuer an Tokio übergeben

11.30 Uhr: Das griechische Olympische Komitee (HOC) hat das Olympische Feuer am Donnerstag an die Organisatoren der kommenden Spiele in Tokio übergeben. Wegen der Corona-Krise fand nur eine Mini-Zeremonie im marmornen Panathinaikon Stadion – dem Austragungsort der ersten Spiele der Neuzeit 1896 – statt. „Wir hoffen, dass das Olympische Feuer das Virus auslöscht“, sagte HOC-Präsident Spyros Kapralos. Das Feuer wird nun in einer Sonderlampe per Flugzeug nach Japan gebracht.

Einen Tag nach der Entzündung des Feuers am 12. März war der traditionelle Fackellauf durch Griechenland wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. In Japan ist noch der viermonatige Fackellauf geplant, die Organisatoren haben aber die meisten Feierlichkeiten gestrichen, zudem sollen die Menschen am Straßenrand Abstand zu anderen halten. Geschieht dies nicht, könnte der Lauf gestoppt werden. Die Sommerspiele in Japans Hauptstadt sollen vom 24. Juli bis 9. August stattfinden.

Bayern-Stars absolvieren „Cyber-Training“

10.30 Uhr: Die Stars des FC Bayern München haben in der Coronavirus-Krise ihre erste Einheit unter den neuartigen Bedingungen absolviert. „Gestern hatten wir um elf Uhr erstmals unser ‚Cyber-Training‘. Alle waren motiviert, alle haben das sehr gut macht“, erklärte Trainer Hansi Flick am Donnerstag. „Es wird wichtig sein, dass wir täglich in Kontakt stehen. Es wird die Gesamtgruppe für das Training geben. Darüber hinaus habe ich aber auch schon angefangen, mich mit kleinen Spieler-Gruppen über Video-Calls auszutauschen“, sagte Flick.

Auf der Internetseite des deutschen Fußball-Rekordmeister schilderte Flick, dass das Trainerteam unterschiedlich lange Einheiten geplant habe, abgängig vom Trainingsschwerpunkt. „Alle können den Trainer auf ihrem Tablet sehen, um so auch alle Übungen durchführen zu können, die wir von der Säbener Straße aus übertragen“, sagte Flick. „Wir sind auch vorbereitet für eine denkbare Ausgangssperre, dafür haben wir Homeoffice-Lösungen erarbeitet. Wir sind gut präpariert für alles, was kommen könnte – auf die neuen Aufgaben, welche die sich ständig verändernde Lage mit sich bringt. Wir müssen das annehmen, wie alle anderen Menschen in unserem Land auch.“

Fitnesswerte der Stars können aus der Ferne überwacht werden. „Die Jungs sind mit den Fitness-Erfassungsuhren ausgerüstet. Das heißt, wir bekommen alle relevanten Daten jedes Spielers, wie etwa die Herzfrequenz, auf unsere Monitore an der Säbener Straße. Die Erfassung der Leistung ist mit diesem System problemlos möglich, aber eben nur die Athletik, nicht alles“, erklärte Holger Broich, wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness.

Gladbach-Profis verzichten freiwillig auf Gehalt

10.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach ist der erste Fußball-Profiverein in Deutschland, bei dem die Spieler freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. „Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer“, sagte Sportchef Max Eberl am Donnerstag. Nach Informationen der „Rheinischen Post“ soll der Klub monatlich deutlich mehr als eine Million Euro pro Monat einsparen. Spieler und führende Angestellte wollen angesichts der Corona-Krise und der Spielpause deswegen in der Bundesliga anderen Angestellten des Klubs Jobs und Einkommen sichern.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Eberl weiter. „Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen.“ Finanz-Geschäftsführer Stephan Schippers hatte zuletzt eingeräumt, dass jedes Heimspiel, das wie das 2:1 gegen den 1. FC Köln vor gut einer Woche ohne Zuschauer durchgeführt werden muss, dem Verein rund zwei Millionen Euro netto kostet. Sollte die Bundesliga gar nicht mehr spielen können, drohen den Klubs wegen möglicher fehlender TV-Einnahmen sogar noch größere Einbußen.

Schippers bekräftigte, wie ernst die Lage allgemein sei: „Ziel ist es, dass Borussia Mönchengladbach diese Corona-Krise übersteht. Ziel ist es, dass wir das schaffen, ohne betriebsbedingte Kündigungen aussprechen zu müssen.“ Denkbar sei in dem Zusammenhang auch, Kurzarbeit zu beantragen. „Wir sind dabei, das zu prüfen.“

Klubs haben kaum Chancen auf Gehaltseinsparungen

9.30 Uhr: Die Fußball-Klubs sind angesichts der Coronavirus-Pandemie bei Gehaltseinsparungen auf den Goodwill der Spieler angewiesen. „Einseitige Gehaltskürzungen sind nicht möglich“, sagte Arbeitsrechtler Lennard Martin Lürwer. Auch Gehaltsstundungen oder die Durchsetzung von Kurzarbeit gehen nur über eine „individuelle Vereinbarung mit dem Spieler.“

Auf die Verbände kommt bei einer Verlängerung der Saison bis in den Juli hinein das Problem zu, dass sie ihre Lizenzordnung ändern müssten. Denn die Spielerverträge laufen in dem „starren Befristungsrahmen“ gewöhnlich immer bis zum 30. Juni. Doch auch bei einer Saisonverlängerung können die Klubs nicht einfach auslaufende Verträge einseitig um vier Wochen ausdehnen.

Interessant ist der juristische Fall, sollten Klubs über das Infektionsschutzgesetz Erstattungsansprüche gegenüber den Behörden geltend machen, wenn sich Spieler in Quarantäne befinden. „Für mich scheint es schwer vorstellbar, dass die Behörden für sechs Wochen das volle Gehalt eines Profifußballers zahlen, das – auf das Jahr gesehen – im hohen Millionenbereich liegt. Rein formal betrachtet, müsste es aber so sein“, sagte Lürwer.

AC Florenz meldet zehn Corona-Fälle

8.20 Uhr: Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz um den früheren Bayern-Star Franck Ribéry vermeldet zehn Coronafälle. Wie Besitzer Rocco Commisso mitteilte, befänden sich drei Personen aus dem Umfeld der Fiorentina im Krankenhaus. Zu den Infizierten gehören auch die Spieler Patrick Cutrone, German Pezzella und Dusan Vlahovic. „Die Situation verschlimmert sich“, sagte Commisso bei Sky Italia. Der Klub hat unterdessen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Krankenhäuser der Stadt zu unterstützen. Bislang sind bereits mehr als 400.000 Euro zusammengekommen, alleine Ribéry beteiligte sich mit 50.000 Euro. Norditalien ist die am schlimmsten vom Coronavirus betroffene Region Europas.

Holzhäuser: Kirch-Krise war bedrohlicher als Corona-Krise

7.15 Uhr: Wolfgang Holzhäuser sieht die Corona-Krise nicht existenzbedrohend für den Fußball. Der frühere kommissarische Vorsitzende des Ligaverbandes und Leverkusen-Geschäftsführer hielt die Kirch-Krise für den Fußball sogar für bedrohlicher als die aktuelle Sars-CoV-2-Virus-Problematik. Das machte der 70 Jahre alte Pensionär im Interview des „Kicker“ deutlich. „Übertreibungen lösen in aller Regel irrationale Reaktionen aus. Christian Seifert und seine Kollegen im Präsidium haben genau richtig gehandelt! Denn kurzfristige Entscheidungen, die nicht durchdacht sind, hätten nichts gebracht“, sagte Holzhäuser. „Sie haben die Krise so überlegt und unaufgeregt gemanagt, dass für Bundesliga und 2. Liga möglichst wenig Schaden entsteht.“

Er gehe davon aus, dass allein Uefa Ausfälle von Spieltagseinnahmen nicht so dramatisch sind. „Kritisch sähe ich die Lage, wenn die Uefa keine Verlegung der EM beschlossen hätte. Nun besteht die Möglichkeit, die Ligen zu Ende zu führen, ohne dass dann die Liga als Ganzes in ihrer Existenz bedroht ist.“ Das schließe nicht aus, dass bei Vereinen mit dünner Kapitaldecke Zwischenfinanzierungsprobleme auftreten könnten, wenn keine Sicherheiten da sind. „Bei der Kirch-Krise fiel ja der, der bezahlen hätte müssen, weg, obwohl man das Produkt liefern konnte. Heute ist es umgekehrt, die Rechteinhaber können ja zahlen. Es kommt darauf an, die Leistung zu erbringen“, konstatierte Holzhäuser.

Löw, Bierhoff und Watzke wollen auf Teil von Gehalt verzichten

5.38 Uhr: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Direktor Oliver Bierhoff und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke gehen mit gutem Beispiel voran. Gegenüber DFB-Präsident Fritz Keller (62) haben Löw (60) und Bierhoff (51) ihre Bereitschaft angedeutet, auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten zu wollen. Watzke hat, so hat es der „Kicker“ aus Dortmunder Vereinskreisen erfahren, eine Reduzierung seines Gehalts von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt.

Anfang der Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Solidaritätsbeitrag der Fußball-Profis ins Spiel gebracht. Der CSU-Politiker sagte, er fände es in Ordnung, wenn viele derjenigen Spieler, „die ganz große Gehälter bekommen“, ihren Arbeitgebern gegenüber nun etwas zurückhaltender wären. Auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann (59) hatte sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie für einen Solidaritätsfonds von Topverdienern im Profisport ausgesprochen. „In einer derartigen Krise, wie wir sie jetzt haben, ist unter anderem auch eine hohe Eigenverantwortung und ein hohes Maß an Solidarität, insbesondere bei den Vorbildern unserer Gesellschaft, gefragt“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes unlängst.

Mittwoch, 18. März

Stadion-Chef bietet Hertha niedrigere Miete an

21.56 Uhr: Zur Abminderung der finanziellen Folgen der Spielausfälle aufgrund der Corona-Krise hat Timo Rohwedder, der Chef des Berliner Olympiastadion, dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eine Mietminderung angeboten. „Man kann davon ausgehen, dass wir mit Hertha eine partnerschaftliche Lösung anstreben. Wir können ja nichts in Rechnung stellen, was nicht erbracht wurde“, sagte Rohwedder der „Bild“-Zeitung.

Hertha hat einen Mietvertrag für das Olympiastadion bis 2025 unterschrieben und zahlt etwas mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr.

Hearts of Midlothian halbiert Spielergehälter

20.45 Uhr: Der schottische Fußballclub Heart of Midlothian, bei dem der deutsche Trainer Daniel Stendel unter Vertrag steht, kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.

Streit in der Tenniswelt wegen Verschiebung der French Open

19.43 Uhr: Der außergewöhnliche Alleingang der French Open stürzt die Tennis-Szene in ein Terminchaos und sorgt für massive Unruhe und Kritik. Offenbar ohne sich mit den anderen Grand-Slam-Turnieren oder der WTA- und ATP-Tour in der Coronavirus-Krise abzustimmen, verschob der französische Verband sein Vorzeigeprodukt einfach um vier Monate.

Insbesondere auch mit dem Schweizer Topstar Roger Federer legten sich die Veranstalter durch ihren neuen September-Termin an. Dessen Laver Cup liegt nun parallel zu den French Open.

ATP und WTA teilten am Mittwochabend mit, dass alle Veranstaltungen bis einschließlich 7. Juni nicht stattfinden. Frühestens wird daher am 8. Juni wieder Tennis gespielt, wenn unter anderem auch der Mercedes Cup in Stuttgart auf dem Programm steht.

24 Stunden von Le Mans auf September verschoben

18.39 Uhr: Die traditionelle Motorsport-Veranstaltung „24 Stunden von Le Mans“ ist auf den 19. bis 20. September 2020 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter wegen der Gefahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den neuesten Richtlinien der französischen Regierung am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte das Rennen am 13. und 14. Juni stattfinden sollen.

Handballer Kohlbacher fühlt sich „topfit“

18.31 Uhr: Der Gesundheitszustand von Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus stabil.

Ihm gehe es „super, ich bin topfit und fühle mich vollständig gesund“, schrieb der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch bei Instagram: „Für mich gibt es jetzt noch ein paar Tage Quarantäne.“

Jupp Heynckes fordert „uneingeschränktes Miteinander“

17.01 Uhr: Der frühere Weltklasse-Fußballer und Erfolgstrainer Jupp Heynckes hat sich mit einem Appell zur Coronavirus-Krise geäußert und auch die Spieler in die Pflicht genommen. „Wir müssen uns solidarisieren! Wir brauchen jetzt ein uneingeschränktes Mit- und Füreinander! In der Bevölkerung, auf allen Gebieten unseres Zusammenlebens, im Fußball“, schrieb der 74-Jährige in einem Gastbeitrag des „Kicker“ am Mittwoch.

DFB denkt über Geisterspiele im Juni nach

16.28 Uhr: DFB-Präsident Fritz Keller schließt eine Austragung der wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst abgesagten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien und Italien vor leeren Rängen nicht aus. Sollten die Partien im Juni nachgeholt werden, würde der DFB auch Geisterspiele akzeptieren, wenn es zum fraglichen Zeitpunkt immer noch entsprechende Vorgaben der Behörden gäbe.

„Natürlich ist es mit Zuschauern am schönsten“, sagte Keller. Wichtiger wäre es aus Sicht des DFB-Präsidenten aber, dass es überhaupt wieder einen Anfang für den Fußball gibt und die Fans zumindest am Fernseher wieder Spiele schauen können.

Die Partien am 26. März gegen Spanien in Madrid und am 31. März gegen Italien in Nürnberg waren wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden.

Italiens Serie A spielt ab 3. Mai weiter – eventuell

16.22 Uhr: Nach Ansicht von Sportminister Vincenzo Spadafora könnte die italienische Fußball-Liga Serie A den wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzten Spielbetrieb am 3. Mai wieder aufnehmen. Dies sagte er in einem TV-Interview.

Allerdings sei noch zu prüfen, „ob die Spiele mit oder ohne Zuschauer ausgetragen werden sollen, das hängt von der Situation ab“. Italien hatte am 9. März alle Sportwettbewerbe zunächst bis zum 3. April ausgesetzt.

Deutschland-Achter trainiert nur noch einzeln

15.53 Uhr: Die Coronakrise schränkt auch das Training des Deutschland-Achters massiv ein. Die Ruderer, die am Montag aus dem Trainingslager in Portugal zurück nach Deutschland gekehrt waren, können kein gemeinschaftliches Training mehr absolvieren. Ein entsprechender neuer Erlass des Gesundheitsamtes der Stadt Dortmund verbiete dies, teilte der Achter mit.„Damit ist klar, dass wir bis auf Weiteres nur noch individuell trainieren können.

Fußball-Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro

15.49 Uhr: 2,5 Millionen Euro hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. „Wir müssen aufeinander schauen in solchen Zeiten“, betonte DFB-Kapitän Neuer, der sich wie mehrere seiner Kollegen in einer Videobotschaft auf Instagram an die Fans wandte.

Über die Plattform wirhelfen.eu kann sich jeder Fan beteiligen, um noch weitaus mehr Geld zu sammeln. Man habe die Sozialkontakte zwar reduziert, sagte DFB-Präsident Fritz Keller, „wir sind aber miteinander im Herzen verbunden für die Menschheit“.

Ibrahimovic sammelt für italienische Krankenhäuser

15.34 Uhr: Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seine Fans und Kollegen aufgerufen, das Personal in den Krankenhäusern zu unterstützen. Zusammen mit anderen habe er eine Spendenaktion für die Krankenhausorganisation Humanitas in Italien gegründet, schrieb er auf Instagram. „Italien hat mir immer so viel gegeben und in diesem dramatischen Moment möchte ich diesem Land, das ich liebe, noch mehr zurückgeben.“

Gemeinsam könne man nun Krankenhäusern, Ärzten und Krankenschwestern, „die jeden Tag selbstlos dafür arbeiten, unsere Leben zu retten, wirklich helfen. Denn heute sind wir diejenigen, die sie anfeuern! Lasst uns den Coronavirus rauschmeißen und das Match gewinnen.“

FC Chelsea öffnet Hotel für Pfleger und Ärzte

13.13 Uhr: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellen der englische Fußballclub Chelsea und sein russischer Inhaber Roman Abramowitsch dem britischen Gesundheitsdienst NHS ein Hotel zur Verfügung. Für mindestens zwei Monate sollen Ärzte, Ärztinnen und Krankenpflegekräfte kostenlos im Millennium Hotel wohnen dürfen, das direkt neben dem Stadion Stamford Bridge steht.

Das gab der FC Chelsea am Mittwoch bekannt. Die Initiative kommt demnach von Abramowitsch, der auch die Kosten für die Unterbringung der NHS-Mitarbeiter übernehmen will.

„Viele der medizinischen Mitarbeiter werden in langen Schichten arbeiten und möglicherweise nicht nach Hause fahren können, oder sie hätten lange Wege zurückzulegen“, hieß es in der Klubmitteilung.