Déjà-vu mit Alexandra Popp: Gefeierte DFB-Frauen schlagen Frankreich

Dresden -

Alexandra Popp hat den deutschen Fußballerinnen gut zwei Monate nach dem EM-Finale von Wembley einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Frankreich in Dresden beschert. Die DFB-Kapitänin vom VfL Wolfsburg erzielte wie schon beim Halbfinale beim Turnier in England beide Tore gegen die Französinnnen. Popp traf am Freitagabend in der 44. und 48. Minute für die Vize-Europameisterinnen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wurde von den 26 835 Zuschauern im fast ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion lautstark angefeuert und gefeiert. Das Tor für Frankreich erzielte Viviane Asseyi (85.) per Foulelfmeter.

DFB-Frauen mit starkem Auftritt

Ohne die EM-Stammkräfte Giulia Gwinn, Lena Magull (beide FC Bayern München) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) waren vor allem die Wolfsburgerin Lena Lattwein und die Münchnerin Linda Dallmann im offensiven Mittelfeld gefordert. Die DFB-Frauen legten einen beherzten Auftritt hin und hatten am Ende die besseren Chancen.

Die nächsten Herausforderungen warten auf das deutsche Team bei den beiden Testspielen im November in den USA gegen die Weltmeisterinnen. Voss-Tecklenberg erhofft sich davon wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Bei der Auslosung am 22. Oktober erfährt das deutsche Team dann auch seine Vorrunden-Gegner. (dpa)