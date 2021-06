EM-Auftakt: Manuel Neuer, Deutschlands letzte Instanz gegen Frankreich

Herzogenaurach -

Joachim Löw und Manuel Neuer sind die beiden Personen, die beim ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend (21 Uhr/ZDF) gegen Weltmeister Frankreich besonders im Blickpunkt stehen könnten. Löw, weil er in sein letztes Turnier geht und der Auftakt schon eine Ahnung vermitteln könnte, wie er nach 15 Jahren im Amt abtreten wird. Und Neuer, weil er als Torwart gleich sehr gefragt sein könnte gegen Frankreichs Offensivwucht. Also gegen Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Karim Benzema.

Wegen Frankreichs Angriffsabteilung ging es immer schon im EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach viel um die eigene Defensive. „Es kommt auf die Abwehrspieler an“, befand Verteidiger Antonio Rüdiger und setzte sich und seine voraussichtlichen Kollegen in der Dreierkette, Mats Hummels und Matthias Ginter, unter Druck. Man dürfe „nicht immer lieb, lieb, lieb“ und „schön, schön, schön“ spielen, sagte der Champions-League-Sieger vom FC Chelsea. Vielmehr werde es „wichtig sein, auch Zeichen zu setzen“, und zwar „früh“, wie Rüdiger nachschob. Das alles klang nach großer Entschlossenheit und auch ein bisschen nach einem entschlossenen Griff in die deutsche Mottenkiste, in der sich mehr Raubeine als Feingeister tummeln. Und doch werden Entschlossenheit, Zweikampfhärte und ein ausgeprägter Kollektivgedanke wohl allein nicht genügen, um Löws Forderung nach defensiver Stabilität zu erfüllen. Ankommen dürfte es auch auf die letzte Instanz: Auf Neuer, der all das abwehren muss in seinem 101. Länderspiel, was die Kollegen nicht wegverteidigen können, wie die Fußballer sagen.

Stabilität und Balance sind gefragt

Dass überhaupt so viel über die Defensive gesprochen wird, hat auch mit Löws Paradigmenwechsel zu tun. Jahrelang stand der Bundestrainer für neue deutsche Ideale nach den Rumpelfußballzeiten, für einen feinfüßigen Offensivfußball, der viele Früchte trug. Besonders stach der WM-Titel 2014 hervor, doch auch sonst schaffte es Löw mit seiner Stilistik und Lehre stets bis in die Halbfinals der EMs und WMs seit 2008. Mit Ausnahme des bisher letzten Turniers, der WM 2018 in Russland, von der sich der Titelverteidiger schon nach der Gruppenphase verabschiedete. Löw wollte seinen Ansatz der spielerischen Dominanz damals auf die Spitze treiben und vergaß, dass Stabilität und Balance auch gegen Mexiko und Südkorea wichtig sind.

Nun stellt Löw die damals vernachlässigten Elemente des Spiels in den Vordergrund, und es scheint ihm in seinem neuen Pragmatismus beinahe egal zu sein, ob es sich noch um ein schönes Spiel handelt. Zumindest so lange, wie seine Mannschaft erfolgreich spielt. Den Turnier-Auftrag hat Löw jedenfalls schon vor knapp zwei Wochen formuliert, besonders im Hinblick auf die ersten beiden Gruppengegner, Frankreich und Europameister Portugal. „Maß aller Dinge wird sein, dass wir in der Lage sind, zu Null zu spielen und einen Vorsprung mal über die Runden zu bekommen“, verfügte der 61-Jährige, „man kann nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen.“

Löw adaptiert Huub Stevens’ Mantra

Wenn man so will, bedient sich Löw eines Mottos, das Neuer schon aus Kindheitstagen in Gelsenkirchen vertraut ist, von Schalkes damaligem Trainer Huub Stevens und dessen Mantra „die Null muss stehen“. Abgewandelt ließe sich nun sagen, dass bei dieser EM aus deutscher Sicht gilt: Der Neuer muss stehen. Beim DFB-Team haben sie viel Vertrauen, dass dem Welttorwart dies gelingen kann, obwohl er in der jüngeren Vergangenheit in der Nationalelf wie beim FC Bayern überdurchschnittlich viele Gegentore hinnehmen musste. Das hatte aber jeweils weniger mit Neuer zu tun, sondern mehr mit seinen zu laxen Kollegen.

Neuer und Löw verbindet Vieles, doch Europameister sind sie noch nicht geworden. Für Löw, der sein Amt nach der EM an Hansi Flick übergibt, dürfte dieses Turnier die letzte Gelegenheit bieten, diesen Titel zu gewinnen. Auch für Neuer könnte das gelten. Bei der Heim-EM 2024 wäre er 38 Jahre alt. Noch aber denkt er nichts Aufhören. „Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, sagte Neuer jüngst. Vielmehr dachte er da schon an den womöglich arbeitsreichen EM-Auftakt in der Münchner Arena. Er sagte: „Man beginnt direkt mit Finals, wenn man weiß, dass man gegen den Weltmeister von 2018 beginnt.“ In diesem Fall wäre ein gefühltes Finale ohne Gegentor ein guter Anfang.