eSport-Highlight in Köln: Der FC hat im virtuellen Bundesliga-Finale Großes vor

Köln -

Millionen spielen es an Konsolen wie der Playstation oder der Xbox, Tausende verfolgen mittlerweile auch die Profis bei Turnieren etwa auf der Streaming-Plattform Twitch oder auf Youtube: Die Fußballsimulation „Fifa“ ist schon längst kein Boom mehr, sie hat sich insbesondere bei jungen Menschen über Jahre zu einer festen, digitalen Unterhaltungskultur etabliert. Ein professionalisiertes Geschäft, in dem Spieler von großen Fußballvereinen unter Vertrag genommen werden, um in der Virtual Bundesliga (VBL) gegeneinander anzutreten .