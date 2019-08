„Beste Leistung der Saison“: Dreifacher Prokoph lässt Fortuna Köln hoffen

Köln -

Das Urteil von Thomas Stratos fiel klar aus. „Das war ganz sicher die beste Leistung der Saison“, sagte Fortuna Kölns Trainer nach dem 3:3 (2:1) bei RW Oberhausen am Freitagabend. „Ich habe in die Gesichter der Jungs geguckt und nur Sieger gesehen“, meinte Stratos. Der Südstadt-Klub wartet zwar weiter auf seinen ersten Dreier in der Fußball-Regionalliga, doch die Kölner bewiesen beim Mit-Favoriten um die Meisterschaft spielerisches Können, Durchschlagskraft in der Offensive und Comeback-Qualitäten – davon hatte man in den ersten drei Partien noch nicht viel gesehen.

Mutiger Beginn von Fortuna Köln

„Wir wollten zu Beginn mutig sein, das hat gut geklappt“, lobte Stratos. Roman Prokoph belohnte die Anfangseuphorie mit seinem Treffer zum 1:0 (23.) – der Grundlage für einen beeindruckenden Tag des 34 Jahre alten Stürmers. „Danach haben wir leider aufgehört, Fußball zu spielen und nur noch lange Bälle geschlagen. Das ist nicht unser Spiel“, kritisierte Stratos. Oberhausen beherrscht dieses Stilmittel deutlich besser. Nach zwei weiten Pässen drehten Raphael Steinmetz (29.) und Jannik Löhden (45.) die Partie. Doch die Fortuna bewies Kampfgeist und konnte sich auf einen effektiven Angreifer Prokoph verlassen. In der 55. Minute traf der Routinier zum 2:2, nach Francis Ubabuikes Tor zum 3:2 (71.) war kurz vor Schluss abermals Fortunas Mann des Abends zur Stelle (85.). „Den Dreierpack hat Roman sich verdient und sich erarbeitet“, lobte Stratos – doch erst die Bemühungen der Teamkollegen hätten die Tore ermöglicht.

Die drei erzielten Treffer und das zweimalige Comeback ist für die Fortuna ein wichtiger Schritt im weiter andauernden Findungsprozess der Mannschaft. „Spielerisch war das schon sehr gut, die Jungs waren auch sehr zufrieden“, berichtete Stratos – wohl eine Premiere in dieser Saison. Die drei Gegentreffer bewertete der Trainer weniger kritisch als in den letzten Wochen, immerhin war auch kein Tor nach einer Standardsituation gefallen. „Das sind kleine Sachen, in denen wir uns verbessern müssen“, so Stratos.

Als eine Verbesserung hat sich die Verpflichtung von Noe Baba erwiesen, der im defensiven Mittelfeld für deutlich mehr Ordnung sorgt. Gegen Oberhausen agierte Kai Försterling Beltran daneben. „Der Junge studiert nebenbei und hat letzte Saison in unserer U23 nicht regelmäßig gespielt“, sagte Stratos. „Zusammen mit Noe hat er das sehr gut gemacht.“ In der 64. Minute kam zudem Mike Owusu zu seinem Debüt. „Man sieht, dass er schon höher gespielt hat“, meinte Stratos, „er kann den Ball halten und stellt seinen Körper gut in die Zweikämpfe.“

Testspiel am Dienstagabend

Um die Abläufe noch besser einzustudieren, hat die Fortuna nun zwei Wochen Zeit. Das nächste Meisterschaftsspiel findet erst am 31. August (14 Uhr) in Lippstadt statt. Bis dahin möchten die Kölner zwei Tests absolvieren. Am Dienstagabend (19 Uhr) gastiert Landesligist Nümbrecht auf dem Trainingsgelände am Südstadion. Ein zweiter Test ist für das Wochenende geplant, der Gegner steht noch nicht fest.

Fortuna Köln: Rauhut - Ochojski, Tuncer, Uzelac, Koljic – Baba, Försterling Beltran (72. Brock) - Ceylan (56. Lunga), Salman (84. Abderrahmane), Idrizi (64. Owusu) - Prokoph. – Zuschauer: 2830. – Tore: 0:1 Prokoph (23.), 1:1 Steinmetz (29.), 2:1 Löhden (2:1), 2:2 Prokoph (55.), 3:2 Ubabuike (71.), 3:3 Prokoph (85.).