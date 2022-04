2:3-Heimpleite gegen Wiedenbrück: Fortuna Köln kann Aufstieg wohl endgültig abhaken

Köln -

Der SC Fortuna Köln kann den Aufstieg in die Dritte Liga wohl endgültig abhaken. In der Fußball-Regionalliga West unterlag der Südstadt-Klub am Samstag im Heimspiel dem SC Wiedenbrück mit 2:3 (0:2). Tabellenführer Preußen Münster kam zwar nur zu einem 3:3 in Lippstadt, konnte den Vorsprung aber auf acht Punkte ausbauen. Münster und Köln haben jeweils noch fünf Spiele zu absolvieren. Am Dienstag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen im Preußen-Stadion.

Wiedenbrück war durch die Tore von Stanislav Fehler (34.) und Bjarne Pudel (45.) vor der Pause 2:0 in Führung gegangen. Leon Demaj gelang in der 56. Minute der Anschlusstreffer. Doch Ufumwen Osawe stellte kurz vor Schluss den alten Vorsprung wieder her (89.). Fortuna-Kapitän Jannik Löhden, gegen Spielende einmal mehr als Brechstangen-Lösung im Sturmzentrum aktiv, traf in der Nachspielzeit zum 2:3 (90.+5). (ckr)