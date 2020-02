Deadline Day im Newsblog: BVB holt Can - Tapsoba wechselt zu Bayer 04

Köln -

Nie zuvor gab die Fußball-Bundesliga im Winter-Transferfenster für neue Spieler so viel Geld aus wie diesmal. Mehr als 160 Millionen Euro investieren die Clubs. Absolute Spitze ist Hertha BSC dank der Windhorst-Millionen. Den größten Coup aber landete wohl der BVB.

Unser Newsblog mit den wichtigsten Transfers des Tages.



20:00 Uhr: Bayer 04 bestätigt Transfer von Edmond Tapsoba

Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Innenverteidiger Edmond Tapsoba bestätigt. Der 20-Jährige aus Burkina Faso wechselt vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes zu Bayer. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Edmond Tapsoba (l.) wechselt zu Bayer 04. AFP Foto:

„Edmund Tapsoba verfügt neben seinen defensiven Qualitäten auch über eine bemerkenswerte Torgefährlichkeit“, so Bayer 014-Sportdirektor Simon Rolfes. Medienberichten zufolge zahlt der Verein für den Wechsel rund 18 Millionen Euro.

19:05 Uhr: BVB holt Nationalspieler Can

Fußball-Nationalspieler Emre Can wechselt zu Borussia Dortmund. Der 26-Jährige wird vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zunächst bis Saisonende ausgeliehen. „Sofern vereinbarte Parameter erfüllt sind, geht die Leihe anschließend in einen festen Transfer über“, teilte der BVB mit. Mehreren Medien hatten für diesen Fall zuvor einem Vertrag bis 2024 ins Spiel gebracht.Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen. Can verzichtet bei seinem neuen Arbeitgeber auf Gehalt. Laut Bild soll er künftig 8,5 Millionen pro Saison verdienen, in Turin waren es rund 14 Millionen Euro.

„In Emre Can bekommen wir einen deutschen Nationalspieler, der systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist. Einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.





18:08 Uhr: Hoffenheim holt Bruun Larsen aus Dortmund

Die TSG Hoffenheim hat kurz vor Ende des Transferfensters Stürmer Jacob Bruun Larsen vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund verpflichtet. Bei den Kraichgauern erhält der 21 Jahre alte Däne einen Vertrag bis 2024, die Ablösesumme liegt nach SID-Informationen bei neun Millionen Euro.



Schließt sich Hoffenheim an: Jakob Bruun Larsen AFP Foto:

Zuvor war Bruun Larsen auch mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden. „Jacob ist ein außerordentlich talentierter Offensivspieler, der flexibel auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er ist extrem schnell, stark im Dribbling und torgefährlich“, sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen.



17:10 Uhr: KSC verpflichtet Ex-Bundesligaprofi Ben-Hatira

Fußball-Zweitligist Karlsruhe SC hat den ehemaligen Bundesligaprofi Änis Ben-Hatira verpflichtet. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom ungarischen Erstligisten Honved Budapest und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende beim KSC. Der gebürtige Berliner startete seine Profikarriere beim Hamburger SV (2006 bis 2011). Bis 2016 lief er anschließend für Hertha BSC auf, weitere kurze Stationen in Deutschland folgten bei Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. „Es war mein großes Ziel, nach Deutschland zurückzukehren. Ich bin froh und dankbar für die Chance hier beim KSC“, sagte Ben-Hatira.



16:30 Uhr: 1. FC Köln leiht Koziello an Paris FC aus

Der 1. FC Köln und Vincent Koziello gehen vorerst getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wird 24 Jahre alte Mittelfeldspieler an den französischen Club FC Paris ausgeliehen. Der Franzose Koziello war im Januar 2018 vom OGC Nizza nach Köln gewechselt und kam beim FC 27 Mal zum Einsatz. Koziello ist nach Darko Churlinov (VfB Stuttgart), Louis Schaub (Hamburger SV), Lasse Sobiech (Royal Excel Mouscron) und Matthias Bader (Darmstadt 98) der fünfte Abgang der Kölner in der Winterpause.



15:49 Uhr: Frankfurt verpflichtet Ilsanker bis 2022



Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker vom Ligakonkurrenten RB Leipzig verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Dies teilte die Eintracht am Freitag mit. Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers bei den Leipzigern wäre im Sommer ausgelaufen. Über die fällige Ablöse vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. „Mit Stefan Ilsanker haben wir einen erfahrenen und bundesligaerprobten Spieler für uns gewinnen können. Vor allem ist er ein Spieler, der der Mannschaft sofort weiterhelfen kann und uns zu mehr Flexibilität verhilft“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: „Wir haben somit wie im vergangenen Jahr auch in der Winterpause den Kader punktuell verstärkt.“

15:30 Uhr: Hertha BSC verleiht Nachwuchsspieler Jastrzembski nach Paderborn

Und wieder die Hertha: Der Hauptstadtklub verleiht für die kommenden eineinhalb Jahre Talent Dennis Jastrzembski an den Ligakonkurrenten SC Paderborn. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler verlängerte zugleich seinen Vertrag bei den Berlinern, wie Hertha am Freitag auf seiner Webseite bekanntgab.

15.08 Uhr: Transfer von Davie Selke zu Werder Bremen perfekt

Der Transfer von Davie Selke von Hertha BSC zu Werder Bremen ist perfekt. Der Stürmer wechselt bis zum 30. Juni 2021 auf Leihbasis nach Bremen. Danach könnte eine Kaufverpflichtung greifen. „Er passt genau in unser Anforderungsprofil und wird uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen können“, teilte Geschäftsführer Frank Baumann mit.

15.05 Uhr: Hertha BSC verpflichtet Matheus Cunha

Hertha BSC hat Matheus Cunha von RB Leipzig verpflichtet. Das teilte der Hauptstadt-Klub am Freitagnachmittag mit. „Matheus ist ein junger Spieler mit enormem Potenzial, der trotzdem schon seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz.

13.37 Uhr: Philipp Ochs verlässt Hoffenheim

Philipp Ochs verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und wechselt ablösefrei in die 2. Liga zu Hannover 96. Der 22 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb beim Bundesliga-Absteiger am Freitag einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Ochs trug das TSG-Trikot seit 2009 und debütierte 2015 in der Bundesliga, wo er für die Hoffenheimer seither aber nur 19 Spiele absolvierte. In dieser Saison kam er in der Hinrunde überhaupt nicht zum Einsatz. „Auch aufgrund der starken Konkurrenzsituation wäre die Chance auf Einsatzzeiten in der Rückrunde nicht gestiegen“, begründete TSG-Profichef Alexander Rosen die Freigabe für Ochs, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre.

12.10 Uhr: Emre Can in Dortmund eingetroffen

Emre Can ist unterdessen in Dortmund eingetroffen und absolviert den Medizincheck.

Der Nationalspieler wechselt für bis zu 30 Millionen Euro von Juventus Turin zum BVB, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

11.15 Uhr: Davie Selke wechselt von Hertha BSC nach Bremen

Nach übereinstimmenden Medienberichten kehrt Davie Selke zu Werder Bremen zurück. Nach Informationen von „Bild“ und „Sky“ wechselt der Stürmer für mindestens acht Millionen Euro von Hertha BSC nach Bremen.

Davie Selke im Trikot von Hertha BSC Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp Foto:

10.52 Uhr: Jacob Bruun Larsen vor Wechsel nach Hoffenheim

Jacob Bruun-Larsen wechselt nach Informationen von „Sport1“ von Borussia Dortmund zu 1899 Hoffenheim. Der Offensivspieler kam zuletzt beim BVB nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Jacob Bruun Larsen zwischen Achraf Hakimi und Erling Haaland Tom Weller/dpa Foto:

10.31 Uhr: Matthias Bader verlässt den 1. FC Köln

Matthias Bader verlässt den 1. FC Köln und wechselt zum Zweitligisten SV Darmstadt 98. „Es freut uns sehr, dass Matze unseren Rat angenommen hat, sich zu verändern“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. „Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg“. In seinen anderthalb Jahren beim 1. FC Köln kam der Rechtsverteidiger auf nur sechs Einsätze.

10.01: Amadou Onana wechselt von Hoffenheim nach Hamburg

Der Hamburger SV hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Fußball-Zweitligist stattet das Mittelfeldtalent Amadou Onana von Bundesligist TSG Hoffenheim mit einem Vertrag bis 2024 aus. Der 18 Jahre alte belgische Juniorennationalspieler ist aktuell Kapitän der U19-Mannschaft der TSG und wechselt ablösefrei. Bei den Profis kam er noch nicht zum Einsatz.

08.43 Uhr: Robin Koch bleibt wohl in Freiburg

Der von RB Leipzig umworbene Innenverteidiger Robin Koch wird den SC Freiburg nach Informationen der „Bild“ nicht verlassen. Leipzig war auf der Suche nach Verstärkung, weil Willi Orban und Ibrahima Konate verletzt sind.



Der „Bild“ zufolge wollte Freiburg rund 20 Millionen Euro für den 23-Jährigen haben, Leipzig aber nur rund 15 Millionen Euro zahlen. Auch am Veto von Freiburg-Coach Christian Streich soll der Deal geplatzt sein.

08.24 Uhr: Emre Can zu Medizincheck in Dortmund erwartet

Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can. Der 26-Jährige von Juventus Turin wird demnach heute zum Medizincheck beim Vizemeister erwartet.

Am Donnerstagabend sollen sich die Klubs auf einen Deal geeinigt haben, bis zu 30 Millionen soll der BVB inklusive Prämien bezahlen. Zunächst soll Can für ein halbes Jahr ausgeliehen werden, im Sommer besteht dann eine Kaufpflicht.