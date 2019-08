DFB-Pokal: Lottner will gegen den FC in Köln spielen - doch spielt der DFB da mit?

Köln -

Der 1. FC Köln trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf einen alten Bekannten. Gegner ist Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der vom gebürtigen Kölner Dirk Lottner (47) trainiert wird. Von 1999 bis 2004 war Lottner Profi für den FC, von 2006 bis 2013 Trainer im Nachwuchsbereich der Kölner.

Lottner („Ein absolutes Traumlos. Jedes Jahr habe ich darauf gehofft“) macht gegenüber dem „Express“ den Vorschlag, das Heimrecht zu tauschen und in Köln zu spielen, da sich das Ludwigsparkstadion derzeit im Umbau befindet. „Wir können eh nicht in unserem Stadion spielen. Daher habe ich meinen Jungs gesagt: Lasst uns nach Köln gehen, wir spielen das Ding da. Normalerweise haben wir keine Chance, aber es ist Pokal, und der Rahmen könnte dann kein besserer sein“, erklärt Lottner: „Jeder, der mich kennt, weiß was es heißt, einmal als Trainer gegen meinen Verein zu spielen. Ich hätte mir keine bessere Nachricht heute wünschen können.“

DFB lehnte 2013 Tausch zwischen Jena und HSV ab

Fraglich ist aber, ob der DFB da mitmacht. In Paragraf 49 Nr. 2 der Spielordnung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Heimrecht in keinem Fall getauscht werden kann. Vereine können allerdings einen Antrag auf Sondergenehmigung stellen. 2013 lehnte der DFB einen Heimrechttausch zwischen Schott Jena und dem Hamburger SV ab. In der ersten Runde genehmigte der DFB, dass Atlas Delmenhorst in Bremen gegen Werder spielen kann. Allerdings trennen die Klubs nur 17 Kilometer, und Atlas meldete das Weserstadion auch als Ausweich-Arena für den Pokal.

Derzeit trägt Saarbrücken seine Regionalliga-Heimspiele in Völklingen aus. Doch das Flutlicht im Hermann-Neuberger-Stadion ist nicht ausreichend für ein Abendspiel. Ein Ausweichstadion der Saarländer ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, doch der FCK spielt selbst im Pokal daheim gegen den 1. FC Nürnberg.

Weicht Saarbrücken gegen den FC nach Elversberg aus?

Das nächste taugliche Stadion steht im nur 17 Kilometer entfernten Elversberg. Die moderne Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde des SV 07 Elversberg hat eine Kapazität von 10.000 Zuschauern. Doch bereits in der Vergangenheit hatten sich Saarbrücken und der Regionalliga-Rivale nicht auf eine gemeinsame Nutzung des Stadions einigen können.

FC-Kapitän Jonas Hector in Saabrücken geboren

FC-Trainer Achim Beierlorzer würde ein Tausch des Heimrechs sicherlich begrüßen. Seine Meinung zum 1. FC Saarbrücken: „Das ist ein spannendes Los gegen einen tollen Traditionsverein. Für unseren Kapitän ist es ein Heimspiel. Wir werden diese Aufgabe gegen einen sehr ambitionierten Regionalligisten top-professionell angehen und wollen in die dritte Runde einziehen.“ FC-Kapitän Jonas Hector ist in Saarbrücken geboren und im nur 14 Kilometer entfernten Auersmacher aufgewachsen.

Bayer 04 Leverkusen erlebt Ende Oktober eine Wiederholung des Bundesliga-Auftaktspiels vom Samstag. Der Werksklub hat Heimrecht gegen den SC Paderborn. Der Pokal ist eines der erklärten Saisonziele der Werkself, für den vergangene Saison im Achtelfinale überraschend in Heidenheim Endstation war. Das Topspiel der zweiten Runde ist Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Der VfL Bochum empfängt den amtierenden Pokalsieger FC Bayern München.

Die 2. Runde im Überblick

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - Schalke 04

B. Dortmund - B. Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

SC Freiburg - Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Die Spiele der 2. Hauptrunde werden am 29. und 30. Oktober 2019 ausgetragen. Weitere Termine: Achtelfinale: 4. und 5. Februar 2020, Viertelfinale: 3. und 4. März 2020, Halbfinale: 21. und 22. April 2020, Finale in Berlin: 23. Mai 2020