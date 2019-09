Rückzug: Mit Andreas Rettig verliert der deutsche Fußball einen streitbaren Geist

Der Manager kämpft bis zu seinem Rücktritt um einen moralisch besseren Fußball

Der ehemalige FC-Manager prangert das reine Kommerzdenken als falsch an

Fußball soll sich zu seinen gesellschaftspolitischen Aufgaben bekennen

Köln -

In knapp zwei Wochen wird Andreas Rettig seinen Schreibtisch beim FC St. Pauli aufräumen, eine kölsche Party in Hamburg geben, am DFB-Bundestag teilnehmen und sich anschließend ins Private nach Köln zurückziehen. Das ist dann ein großer Schritt für den Rheinländer – und ein nicht so ganz kleiner für den deutschen Profi-Fußball, der eine Stimme verliert, für die sich so schnell kein Ersatz finden wird.