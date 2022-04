Ingolstadt -

Die Kölner Haie stehen im Playoff-Viertelfinale. In Spiel zwei der "Best of 3"-Serie gegen Ingolstadt gelang dem KEC am Donnerstagabend ein 3:2-Sieg bei den Panthern. Der entscheidende Treffer gelang Jon Matsumoto in der Verlängerung. Im Viertelfinale treffen die Haie nun auf die Eisbären Berlin.

