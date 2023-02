Köln – Rheinische Derbys gegen die DEG scheinen den Kölner Haien in dieser Saison besonders zu liegen. Nachdem der KEC im Oktober zu Hause einen 4:1-Erfolg gegen den Lieblingsrivalen gefeiert hatte, bezwangen die Haie die DEG am Freitag im mit 13 205 Besuchern ausverkauften Düsseldorfer ISS-Dome ebenfalls überzeugend mit 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Die Mannschaft von Trainer Mike Stewart hat damit in allen sieben Begegnungen im Monat November gepunktet. „Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, sehr solide. Wir haben nach der Führung im ersten Drittel nicht einfach verwaltet, sondern weitergespielt, ohne zu viel zu riskieren“, sagte Haie-Verteidiger Dominik Tiffels.

Kölner Traumstart

Stewarts Profis legten einen stürmischen Traumstart hin. Sie waren zweikampfstärker als die Düsseldorfer, spielten geradliniger und waren auch effektiv vor dem Tor von DEG-Goalie Mathias Niederberger. Die Ausbeute im ersten Drittel waren Tore durch Lucas Dumont (8.), Freddie Tiffels (10.) und Ben Hanowski (16.), Letzterer traf im Powerplay. Als die Düsseldorfer in der 20. Minute einen ersten überzeugenden Angriff spielten, erzielten sie mit Glück das 1:3. Den Schuss von Alexander Barta fing Kölns Keeper Hannibal Weitzmann erst hinter der Linie ab. Die Schiedsrichter gaben das Tor nach Videobeweis.

Ab dem zweiten Drittel hatte die DEG den Haien ein wenig mehr entgegen zu setzen. Die Kölner blieben zwar die überlegene Mannschaft, konnten ihre Angriffe aber nicht mehr ganz so leicht aufziehen wie zuvor. So konzentrierten sie sich auf ihre Defensive und fuhren gefährliche Konter. Die beste Chance des Mitteldrittels hatte Marcel Müller, der in der 40. Minute getroffen hätte, wenn Niederberger den Puck nicht im letzten Moment abgefangen hätte.

Entscheidung durch Matsumoto

Es dauerte im Schlussabschnitt nicht lange, bis sich die Überlegenheit der KEC-Profis auf dem Ergebnisboard niederschlug. Nachdem der Düsseldorfer Angreifer Luke Adam vor dem Kölner Tor verzogen hatte, schloss Jon Matsumoto im Gegenzug den Konter über seine Sturmkollegen Marcel Müller und Freddie Tiffels mit dem Treffer zum 4:1 ab (46.).

Damit war die DEG praktisch besiegt. Es gelang den Düsseldorfern selbst im Powerplay nicht mehr, die Haie ernsthaft unter Druck zu setzen. Am Sonntag tritt der KEC in der Lanxess-Arena um 17 Uhr gegen Iserlohn an.

Statistik

Kölner Haie: Weitzmann – Gagné, Aronson – Ugbekile, Kindl – Zerressen, D. Tiffels – Hanowski, Bast, Akeson – Uvira, Genoway, Smith – Ma. Müller, Matsumoto, F. Tiffels – Dumont, Sill, Oblinger. – Zuschauer: 13 205. – Schiedsrichter: Iwert, Rohatsch. – Strafminuten: Düsseldorf 6 + 10 Jensen/Köln 2. – Tore: 0:1 Dumont (7:13), 0:2 F. Tiffels (9:26), 0:3 Hanowski (15:07), 1:3 Barta (19:30), 1:4 Matsumoto (45:07).