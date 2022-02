Eishockey: Kölner Haie erringen ersten Sieg nach zehn Niederlagen

Köln -

Nach der Schlusssirene fiel Haie-Kapitän Moritz Müller sofort seinem Torhüter Tomas Pöpperle um den Hals. Denn der hatte am Ende der DEL-Partie gegen Iserlohn unter Dauerbeschuss gestanden – und Stand gehalten. So konnten die Kölner am Sonntag nach der turbulenten Begegnung feiern, nach zuvor zehn Niederlagen in Serie bezwangen sie vor den erlaubten 4000 Zuschauern in der Lanxess-Arena die Roosters mit 4:3 (1:0, 0:1, 3:2), der erste Sieg des KEC seit dem 26. Dezember. „Gut, dass es endlich mal wieder geklappt hat, unsere Disziplin hat uns geholfen“, sagte Quinton Howden, Doppeltorschütze des KEC.