KEC-Kapitän Müller über Olympiasilber: „Der größte Erfolg, den ich je gefeiert habe“

Köln -

Herr Müller, die Eishockey-Nationalmannschaft ist zum Team des Jahres gewählt worden. Haben Sie und Ihre Kollegen das erwartet?

Wir haben auf jeden Fall gedacht, dass wir zum engen Favoritenkreis gehören und eine gute Chance haben. Aber wir hatten mit Aljona Savchenko und Bruno Massot ein starkes Eiskunstlauf-Paar, das auch als Team gewertet wurde, als Konkurrenten. Deshalb waren wir uns nicht sicher, denn wir fanden es auch so toll, was die zwei bei den Olympischen Spielen geleistet haben. Das war ja eine unglaubliche Kür. Sie hätten es mindestens genauso verdient wie wir.

Die beiden gewannen in Pyeongchang Gold. Sie holten mit der Eishockey-Nationalmannschaft Silber, da Sie das Finale gegen Russland 3:4 in der Verlängerung verloren – trotz einer 3:2-Führung kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Wissen Sie noch, wie es zum Ausgleich der Russen kam?

Ich kann genau sagen, was passiert ist am Ende: Wir haben in dem olympischen Turnier so vieles so richtig gemacht. Und dann in den letzten zweieinhalb Minuten so viel falsch gemacht. Wir waren ja in Überzahl. Es geht dann alles so schnell, und der Druck ist so hoch. Man kann selber kaum glauben, was da gerade passiert. Man führt, und es sind nur noch wenige Minuten... Es ist menschlich, dass man es irgendwie herunterspielen möchte und hofft, dass es reicht.

Zur Person Moritz Müller, geboren am 19. November 1986 in Frankfurt, spielt seit 2003 für die Kölner Haie, deren Kapitän er seit dieser Saison ist – und schon von 2015 bis 2017 war. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Für die Eishockey-Nationalmannschaft hat er als Verteidiger 140 Einsätze absolviert und dabei acht Tore erzielt und 24 Vorlagen geleistet. Die Silbermedaille von Pyeongchang ist der größte Erfolg eines deutschen Nationalteams. Im Viertelfinale besiegte die DEB-Auswahl Schweden 4:3 n.V, im Halbfinale Kanada 4:3. Das 4:3 zu Gold für Russland schoss in der Verlängerung Kirill Kaprisow. (cm)

Aber das hat es nicht.

Im Nachhinein betrachtet, hätte man noch einen Time-out ziehen können. Wir hätten auch nie aufs Tor schießen dürfen.

Nach einem Schuss kamen die Russen an den Puck und 56 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich.

Einer hat den Schuss geblockt, so hatten sie die Möglichkeit, den Torwart rauszunehmen. Die hätten sie sonst nicht gehabt, und es wäre fünf gegen vier zu unserem Vorteil weitergegangen. So aber konnten sie einen fünften Feldspieler aufs Eis holen. Und dann hat Yannic Seidenberg auch noch den Helm verloren. Sachen, die sonst nicht so passieren. Aber man muss auch sagen: Wie viel Glück hatten wir im Laufe des Turniers? Wie oft ist das Pendel für uns ausgeschlagen? Ich bin sehr oft gefragt worden, wie oft ich mich noch darüber ärgere, dass es am Ende nicht geklappt hat mit Gold. Nach dem Finale waren wir natürlich traurig und am Boden zerstört. Aber im Rückblick sind wir total happy mit dem Erreichten, wir waren ja Außenseiter. Vielleicht kann man es so sagen: Wir haben das Finale gegen Russland trotz Führung verloren, das ist das Größte, was schief laufen konnte. Trotzdem ist es der größte Erfolg, den ich je gefeiert habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Das hat es noch nie gegeben, und die Chancen sind nicht sehr hoch, dass es so schnell wieder passiert.

Hat sich Ihr Sportlerleben dadurch geändert?

Ich merke, dass Eishockey seit den Olympischen Spielen etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Zum Beispiel, wenn ich mit Nachbarn spreche, die sich vorher nicht so für unseren Sport interessiert haben. Für mich persönlich war die Silbermedaille sehr wichtig. Seit dem in Spiel sieben verlorenen Playoff-Finale mit den Haien (2014 gegen Ingolstadt, d. Red.) habe ich einen Rucksack mit mir herumgetragen. Ich konnte es erst abschließen mit dem Erfolg bei den Olympischen Spielen. Seitdem bin ich etwas ruhiger, gelassener und sportlich betrachtet selbstbewusster geworden.

Bundestrainer Marco Sturm ist, bedingt durch den olympischen Erfolg, der seinen Marktwert steigerte, im November in die NHL gewechselt. Sie werden ihn vermutlich vermissen?

Das kann man so sagen. Marco und ich sind schon Freunde geworden. Wir haben noch zusammengespielt. Und Erfolge schweißen zusammen. Ich habe unter Marco Sturm jedes Turnier gespielt: Zwei Deutschland Cups, drei Weltmeisterschaften, Olympia-Quali und Olympische Spiele. Das ist einiges, und ich war auch in einer Führungsrolle. Er hat mir das Gefühl gegeben, dass er an mich glaubt.

KEC-Kapitän Moritz Müller Herbert Bucco Foto:

Er übertrug auch den Ehrgeiz, den er schon als Spieler in der NHL hatte, auf die Mannschaft?

Ich habe es ihm auch selbst gesagt: Das Beste, das er dem DEB gegeben hat, war, der Mannschaft den Glauben an sich selbst zu geben. Und das ist keine Floskel. Bei Bundestrainern vor ihm, wenn wir gegen Kanada gespielt haben, da hat man gemerkt: So richtig glauben die jetzt nicht an einen. Die wissen, wie stark der Gegner ist, es geht ihnen heute um Schadenbegrenzung. Bei Marco Sturm kann ich mich gut an ein WM-Spiel 2016 in St. Petersburg gegen Finnland erinnern. Zwei der weltbesten Powerplayspieler haben uns vorgeführt. Und er war stinksauer, weil wir gegen die Besten der Welt verloren haben. Auch nach dem verlorenen Viertelfinale in Moskau gegen Russland war er damals sehr enttäuscht. Alles musste für ihn perfekt sein. Das war für uns ein Lernprozess. Bei den Olympischen Spielen war es dann so weit, dass wir gesagt haben: Viertelfinale allein, das reicht uns nicht mehr. Es muss mehr sein.

Kennen Sie schon den neuen Auswahlcoach Toni Söderholm?

Vom Namen her sagt er mit etwas, ich habe aber noch nie mit ihm gesprochen. Ich glaube, dass es eine gute, mutige und moderne Entscheidung vom Deutschen Eishockey-Bund ist. Man hört viel Gutes von ihm.

Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihr ehemaliger Teamkollege Christian Ehrhoff eine Art Teammanager wird, wie gemunkelt wird?

Vorstellen kann ich mir das, ich weiß aber nicht, ob es auch so eintritt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ein verdienter Spieler wie er eine solche Rolle übernehmen würde. Das wäre gut für unser Eishockey. Christian ist auch ein super Fachmann. Es gibt einige Rollen beim DEB, die er bekleiden könnte.

Wie lange wollen Sie noch für die Nationalmannschaft spielen?

Bis ich zu schlecht bin. Ich werde von mir aus nicht zurückzutreten. Für mich ist es ein Privileg, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich über jedes Länderspiel, das ich machen darf und wäre nicht zu stolz, irgendwann nicht mehr eingeladen zu werden.