Köln -

Immerhin ein Punkt – so in etwa lautete die Kurzform des Fazits, das die Kölner Haie nach der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Iserlohn zogen, die sie am Montagabend in der Lanxess-Arena kassiert hatten. Die ausführlichere Version von Kapitän Moritz Müller hörte sich so an: „Wenn man sich den Verlauf des Spiels anschaut, wir waren 1:3 hinten – unter diesen Umständen nehmen wir den Punkt gerne mit. Uns hat ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, wir waren verkrampft.“ Und außerdem nicht sicher in der Abwehr, zwei der Iserlohner Treffer fielen nach Kontern, davon einer bei Kölner Überzahl. Für die Haie traf zunächst nur James Sheppard, und so stand es kurz vor Ende 3:1 für die Gäste aus dem Sauerland. Aber die Haie gaben nicht auf.