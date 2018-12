Nach 0:3-Pleite gegen Wolfsburg: Viel Spott für die lahmen Kölner Haie

Köln -

Die Leistung des KEC beim 0:3 gegen Wolfsburg im letzten DEL-Heimspiel des Jahres war so lahm, dass sogar über sie gespottet wurde. Wer Schlafprobleme habe, hieß es im Liveticker von „Sportal“, dem empfehle man, ein Spiel der Haie an die Zimmerdecke zu strahlen. „Das wirkt wie ein Knock-out“. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich wirkungsvoller als das klassische Schäfchenzählen.

Die Vorstellung, die der KEC am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages vor immerhin 10.086 Besuchern in der Lanxess-Arena bot, war im Grunde Anti-Werbung. Denn es fehlte der Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl alles, was Eishockey attraktiv macht. Die KEC-Profis spielten weitgehend körperlos, ohne Tempo, Struktur und Zug zum gegnerischen Tor. Die Wolfsburger mussten nicht viel tun, um die Kölner von ihrem Kasten wegzuhalten. Rasant war an diesem Abend nur der Tanz, den das Maskottchen Sharky im Schlussdrittel aufs Eis legte.

Draisaitl wirkte ein wenig ratlos, als er kommentierte: „Wir wussten, wie wir zu spielen haben, um Wolfsburg beizukommen und haben davon nichts umgesetzt. Wir haben nur außen gespielt.“ Also dort, wo es nicht weh tut. Dabei ist es erklärtes Saisonziel des KEC, das Kölner Publikum durch Leidenschaft und kollektiven Kampf zu begeistern. Davon waren die Haie am Mittwoch weiter entfernt als der Mond von der Erde.

Keine spielerische Weiterentwicklung

Das 0:3 als weihnachtlichen Durchhänger und Ausnahme einzuordnen, ist nicht möglich. Vielmehr war es eine von vielen schwachen Heimbegegnungen eines schlecht abgestimmten Teams, das sich spielerisch nicht weiterentwickelt und keine Konstanz gefunden hat – trotz eines Spieleretats, der zu den höheren in der DEL gehört.

Zehn von 19 Partien haben Draisaitls Profis in der Spielzeit 2018/19 in der Lanxess-Arena verloren. Auf das ganze Jahr 2018 gerechnet, stehen 13 Heimerfolge 16 Pleiten in der eigenen Arena gegenüber; negativer Höhepunkt war das in sechs Spielen verlorene Playoff-Viertefinale gegen die Nürnberg Ice Tigers, in dem die Haie alle drei Begegnungen in Deutz verloren.

Es ist also nicht verwunderlich, dass der KEC Zuschauer verliert. Der momentane Schnitt von 9643 pro Partie ist enttäuschend. In der Vorsaison sahen 11382 Besucher die Heimpartien, davor waren es 12650. In der aktuellen DEL-Hauptrunde stehen noch sieben Heimspiele auf dem Programm. Eines davon ist am 12. Januar das sogenannte Winter Game im Stadion des 1.FC Köln gegen die DEG, die sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet hat; ein Gegner, gegen den die Kölner Haie in dieser Saison bereits zweimal verloren haben.

In diesem Jahr muss der KEC noch zweimal auswärts spielen: Freitag (19.30 Uhr) in Schwenningen und Sonntag (14 Uhr) in Straubing.