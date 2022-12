Köln/Schwenningen – Die Lage der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird immer ungemütlicher. In Schwenningen erlitt die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Freitag aufgrund defensiver Mängel und schlechter Chancenverwertung ein 2:5 (1:2, 0:1, 1:2), damit hat der KEC von den letzten 18 Spielen 16 verloren.

„Es ist immer derselbe Mist. Wir müssen uns zusammenreißen und die Dinger mal reinmachen, auch ich. Die Schwenninger waren eiskalt und wir nicht“, kommentierte Haie-Stürmer Sebastian Uvira bei „Magenta Sport“.

Defensive Nachlässigkeiten

Ins erste Drittel starteten die Haie, denen die Verteidiger Moritz Müller (erkältet) und Colin Ugbekile (Handbruch) fehlten, zwar mit Schwung, aufgrund defensiver Nachlässigkeiten fingen sie sich aber bald Gegentreffer durch Max Görtz (14.) und Alexander Karachun ein, beim zweiten Tor sah KEC-Keeper Justin Pogge unglücklich aus. Immerhin gelang den Haien schnell ein Anschlusstreffer, erzielt von Verteidiger Patrick Sieloff, dem sein erstes Tor für die Haie gelang.

Das Mitteldrittel eröffneten die Gastgeber mit dem Treffer zum 3:1 von Niclas Burström (24.). Der Einsatz der Haie war in Ordnung, sie kämpften und versuchten viel. Zwar hatten sie in dieser Phase mehr Spielanteile, aber nur wenige Tormöglichkeiten, zudem fehlten ihnen im Abschluss Glück und Selbstvertrauen. Wie in der 39. Minute, als Schwenningens Torhüter Joacim Eriksson schon geschlagen war, doch David McIntyre den Puck nicht richtig traf.

Im Schlussabschnitt verlief die Begegnung erst ausgeglichen, allerdings ohne offensive Szenen der Kölner. Die Gastgeber waren effektiver: Stürmer Tomas Zaborsky legte einen Lauf über die Spielfläche hin und vollendete mit einem Schuss ins Eck zum 4:1 (51.). Als Krupp danach den Goalie gegen einen Feldspieler tauschte, schoss Olimb das 5:1 (55.). Der Treffer von Mark Olver zum 5:2 kam zu spät für die Haie.

Kölner Haie: Pogge - Edwards, Roach - Sennhenn, Sieloff - Zerressen, Oblinger - Glötzl - Thuresson, McIntyre, Kammerer - Ma. Müller, Matsumoto, Barinka - Uvira, Olver, Ferraro - Dumont, Sill, Chrobot. – Zuschauer: 2477. – Tore: 1:0 Görtz (13:05), 2:0 Karachun (15:17), 2:1 Sieloff (16:36), 3:1 Burström (23:50), 4:1 Zaborsky (50:30), 5:1 Olimb (54:07), 5:2 Olver (55:11).