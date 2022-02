2:1-Sieg in Lotte: Fortuna Kölns Triumph trotz widriger Bedingungen

Köln -

Eine lange Anfahrt im Bus, schlechtes Wetter und ein noch schlechterer Platz. Fußballspiele im Winter bei den Sportfreunden Lotte haben für Vereine wie den SC Fortuna Köln in der Regel keine angenehmen Rahmenbedingungen. Im Regionalliga-Nachholspiel am Dienstag kam es aus Sicht der Gäste vor Anpfiff dann noch schlimmer – und dennoch endete der Abend mit drei Punkten, viel Zufriedenheit und einer weiteren Verbesserung der Position im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg: Die Kölner setzten sich 2:1 (1:0) durch, bleiben in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und haben nun 14 der letzten 16 Pflichtspiele gewonnen.