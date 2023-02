Köln – Der beinahe verzweifelt gesuchte neue Angreifer war zwar noch nicht dabei, der Leistung des Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln tat die Vakanz in der vordersten Zentrale aber keinen Abbruch: Im ersten und einzigen Testspiel der kurzen Winterpause besiegte der Tabellenfünfzehnte den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach Toren von Seokju Hong (2) und Patrick Sontheimer am Samstag überraschend mit 3:2.

Suche nach Verstärkung läuft

Sportvorstand Franz Wunderlich mochte den Erfolg am Niederrhein nicht überbewerten: „Wir können die Dinge schon richtig einordnen“, sagte der 58-Jährige bescheiden. „Trotzdem gibt uns das Ergebnis natürlich Selbstvertrauen für den Auftakt am Wochenende in Zwickau.“

Trainer Olaf Janßen war zufrieden mit seinem Team. Copyright: Herbert Bucco

Dass Köln trotz hartnäckiger Suche bislang noch keinen Vollzug bei den „Wintertransfers“ verkünden kann, lässt Wunderlich einigermaßen kalt: „Wir sind schon dran“, betont der Vorstand. „Ich hoffe, dass wir noch in dieser Woche etwas bekanntgeben können.“ Neben einem erfahrenen Mittelstürmer fahnden die Höhenberger noch nach einem Innenverteidiger – das Transferfenster ist noch bis Ende Januar geöffnet.

Zwar standen bei den Gastgebern folgerichtig nicht sämtliche Sieger vom 2:1 am Freitagabend beim FC Bayern München auf dem Rasen, mit Patrick Herrmann, Alassane Plea oder Marcus Thuram waren dennoch Hochkaräter dabei, die am Vortag noch in der Allianz-Arena auf dem Feld gestanden hatten.

Seokju Hong trifft zweimal

Der Bundesligist war durch einen Flachschuss von Laszlo Benes in Führung gegangen (3.), der junge Angreifer Hong schaffte per Volleyschuss den raschen Ausgleich (21.). Nach Vorarbeit von Simon Handle erzielte der Südkoreaner gar einen Doppelpack (57.), Borussias Ausgleich durch Plea nach einer Stunde beantwortete Patrick Sontheimer in den Schlussminuten mit dem Siegtreffer für die Viktoria (80.).

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Schatten des Borussia-Parks nicht zum Einsatz kam Kapitän Marcel Risse (Knieprobleme), dafür feierten Lenn Jastremski, Federico Palacios und David Philipp nach längeren Verletzungspausen ihre Comebacks. „Die Art, wie wir Fußball gespielt und verteidigt haben, gibt mir schon Hoffnung“, äußerte sich Trainer Olaf Janßen zur Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Die Jungs haben ein Ausrufezeichen gesetzt.“