Nach Rückschlägen im März: Fortuna Köln sieht Hoffnungsschimmer im Aufstiegskampf

Köln -

Noch immer ist die Hoffnung auf den Aufstieg nicht ganz erloschen beim SC Fortuna Köln. Trotz der vielen Rückschläge im März, in dem in vier Spielen kein Heimsieg gelang. Auf Sicht des Südstadt-Klubs aufmunternde Nachrichten kamen am Mittwochabend aus Ahlen – der Tabellenzehnte hatte Spitzenteam Rot-Weiss Essen überraschend in einem Nachholspiel mit 2:0 Toren besiegt.