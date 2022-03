Vor der Partie gegen Wiesbaden: Viktoria Köln hat Sorgen in Abwehr und Angriff

Köln -

Inzwischen ist Olaf Janßen ja darin geübt, trotz fortwährender Ausfälle in seinem Kader kreativ zu sein. Nachdem die Anzahl der verletzten oder kranken Spieler zuletzt ein wenig abebbte, muss sich Viktorias Trainer vor dem Heimspiel in der Dritten Liga am Samstag (14 Uhr, Sportpark Höhenberg) gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder allerlei Gedanken um seine Formation machen: Rechtsverteidiger Patrick Koronkiewicz muss nach längerer Pause und kurzem Wiedereinstieg erneut kürzertreten; ihn plagen muskuläre Probleme.