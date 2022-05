Kommentar zu Boris Becker: Als müssten wir selbst ein bisschen mit ins Gefängnis

Boris Becker wird zu zweieinhalb Jahren Knast ohne Bewährung verurteilt. Unser Autor bekennt, dass er das einerseits gerecht, andererseits schrecklich findet.

Köln -

Menschen, die am 7. Juli 1985 noch nicht geboren waren oder keine Erinnerung an diese Zeit haben, wird man nicht erklären können, was am Freitag, dem 29. April 2022 in London geschehen ist. Boris Becker wurde von einem Gericht in London wegen Steuervergehen zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt, die er ungeachtet der Möglichkeit des Einspruches erst einmal antreten muss. Offenbar gibt es viele gute Gründe für dieses Strafmaß. Geliefert hat sie niemand außer Boris Becker selbst.